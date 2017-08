«He tenido que cerrar por las obras del río» Imagen de los locales del río, ahora abandonados. :: casimiro moreno La empresaria Cristina Rodríguez asegura que también le afectaron las restricciones de las ordenanzas municipales'Lo que diga la rubia' es uno de los locales del Guadiana afectados por la colocación del colector SOLEDAD RODRÍGUEZ Domingo, 27 agosto 2017, 08:34

Badajoz. Las obras del parque del Guadiana han supuesto para los locales de copas que se situaban en la margen izquierda del río una odisea sin fin, y el principal motivo por el que han tenido que colgar el cartel de 'se vende'.

'Lo que diga la rubia', un pub de estilo 'chill out' con unas vistas privilegiadas y una localización sobresaliente, lo tenía todo para triunfar si no fuera porque ha compartido sus dos años de vida con escombros, ruidos y taladros.

Su dueña, Cristina Rodríguez, critica al Ayuntamiento y a la Confederación Hidrográfica del Guadiana por incumplir los plazos que se habían fijado para la colocación del nuevo colector, aunque finalmente la obra depende de la empresa pública estatal Acuaes. «Yo dejé mi local y seguía con la promesa de que las obras iban a terminar» asegura.

Cristina Rodríguez 'Lo que diga la rubia' «Aunque anuncien que las obras acaban, yo llevo dos años aguantando y no lo soporto más»

El Ayuntamiento aseguró hace un mes que las obras estaban llegando a su fin, pero los dueños de los negocios no confían en esa afirmación. «Aunque estén anunciando que las obras están acabando, yo llevo dos años con ellas y no aguanto más», asegura Rodríguez.

Estos trabajos son la causa principal del cierre de los locales del río, pero no la única. La dueña de 'Lo que diga la rubia' cita otras, como las exigencias urbanísticas que marca la normativa.

La zona privilegiada en la que se encuentran estos locales ha jugado en su contra ya que al considerarse un «lugar VIP», el Ayuntamiento exige a estos pubs una serie de requisitos para poder trabajar allí, cuenta esta empresaria.

Según afirma Rodríguez, a los dueños de estos pubs se les impide construir un cerramiento donde colocar un equipo de aire acondicionado. Además, tampoco se les hubiera permitido que el aparato quedase a la vista. También se les exige una homogeneidad, de forma que todos los locales deben compartir una estética parecida, utilizando los muebles, sillas y mesas de un mismo estilo.

Aparte de estas directrices, otra de las ordenanzas que se les impone es que las luminarias de todos los locales han de tener los mismos colores. «Por muy homogéneo que se ponga el mobiliario, si no me permites poner un aire acondicionado, nadie aguantaría el calor en la terraza», añade Rodríguez.

Al igual que Cristina, el resto de los locales se ha visto obligado a cerrar, en muchos casos, por los mismos motivos.

Otro problema que ha motivado el cierre de estos bares es la ausencia de aparcamiento. «Aunque las vistas y la zona sean maravillosas, la gente no va a acudir a un sitio donde no pueda aparcar» asegura la dueña del local.

Rodríguez, que entiende que supone tener un lugar de copas en un lugar como este conlleva exigencias, cree sin embargo que se podría modificar las ordenanzas y adecuar la zona para dejar a los dueños de los negocios realizar su trabajo. «En Lisboa o en Sevilla también existen estos lugares y no tienen estos problemas», añade.

Rodríguez matiza que es imposible poder continuar con el negocio si el Consistorio no adecúa una zona para este tipo de bares. «Tendrían que acondicionar el río como lo tienen hecho en muchos sitios de España, pero a todo le ponen pegas», afirma.

La dueña de 'Lo que diga la rubia' explica que el Ayuntamiento tan solo les ha indicado las directrices que han de seguir para continuar con su negocio.

La empresaria, que cerró su bar hace un mes, comenta que la reapertura de su negocio está en el aire. En el caso de que las obras del río finalizasen en los próximos dos meses podría replantearse volver a abrir el pub, ya que todavía es propietaria del local, pero no se muestra totalmente dispuesta a ello debido a los impedimentos que -según ella- el Ayuntamiento está imponiendo a los dueños. «Yo he abierto un negocio, no un negocio ruinoso».

Las obras de la margen izquierda del río comenzaron en el año 2013 de la mano de la Asociación Estatal de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes).

Para estas obras se invirtieron 61 millones de euros, convirtiéndose en una de las construcciones más costosas que ha vivido Badajoz en décadas.

Dos años más

Las obras han durado dos años más de lo previsto, ya que su finalización estaba fijada para el año 2015, justo el mismo año en el que Cristina Rodríguez decidió abrir su propio negocio. Muchos pubs de esta misma zona también eligieron ese año para abrir sus locales, quizás con la esperanza de ver acabar las obras que al final han supuesto su perdición.

Esto dos años de retraso se han debido a una gran cantidad de obstáculos que han ido apareciendo a lo largo del camino, el más grave de ellos fue el conseguir que el colector pasara por el Puente de Palmas.

A principios de este mes se anunció que la inauguración de los nuevos jardines del Guadiana será a finales de otoño. Este nuevo parque ofrecerá a los pacenses casi cuatro kilómetros de carril bici y zona de paseo y también facilitará a los locales su reapertura. Eso sí, si son capaces de afrontar la normativa impuesta por el Ayuntamiento.