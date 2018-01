La Cocosa enciende el astroturismo en Badajoz 00:59 Práctica de telescopio en el curso de guías de cielo estrellado en La Cocosa. :: HOY La finca pública de la Diputación pacense forma a quince guías de cielo estrellado y en primavera instalará un espacio de observación A. GILGADO BADAJOZ. Domingo, 28 enero 2018, 09:16

Yolanda Chacón se ha recorrido Europa varias veces acompañando a grupos de turistas. Evaristo León se conoce casi toda la red de caminos y senderos que cruzan Extremadura. Dominan el terreno que pisan y ahora también quieren enseñar el cielo. Yolanda y Evaristo comparten pupitre desde el pasado 10 de enero en el aula de formación de La Cocosa, la finca pública de la Diputación de Badajoz, a quince kilómetros de la capital por la carretera de Valverde de Leganés.

Entre las tres de la tarde y las diez de la noche se convierten en astrónomos. Con más de trescientas horas, saldrán con el primer certificado profesional que se entrega en España a guías de cielo estrellado. Todo un atractivo para para guías, senderistas y científicos.

El complemento perfecto, como apunta Yolanda Chacón. «En todos los sitios hay pueblos preciosos, gastronomía y monumentos. El astroturismo es el elemento diferenciador».

Chacón ha participado en varias ferias internacionales del estilo de Fitur. En todas, explica, la oferta para la observación celeste ha crecido de forma espectacular en los últimos años. «Se nota que hay un mercado por explotar y ahora, además de paisajes voy a poder enseñar el cielo». Por esa razón decidió inscribirse en el curso que organiza el Sexpe.

Casi por lo mismo acabó en La Cocosa Evaristo León. Su plan pasa por diseñar rutas a los grupos. Con lo que está aprendiendo de astronomía puede incluir itinerarios nocturnos. Basta con llegar a un punto de poca contaminación lumínica y montar un telescopio. «Te conviertes en un profesional completo. Hablas de naturaleza y de astronomía y eso la gente lo agradece»

A ambos le sorprende el nivel de los ponentes que están pasando por el centro. El plan de formación incluye prácticas con telescopio, de astrofotografía o de interpretación de mapas. La semana pasada, por ejemplo, uno de los ponentes fue Miquel Serra-Ricart, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y administrador del Observatorio del Teide, uno de los centros españoles de referencia en la investigación astrofísica.

El profesor Serra-Ricart confiesa que este curso es una especie de sueño hecho realidad. «Lo que se está haciendo aquí en Extremadura se debería hacer a nivel nacional».

En este mismo esfuerzo, muchos centros de investigación se están abriendo al público para divulgar la astronomía. En Canarias, cada año pasan diez mil estudiantes por el observatorio de Tenerife.

En esa función pedagógica de los científicos, explica el profesor, necesita también a divulgadores con rigor para llegar a más gente. «Si no convierten el cielo en su pasión no serán capaces de transmitir su belleza». Quiere reclutar a guías formados y con interés para que la gente disfrute de las experiencias astronómicas. No es lo mismo ir a una lluvia de perseidas y ver una simple luz o ver un trozo de cometa que orbita cada cinco años el sol.

En la Diputación pusieron a disposición del Sexpe -organizador del curso- y de la Junta -promotora- la finca La Cocosa porque en pocos meses, en primavera, instalarán también un telescopio de observación en la finca. Aunque no es el mejor cielo de la provincia, se trata de un entorno cercano a Badajoz y de un espacio que acoge durante todo el año formación en medio ambiente. Alejandro Peña es el coordinador del Área de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Badajoz. Tanto los guías s como el telescopio forman parte de la Estrategia de la Noche en Extremadura, una iniciativa de la Junta a través de las direcciones generales de Urbanismo y Turismo.

El objetivo principal es atraer a grupos de viajeros y turistas interesados en la astronomía aprovechando la escasa contaminación lumínica que hay en Extremadura. Según explica Peña, en la Diputación han elaborado una ordenanza para aquellos ayuntamientos que quieran poner alumbrado público acorde con la observación de estrellas. «Si pones un observatorio estelar en tu pueblo, lo lógico es que también cuentes con una iluminación que ayude», explica.

Con esta idea se ha establecido una red de observatorios estelares a los que pueden ir los grupos.

Esta red tiene ocho puntos distintos repartidos por toda la provincia. En el entorno de Badajoz está el de La Cocosa, que según Peña será uno de los primeros en instalarse, y otro en Olivenza. En las sierras del sur hay varios espacios apropiados para la astronomía: el monasterio de Tentudía, Higuera de la Real y Reina. En el centro habrá en la finca Doña Blanca de Don Benito y en La Roca de la Sierra.

Con guías formados y una vez que se despliegue toda la red de observatorios, el siguiente paso pasa porque la industria turística que opera en la provincia incluya en sus paquetes esta opción. El profesor Serra-Ricart alerta de que el mapa de la contaminación lumínica en España está cada vez más saturado. De ahí la ventaja con la que cuentan comunidades como Canarias, Extremadura, Andalucía y Cataluña.

El turismo de astronomía guarda mucha relación con el de observación de aves. En ambos casos hay grupos internacionales y de alto poder adquisitivo, un perfil minoritario todavía entre los visitantes que vienen a Badajoz. También puede ser un complemento al de caza y pesca.