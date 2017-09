Cerro Gordo vuelve a demandar una segunda rotonda de acceso al barrio

La conexión peatonal y por bici con el núcleo urbano

La de la segunda rotonda no es la única petición que han retomado los vecinos del Cerro Gordo. También han vuelto a alzar la voz para pedir que se acondicione una acera y un carril bici desde su barrio hasta el núcleo urbano. Desde que se construyó la barriada, la única posibilidad segura que tienen los vecinos para llegar a su barrio o salir de él es en coche o en autobús. No existe acerado ni carril para ciclistas que los conecte. En su defecto, lo único que pueden usar es el estrecho arcén o la mediana entre carriles. Por eso, quieren que se habilite un acceso peatonal que les permita llegar y salir andando o en bicicleta. A este respecto, critican que desde las administraciones se promueva la movilidad sostenible y que ellos no tengan otra opción para desplazarse que hacerlo con vehículos de motor.