El Cerro Gordo denuncia que termina el verano y sigue la plaga de mosquitos Múltiples picaduras en el cuello de la menor afectada. Una niña de 3 años ha sufrido una reacción esta semana tras recibir numerosas picaduras cuando jugaba en un parque del barrio NATALIA REIGADAS Badajoz Sábado, 9 septiembre 2017, 08:31

Carmen Jiménez tiene una niña de tres años y medio y un bebé de seis meses. Viven en el Cerro Gordo y a su hija le encanta bajar al parque a jugar con sus amigos. Últimamente su madre prefiere no hacerlo porque hay miles de mosquitos, pero hace unos días cedió. Le dio repelente de insectos a la pequeña en todo el cuerpo salvo en la cara, ya que no lo recomiendan y puso una mosquitera en la silla del bebé. Sus precauciones no fueron suficientes y su hija acabó en el médico.

La menor solo estuvo 20 minutos en la calle, pero recibió numerosas picaduras en el cuello y en la cara, algunas en los ojos. Fueron tantas que sufrió fiebre, se le hinchó un ojo y tuvo que ir al pediatra. El parte médico indica que tuvo una reacción por las picaduras. Además le provocaron una conjuntivitis que tuvo que tratarse.

Carmen Jiménez está indignada. Explica que en junio su hija ya sufrió varias picaduras. «Llamé al Ayuntamiento para quejarme y me dijeron que intervendrían en cuestión de días porque ya habían llamado muchos vecinos del Cerro Gordo por los mosquitos». Sin embargo, según denuncian los vecinos, el Consistorio no fumigó. Ahora el verano está terminando y la plaga de insectos no solo no ha desaparecido, sino que ha empeorado.

La madre de la última menor perjudicada va a presentar una queja con el parte médico

Muchos padres no se atreven a salir con sus hijos a la piscina, a las terrazas o a los parques y culpan al Consistorio de no atajar el problema. La madre de la última menor afectada va más allá y la semana que viene presentará una queja formal en el Ayuntamiento junto con el parte médico que muestra los problemas que ha tenido su hija. Tras dos días de tratamiento, la menor ha mejorado, pero esta madre no entiende por qué tienen que soportar esta situación. Además, tras las nuevas picaduras, volvió a llamar al teléfono municipal de incidencias y asegura que fueron muy desagradables con su petición.

«No es la única. En el barrio nos ha tocado a todos. El otro día me encontré en el súper con una mujer que la habían picado en las piernas que era horrible. Tuvieron que ponerle medicación», relata esta vecina.

Jiménez, además, denuncia que los vecinos de esta urbanización se sienten atrapados en sus casas. «Varias veces he cogido el coche y he llevado a la niña a los columpios de Condes de Barcelona, que allí se está estupendamente, pero es una pena porque en este barrio hay mucho niños, ella tiene amiguitos y le encanta bajar a salir. En estas condiciones no se puede salir de casa, claro». «Este fin de semana nos vamos al pueblo para que la niña pueda jugar en un parque tranquila», concluye esta madre.

Amalia Río, otra vecina del Cerro Gordo, también fue víctima de la plaga que sufren los residentes de la zona. En su caso los mosquitos le dieron problemas hace dos semanas. «Bajé a la tienda, hablé con una vecina y al día siguiente tenía las piernas hasta hinchadas. Es que son miles y te atacan en un momento. No hace falta ni sentarse en una terraza».

«Cómo pájaros»

Ramón Vaca, sin embargo, sí que está sentado en una terraza de esta urbanización. «Con repelente de insectos, claro», dice y se ríe. Para este vecino hace falta que fumiguen, «este año y todos, que es una vergüenza», sino que señala otra causa de la plaga. «Este barrio, que a mi me encanta porque hay muchas familias jóvenes, está muy abandonado. Está rodeado de campo y son muchas parcelas sin limpiar. Así salen mosquitos como pájaros».

Esta no es la única plaga que soportan los vecinos del Cerro Gordo. Este año el problema de los mosquitos está más marcado, pero también hay un exceso de cucarachas en sus calles, un problema que se repite cada año en los meses de calor.

La Asociación de Vecinos del Cerro de Reyes, así como sus residentes a título particular, aseguran que han contactado con las administraciones en numerosas ocasiones para pedir que se fumigue, pero que no han obtenido respuesta o, les han dicho que en breve, pero no han notado mejoría. Los afectados piden que esta tarea no dependa de sus peticiones sino que se establezca de forma regular en sus calles para no tener que soportar estos problemas de nuevo.