Condenado a un año y cuatro meses de cárcel por una agresión sexual a su pareja Los hechos tuvieron lugar en julio de 2016 cuando el agresor realizó tocamientos e intentó besar a la víctima dentro de un coche aparcado en Sinforiano Madroñero N. R. P. BADAJOZ. Domingo, 23 julio 2017, 12:10

Un hombre de unos 30 años ha sido condenado a un año y cuatro meses de cárcel por un delito de agresión sexual por realizar tocamiento e intentar besar en contra de su voluntad a su novia de 20 años cuando esta decidió poner fin a su relación. En el mismo juicio el agresor fue condenado a 75 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de violencia de género por golpear a esta mujer un mes antes de la segunda agresión.

Los hechos tuvieron lugar en los meses de abril y julio de 2016. En el primer suceso, según relata la sentencia, el condenado comenzó una discusión con su pareja en la calle República Dominicana, en el polígono de La Paz, y finalmente se abalanzó sobre ella y le propinó una bofetada en la cara.

La sentencia destaca que, a pesar de que la víctima no denunció la agresión en ese momento, explicó los motivos por los que no lo contó y su testimonio fue verosímil. Además mantuvo la misma versión desde el primer momento. El agresor, por su parte, negó durante el juicio que fueran pareja y alegó que solo se trataba de «un tonteo» para esquivar las responsabilidades por violencia dentro de la pareja. El juez, sin embargo, consideró probado que, aunque no vivían juntos, se producían encuentros esporádicos que podrían encuadrarse en una relación de afectividad.

Segundo incidente

El 16 de julio se produjo una nueva agresión, precisamente cuando la víctima decidió poner fin a la relación, según relató. Ambos estaban en un coche aparcado en la avenida Sinforiano Madroñero a las cuatro de la madrugada. Comenzó una discusión, y según considera hecho probado la sentencia, «con ánimo de atentar contra su dignidad y sin el consentimiento (de la víctima), que en todo momento le requirió para que depusiese su actitud, comenzó a realizar tocamientos en diversas partes del cuerpo e intentó besarla bruscamente».

Del episodio fue testigo una amiga de la víctima que declaró en el juicio. La joven indicó que estaba fuera, en la acera, y acudió a socorrer a su amiga cuando se dio cuenta que en el interior del vehículo «estaba pasando algo». En cuando la víctima salió del coche, le contó lo sucedido y pudo observar una marca que el hombre le había dejado en el cuello. Posteriormente el parte médico también establece que la víctima sufrió un hematoma a nivel cervical en la región izquierda del cuello.

Por todos estos datos, la sentencia condena al hombre de 30 años como autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar concurriendo el agravante de reincidencia. En concreto fue condenado en 2011 por un delito de lesiones en el ámbito familiar. La pena es de 75 días de trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a tener armas por dos años y seis meses de prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de la víctima. Tampoco puede ponerse en contacto con ella.

La sentencia también le condena como autor de un delito de agresión sexual a una pena de un año y cuatro meses de cárcel y el alejamiento de la víctima durante cuatro años. Además, en concepto de responsabilidad civil, el condenado indemnizará a la víctima con 90 euros por las lesiones causadas y otros 500 por los daños morales. También debe pagar las costas del juicio. Esta sentencia aún no es firme por lo que cabe recurso contra ella.

El letrado de la víctima, Fernando Cumbres, valoró positivamente el resultado del juicio, al entender que «la difusión de resoluciones de este tipo ayudan a concienciar a la población sobre un problema social como es la falta de respeto hacia la libertad sexual e integridad de muchas mujeres».