Coeba prescindirá de Antonio Masa en la Cámara de Comercio Imagen publicada en redes sociales de la candidatura de Coeba tras su victoria. :: HOY La Confederación Empresarial de Badajoz ha ganado las elecciones, pero el hijo de su fundador era su rival tras las tensiones surgidas el año pasado J. LÓPEZ-LAGO Miércoles, 20 junio 2018, 21:17

Las elecciones que tuvieron lugar en la Cámara de Comercio de Badajoz este martes no solo renovarán la composición de su pleno, el cual volverá a dominar Coeba, sino que la ejecutiva que salga de este órgano tiene la intención de prescindir de Antonio Masa Grajera, que en la actualidad tiene los cargos de secretario general y gerente. Esto supone un punto y aparte en el devenir de la institución. Su padre, Antonio Masa Godoy, fundó Coeba en 1982 y el poder de la Cámara siempre ha orbitado en torno a esta familia.

El recuento de los 4.423 votos emitidos finalizó bien entrada la madrugada. La participación volvió a ser baja, del 7,7%, y de nuevo ganó Coeba (Confederación de Organizaciones Empresariales de Badajoz), que esta vez no era la apuesta de Masa sino el rival. Coeba obtuvo 16 de los 30 puestos en el pleno y por tanto mayoría absoluta. La coalición Optima (Opaex-Fecoba-Círculo de Empresarios de Badajoz) tendrá diez miembros y RedActiba cuatro.

Después de ocho años sin votar, estas elecciones eran las más abiertas al haber más candidaturas que nunca y también las más igualadas. Su resultado, en el que por primera vez Coeba no se ha hecho con el control total del plenario, ha lanzado un mensaje de los empresarios de la provincia sobre una disputa por el poder en un órgano que maneja en torno a tres millones al año de presupuesto y tiene una plantilla aproximada de 30 empleados.

Empresas del pleno Las 16 de Coeba. Conservas Vegetales de Extremadura S.A.; Estrategias Alternativas Extremeñas S.L.; Mecanizados Segeda; Construcciones Manuel Peinado S. L.; Construcciones Justo Opino Torres S. L.; Adi y Salu Sersoc S.L.U.; Autociba S.A.; Mirafutura S. L.; Hostelgrupo3L, S. L.; El Comedor del Arco S. L.; BM Tevisa S.A.; García Sardiña Mariano José; Grupo Área Fiscal S. L.; Lorido-Gaspar Abogados S.C. Profesional; Fundación Centro Regional Extremeño de Servicios Empresariales; Sind Soluciones Integrales de Edificios S. L. Las 10 de Optima. Ibelcalp S.L.; Inmobiliaria, Gestión y Servicios Intressol; Talleres Gayve Diesel S. L.; F. Segador Export-Import S. L.; Barrasa Inversiones S. L.; Rio Hostería Decoración S. A.; Transportes Unidos Extremeños S. A.; Centro de Negocios Medea S. L.; Ranna Consultoría S. L.; Grupo Colabora Formación y Proyectos S. L. Las 4 de RedActiba. Comercial Arroces de Extremadura S. L. U; Huerta Dehesa El Alcornocal S. L.; Metasa S. L.; Canal Cúbico S. L.

La tensión entre la organización que históricamente ha dominado el pleno, Coeba, y el secretario general de la Cámara, Antonio Masa Grajera, trascendió hace poco más de un año y no había aflojado desde entonces. Como se sabe, hace trece meses hubo un cisma tras la destitución fulminante de Fernando Herrera como presidente de la Cámara en mayo de 2017, cargo que ocupaba en representación de una empresa de la familia Masa. No todos vieron correcta la maniobra, se formaron dos bandos y los detractores de Masa le acusaron públicamente de ejercer el poder de modo arbitrario, llegando a emitir un comunicado en que hablaban de la Cámara como «el cortijo» de Masa.

Con la victoria en las urnas de Coeba este martes la posición de su secretario general y gerente queda ahora en el alambre. Según reconoció el representante de la candidatura ganadora, Javier Peinado, tanto el pleno como el comité ejecutivo serán renovados prácticamente en su totalidad y en esa dinámica, su idea es que esos dos cargos no los ocupe la misma persona que hasta ahora. «A la Cámara hay que darle una vuelta y hay que reestructurarla desde el punto de vista funcional para que haya más cercanía y transparencia, y en ese escenario Antonio Masa no está en nuestra mente», señaló ayer a este diario Peinado, que dijo desconocer qué tipo de blindaje contractual podría tener Masa. «Es una cuestión que desconozco porque pese a haber sido vicepresidente de la Cámara siempre se me ha bloqueado este tipo de información relacionada con los recursos humanos de esta institución».

Más votos de los perdedores

HOY trató de contactar ayer con Masa, pero no fue posible. En estas elecciones sus posibilidades para continuar en ambos cargos estaba en la coalición Optima, que hasta el último momento, según fuentes de esta candidatura, dio batalla hasta la llegada de varios cientos de votos delegados a última hora a favor de Coeba. Según el comunicado emitido ayer por Optima, que ha sacado diez de los treinta miembros del pleno, «este éxito es un primer paso para crear una gran alianza, para un más que necesario cambio empresarial en la provincia de Badajoz».

Javier Peinado y Antonio Masa Grajera:: HOY

Por su parte, Daniel Nieto, de Redactiba, con cuatro plenarios, aceptó la derrota, pero se quejó de que el sistema electoral no sea proporcional a los votos – «el resultado no se ajusta a la realidad», declaró– y celebró que en la zona de Vegas Altas obtuviera tantos apoyos.

No hay que olvidar que entre las dos candidaturas perdedoras sumaron 2.334 votos, más del 50% de los votos de la provincia, por los 2.088 votos obtenidos por Coeba.

Sin embargo, una de las particularidades es que se vota en nueve sectores económicos y no todos tienen el mismo número de representantes, el cual se calcula en función de su aportación al PIB regional.

Coeba, con 16 miembros, quiere renovar el tablero de juego y también «queremos que la Cámara vuelva a ser de los empresarios, a los que se les había arrebatado de manera torticera. Haremos un esfuerzo tremendo para que tenga más cercanía y trabajaremos por la formación, el asesoramiento, las nuevas tecnologías, la internacionalización y en reforzar la presencia en los pueblos», decía ayer Javier Peinado.

Ahora hay un mes de plazo que culmina el 19 de julio para tomar posesión en el pleno y elegir un nuevo comité ejecutivo y un nuevo presidente, calendario que deberá marcar la Junta de Extremadura como administración tuteaste.