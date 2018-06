El colegio de Badajoz que lucha para superar la riada Los niños del Pastor Sito pintan en el patio del colegio. :: c. moreno El Pastor Sito cuenta con un proyecto para renovarse y atraer alumnado tras perder a la población de la zona NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 4 junio 2018, 07:49

En la única clase de 3º de Primaria hay 11 niños. El grupo apenas ocupa la mitad del aula. La escena se repite por todo el colegio Leopoldo Pastor Sito. Solo cuenta con 115 alumnos y tiene capacidad para muchos más. Elena Rodríguez lleva 18 años dando clase en el centro, ahora es la directora. Recuerda que, cuando llegó, había unos 900 estudiantes. El esplendor de este centro, ubicado entre Pardaleras, Antonio Domínguez y el Cerro de Reyes, duró poco. La riada de 1997 había provocado que muchos vecinos se marchasen de la zona y año a año han ido perdiendo inscritos.

Dos décadas después, esta escuela quiere superar la tragedia y reinventarse para sobrevivir. «Tenemos muchas ganas y proyectos, pero nos faltan niños», se lamenta Elena Rodríguez. En el último proceso de escolarización, el Pastor Sito recibió 10 solicitudes para las 25 plazas que oferta. La bajada de la natalidad afectó a todas las escuelas de la ciudad, pero el descenso es muy marcado en este centro.

Elena Rodríguez anima a los padres a escogerlos. «Hay problemas en San Roque, hay un autobús con niños del Cerro Gordo que van hasta este barrio, que es una zona saturada, que avancen más y lleguen hasta nosotros. Tenemos instalaciones y proyectos», asegura la directora.

La riada, recuerda Paula García, secretaria del centro, marcó para siempre este barrio. Muchas familias fueron realojadas en La Granadilla o en Pardaleras, al otro lado de la autopista, y perdieron las viviendas que les rodeaban. Ya hubo un colegio afectado por esta situación, el centro concertado Jesús Obrero, que cerró el año pasado.

El Leopoldo Pastor Sito quiere darle la vuelta a la situación. Para ello, el centro ha puesto en marcha una serie de proyectos, entre ellos Ilusión-Arte, un programa experimental de la Junta de Extremadura que pretende implementar la enseñanza de asignaturas artísticas en los colegios. En el caso del centro pacense, además, han querido destinar esos recursos a mejorar su imagen y lanzar una campaña para conseguir más alumnado.

Bien situado

«Hay gente que no sabe dónde esta el centro, no lo conoce y no ve que contamos con buenas instalaciones, un gimnasio, un salón de actos», explica la directora, quien añade que «tiene buena ubicación, está cerca del centro y próximo a muchos barrios». Por eso, una de las inversiones ha sido colocar un cartel que hace más visible el Pastor Sito desde la autopista. El proyecto que más ha gustado a los escolares, sin embargo, ha sido pintar juegos escolares, como la rayuela o una serpiente con números, en el patio escolar. Lo han hecho ellos mismos con sus propias manos.

El interior del colegio también está completamente decorado. Hay murales, carteles, etc. Uno de los proyectos ha sido colocar un mensaje en cada uno de los escalones de la escalera que lleva a la segunda planta. Las frases han sido escogidas por el claustro de profesores. Así, los menores pueden leer: «De vosotros dependerá nuestro futuro», «En deporte, unas veces ganas, otras aprendes», «Se amable» y «Ríe, pero no de los demás».

El proyecto Ilusión-Arte también incluye un refuerzo en música. Así, a final de curso los escolares darán un concierto con los instrumentos con los que han trabajado. Además, han estudiado las notas musicales unidas a colores y emociones para completar su formación. Valle Hidalgo, la maestra que coordina este programa, asegura que es una herramienta muy útil para motivar a los alumnos y para luchar contra el riesgo de abandono escolar que afecta a algunos escolares.

Hidalgo también detalla que el objetivo de redecorar el patio, además de cambiar la imagen del centro, es ofrecer alternativas a los niños a la hora del recreo. «Que no jueguen solo al fútbol, que está comprobado que es una fuente de conflicto. Tratamos de reducir la violencia y hemos cambiado un patio gris por un escenario de color que han creado ellos mismos».

El Leopoldo Pastor Sito también colabora con el instituto Zurbarán para dinamizar los recreos. En concreto, los alumnos del Ciclo de Grado Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas han acudido al centro para proponer distintos juegos a los escolares.

Elena Rodríguez añade que su centro cuenta con más proyectos, como el de la biblioteca, que está incluida en la red Rebex, y otro programa de nuevas tecnologías que permite a los alumnos de quinto y sexto trabajar con tablets.

La directora insiste en que este centro tiene muchas ganas de avanzar y lo único que le falta es un mayor número de alumnos. Pide a los padres que confíen en ellos.