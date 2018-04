El conejo y el grafit Le dio por pensar, no supo por qué, en el «Plan conejo» que Nicolás Maduro había bautizado, dentro de su programa de «Agricultura Urbana», y que consistía en que los venezolanos habrían de esmerarse en criar en su casa ese tipo de animal para aliviar la escasez de alimentos básicos que sufre Venezuela, parodiando al ministro de agricultura español quien, diez años atrás, animaba a consumir carne de conejo a todo el mundo, «carne sana, ligera, muy apetecible y barata» MANUEL VICENTE GONZÁLEZ Viernes, 27 abril 2018, 23:52

Mi amiga Julia es una atractiva deportista, una lectora empedernida y, más que nada, una persona enamorada de los animales: tiene una perra de la que no se separa ni a sol ni a sombra, una perrita chiquitaja de raza ambigua («¡Pitu, ven para acá!», la advierte sin aspavientos, y ella regresa compungida al lado de su dueña) con la que había acudido a pasar un buen rato por la zona de la Urbanización Guadiana. Eran los primeros días de septiembre, lucía amenazador un sol mañanero y no se veía demasiado movimiento por las calles, así que libró a Pitu de su correa y dejó que campara a sus anchas por los alrededores de la urbanización, con tan mala fortuna, que en el interior de la zona ajardinada de un chalet, Pitu divisó la figura blanca, esponjosa de un conejo y se escurrió, sin mayores impedimentos, entre los estrechos barrotes de entrada para juguetear con él. De aquí para allá, lo perseguía en un zigzagueante juego que, pese a las voces desesperadas con que Julia reclamaba su retorno, la perra hiciese caso omiso.

Aferrada a los barrotes, mi amiga ejercitaba en vano las habituales advertencias para que la Pitu dejase de juguetear con el animalillo, a quien, estaba claro, no pretendía hacer el menor daño: llegaba a rozar, a veces, con el morro su trasero, aunque, según me comentó ella, resultaba evidente su intención retozona. El desastre quedó plasmado en la última finta del conejo blanquito, sus estertores definitivos, su figura desparramada en la hierba y el gesto preocupante y altivo de la Pitu, receptora, ahora sí, y sumisa ante la llamada de su ama, cuando se achicó de vuelta entre los barrotes de la entrada y aceptó su reprimenda.

La casa mostraba sus puertas y ventanas clausuradas, y nada más podía hacer Julia desde fuera, por más que lo intentó, empujando los barrotes una y otra vez. Ni siquiera se atrevió a pedir ayuda (¿pero qué tipo de ayuda podía pedir?) al vecino de enfrente, quien había estado al tanto del inicio, del nudo y del desenlace del asunto mientras espiaba desde su balcón. Echó una última mirada al exhausto conejillo, y quiso imaginar que se encontraría cansado, o durmiendo apaciblemente. Le dio por pensar, no supo por qué, en el «Plan conejo» que Nicolás Maduro había bautizado, dentro de su programa de «Agricultura Urbana», y que consistía en que los venezolanos habrían de esmerarse en criar en su casa ese tipo de animal para aliviar la escasez de alimentos básicos que sufre Venezuela, parodiando al ministro de Agricultura español quien, 10 años atrás, animaba a consumir carne de conejo a todo el mundo, «carne sana, ligera, muy apetecible y barata». Todo eso le dio por pensar, y ello porque hacía mucho tiempo que no veía un conejo como aquél, tan ágil, tan blanco, tan inocente, pero enseguida volvió a lo suyo y consiguió que la Pitu obedeciera: subió con ella al coche lanzando reproches y decidió partir hacia el barrio de San Fernando cruzando el Polígono El Nevero. Antes, en el Mariquino, –continuó Julia con el relato–, se había detenido a tomar, para relajarse, un té verde en la terraza, donde Cope, el ilustre camarero del restaurante, debió de observar su desesperado aspecto para tranquilizarla y permitirla entrar con la perra hasta dentro. No había pasado nada, al menos nada grave, eso dice que pensaba mientras apuraba a sorbos lentos la consumición: un conejo blanco muerto (pero, ¿qué hacía solitario en un chalet de lujo un conejo blanco? ¿Podría ser, acaso, la mascota de algún niño? ¿Y si el vecino siguió, paso a paso, los movimientos de los dos animales hasta el fatal desenlace?).

Se despidió sin más, y cuando cruzaba el Polígono, antes de llegar a las traseras del Seminario, observó una tapia de mampostería que mostraba en su pared un grafiti, la frase descarnada de cualquier paisano –furioso, era evidente– hacia el poseedor de la zona que había sido cercada por la pared de hormigón: «Az el favor de abrir el vial, gordo». Julia, más que acostumbrada, como es ella, a meterse en camisa de once varas, y estimulada por el lastimoso brote gramatical de la inexistente H, aparcó el coche en las inmediaciones y buscó entre las cenizas de un rescoldo –no supo decir de qué procedencia– el tizón renegrido con que acomodar en el 'az' del enigmático pinturero la H que engrandeciese e hiciese justicia, tampoco supo decirme si a sus afanes reivindicativos o a los del escribiente. Se hallaba calibrando frente a la pared el valor negruzco del palitroque y la conveniente altura de la imperativa H, cuando oyó vociferar al protagonista de un coche que transitaba por el lugar, se detenía en aquel momento, imaginándola autora de la frase, y la instaba a pintarrajear, desdeñoso, «… en la puta puerta de tu casa».

Me comenta mi amiga Julia cómo trataba de señalar en vano al conductor el lastimoso suspenso gramatical del imperativo en la pared, y cómo él insistía en su más que notoria desvergüenza, –asiente Julia sin pudor– para negar, ufano, de un lado a otro con el dedo índice enhiesto y con la cabeza, y arrancar el coche de modo salvaje dejándola culpable, entre Pinto y Valdemoro, sin terminar de retocar, como merecía, la H capitular del verbo; creo que dejé una especie de hilo colgando en la letra –dijo–, más que nada para que las decenas de vecinos que pasan por allí tuviesen en cuenta que, lejos de cualquier protagonismo por el ocurrente, ese detalle autoritario, la nueva mayúscula (la H), acaso podría llegar a dar un sentido más impulsivo y determinante a la frase.

A la espera estoy, me dice una Julia desvalida, de recibir del juzgado la notificación de algún delito leve por lo del conejo, y puede que otro más duro por daños, injurias o calumnias por la pintada en la pared. Así que, amigo mío, mira a ver si conoces a algún abogado competente.