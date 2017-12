Los comerciantes pacenses esperan que en Navidad remonten las ventas 01:31 La Navidad comenzó ayer, con el encendido de las luces navideñas. :: casimiro moreno Advierten de un cambio en el hábito de consumo, que adelanta las compras de regalos para aprovechar las rebajas de finales de noviembre ROCÍO ROMERO BADAJOZ. Viernes, 1 diciembre 2017, 07:37

Ya es Navidad. El encendido de las luces en la tarde de ayer marcó el inicio de la época más comercial del año. Por eso, los empresarios esperan remontar las ventas de una temporada que se ha visto afectada por las temperaturas agradables. Ayer fue el primer día de frío y las tiendas coinciden: apenas han vendido abrigos.

Badajoz es una de las primeras ciudades españolas en inaugurar la ruta de las luces de Navidad porque hoy, 1 de diciembre, es festivo en Portugal. El objetivo es hacer más atractiva la ciudad para los clientes portugueses. El próximo día 8 también es fiesta en Portugal y también se espera que vengan a realizar compras. Por este motivo, aunque las grandes superficies no puedan abrir, algunos propietarios de tiendas inferiores a los 300 metros cuadrados se plantean la posibilidad de abrir ese día. El día 6, miércoles, está permitida la apertura de grandes superficies. Abrirán también los domingos 17, 24 y 31.

Los empresarios de la calle Menacho confían en que la campaña navideña que empieza hoy lance un salvavidas a las cajas registradoras.

Hay visiones negativas del desarrollo de esta temporada. José Ramón González explica que el año ha ido empeorando y que la comparación con los datos del ejercicio pasado es nefasta. «Siguen cerrando muchas tiendas y no tenemos una buena sensación de cómo pueda ir la campaña de Navidad. No sabemos qué pasará, afrontamos la campaña con incertidumbre», dice desde La Maldá. Sí ha notado las rebajas del 'Black friday', que han incrementado las ventas entre un 10 y un 15% comparado con el año pasado. Explica que los comercios pequeños apenas duran un año en la calle Menacho y no ha abierto ninguna cadena desde que Bershka cerró sus puertas.

Más optimista es Antonia Montañés, de Rebecca. Su experiencia este otoño es que va mejor que los dos anteriores. «Se nota que la situación está mejor, hay más alegría», valora. Sin embargo, reconoce que se han vendido pocas prendas de abrigo. Las rebajas del 'Black friday', añade, han resultado muy satisfactorias. «Ha venido de maravilla», asegura.

El presidente de la asociación de comerciantes es Félix Retamar, quien explica que esta campaña de rebajas está provocando un cambio en el hábito de los clientes. Así, muchos pacenses se han esperado durante noviembre para comprar el último viernes del mes aprovechando los descuentos y los más previsores han adquirido regalos para Navidad. De hecho, muchos comercios han ampliado el periodo de devolución hasta después de Reyes.

Así lo han experimentado en Solera. Sonia Hernández explica que la campaña de otoño ha estado muy parada y se ha reanimado al ofrecer descuentos durante el pasado fin de semana. Todo, señala, han sido regalos de Navidad que los clientes ya se han llevado envueltos. «Esta ha sido de las temporadas peores que hemos tenido», lamenta. Y lo achaca al tiempo. Se han vendido pocos abrigos, así que espera que las ventas suban a partir de hoy.

Estrella Luengo trabaja en Splendor, donde las ventas se han disparado un 30% con los descuentos de finales de noviembre y también ha vendido regalos. «La Navidad viene bien, un poco más floja que otros años, y esperamos remontar. Los abrigos se están empezando a vender ahora, aunque los tenemos desde septiembre». «Hemos estado dos semanas esperando el 'Black friday', y ahora que ha pasado, estamos pasando otra semana en blanco», dice.

Silbon ha sido una de las últimas tiendas en abrir, justo antes de verano. Miguel Ángel Delgado indica que la cosa se está animando. Los 18 primeros días de noviembre fueron muy flojos y las ventas se han disparado en los últimos diez. Confía en que la temporada de Navidad le dé el empujón que esperan.