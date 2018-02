Cepeda y ‘Lo malo’triunfan en el Carrefour

Mayte del Pozo se subió el viernes a las nueve de la mañana en un autobús en San Sebastián y doce horas después se bajó en Quintana de la Serena. De allí salió ayer a las ocho en el coche de su amiga Ana Caballero para llegar a las diez al Carrefour de la carretera de Valverde. Pagó 11,90 por ‘No puedo vivir sin ti’, uno de los discos de la factoría Operación Triunfo. Con el recibo de compra le dieron un número 124 en la cola para que Cepeda, Thalia y Ricky le firmaran la carátula. Con la emoción y los empujones ni tan siqueira se pudo hacer una foto con ellos. Y para colmo, no le devolvieron la carátula con la firma al bajar de la tarima donde estaban los tres exconcursantes.

A uno de los vigilantes del centro comercial que ponía orden en la cola le trató de explicó su malestar. Pedía que le buscaran la carátula perdida o que le dejaran subir otra vez. Incluso estaba dispuesta a comprar ‘Duetos’ o ‘Lo mejor de OT’, los otros dos discos junto con el calendario que daban derecho a autógrafo.

«El día que fueron a San Sebastián los de OT yo no estaba y como aquí venía Cepeda, mi favorito, decidí hacer el viaje para verlo porque en Quintana tengo a casi toda mi familia». Su amiga Ana comparte la afición por el concurso televisivo, pero su favorito es el canario Agoney, que precisamente ayer estaba firmando discos en un Carrefour de Gran Canaria. «Lo grande de este OT es que son chicos únicos. Yo si pudiera iría a Canarias a verlo».

Muy cerca del grupo de Quintana estaba Claudia Franco con su guitarra. Enseñaba emocionada la firma que le habían estampado Thalia y Cepeda en la caja de resonancia. Poco le costó empezar a cantar el tema ‘Lo malo’, la propuesta de Aitana y Ana Guerra para Eurovisión que gusta ya casi tanto o más que ‘Tu canción’, la elegida finalmente.

Claudia tiene 17 años, quiere ser cantante, compone sus propias canciones y se siente muy identificada con la exconcursante Aitana o con la ganadora Amaia. De la última edición de Operación Triunfo se queda con ‘No puedo vivir sin ti’, el tema que cantaron Cepeda y Aitana en la primera gala del concurso. El dúo que protagonizaron en su día Aitana y Cepeda es junto al ‘City of stars’ de Amaia y Alfred, dos de los grandes momentos de la nueva generación OT. Muchos de estos temas lo tararearon ayer los casi mil adolescentes que esperaron en el aparcamiento del Carrefour. Poco antes de la una, cuando solo había transcurrido una hora del inicio de lfirma de discos, los vigilantes de seguridad abrían las vallas para que entraran en el cajón de espera los compradores que tuvieran del número setencientos en adelante. Aunque la cola discurría rápida porque los chicos que subían no podían entretenerse mucho con los exconcursantes, los seguidores que aguardaban se entretenían cantando algunas de los temas que iban sonando de los discos. En este particular hilo musical, fue ‘Lo malo’ el más secundado. Cada vez que sonaba, casi la cola al completo lo coreaba. De este ambiente festivo se contagiaron también los tres protagonistas de la mañana. Aunque Cepeda, Tahalia y Ricky apenas tenían respiro entre tanta carátula por fimar, siempre que se levantaba de la silla buscaban la complicidad de los que esperaban abajo. Thalia fue muy reclamada, pero lo de Cepeda era casi unánime. Cada vez que el gallego cogía el móvil para hacer una foto o un vídeo de los seguidores que esperaban, el público le respondía con gritos, cánticos o piropos.

Parte del éxito de este renacido concurso es que los aspirantes a artistas van más allá de la televisión, son muy activos en redes como Instagram que tanto usan los jóvenes.