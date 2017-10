El cementerio civil de Badajoz, descanso de masones Tumba del republicano Isidoro Osorio. / HOY Esta parte del camposanto pacense ha sido recientemente adecentado y en ella están enterradas algunas de las figuras más ilustres del pasado de la ciudad JOSÉ ALBERTO HIDALGO Maestro masón Martes, 31 octubre 2017, 23:58

El 19 de mayo de 1882 el Gobierno de España promulgó una ley donde incorporaba la necesidad de contar con espacios para los no católicos en los cementerios de nueva creación. La falta de seguimiento de lo estipulado en la Ley del 19 de mayo se plasmó en otra del 2 de abril del siguiente año. A partir de entonces, los ayuntamientos que contaran con más de 600 habitantes y todas las cabezas de partido judicial debían disponer de un espacio para enterrar a los no católicos.

Este mandato legal en la ciudad de Badajoz fue cumplido por el Ayuntamiento al construir un espacio dedicado a este fin en las traseras del cementerio de San Juan. Este recinto, con las numerosas ampliaciones que sufrió, quedó situado en el centro del cementerio actual. El Ayuntamiento lo denominó el Distrito 5, y para la gran mayoría de los pacenses este lugar fue conocido como el cementerio de los protestantes.

¿Pero fueron enterrados en ese lugar solo los que según la denominación popular eran protestantes?... No.

La gran mayoría de los que allí descansan (en las pocas tumbas y nichos con los que cuenta el recinto) fueron masones, miembros de la Logia Pax Augusta de Badajoz.

Eran personas no creyentes en la Religión Católica, pero no eran protestantes. Creían en el Gran Arquitecto del Universo. Este lugar, poco conocido incluso por los habitantes de nuestra ciudad, alberga una parte importante de la historia de Badajoz, la cual aún no ha sido lo suficientemente reconocida y conocida.

Algunos de los masones enterrados

Allí descansan en sepulturas en la tierra masones muy reconocidos en aquella época, como fueron:

Narciso Vázquez Lemus. Medico, natural de Los Santos de Maimona. Fue diputado en la Cortes Constituyentes en 1931, presidente de la Mesa de Edad, socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, presidente del Colegio de Médicos en 1898 y de Cruz Roja en 1888. También fue concejal.

Isidoro Osorio Sánchez-Valladares. Abogado, natural de Badajoz. Diputado provincial en 1873, concejal y primer síndico del Ayuntamiento en 1881, director de la Crónica, director de La Región Extremeña, socio de la Económica, secretario del Casino republicano en 1886, y presidente del Liceo de Artesanos durante muchos años.

Rubén Landa Coronado. Abogado natural de Badajoz. Sobrino de la poetisa Carolina Coronado, presidente del Comité del partido democrático progresista en 1880, y dirigente civil del pronunciamiento fallido en Badajoz de la República en agosto de 1883. A raíz de estos acontecimientos, se exilió a París y regresó en febrero de 1886. Fue director del periódico La Crónica y corresponsal en París durante su exilio del Diario de Badajoz, decano del Colegio de Abogados de Badajoz, padre de Matilde Landa y de Rubén Landa. La primera fue activista del Socorro Rojo en Madrid, encarcelada por Franco en la cárcel de Mallorca, donde perdió su vida. Su hijo Rubén fue un prestigioso pedagogo exiliado en México, donde murió. La familia Landa participó en la puesta en marcha en España de la Institución Libre de Enseñanza. Rubén Landa Coronado realizaba en Badajoz asistencia letrada a personas sin recursos. Fue el pionero en aquella época de lo que hoy conocemos como turno de oficio.

En los nichos del cementerio civil se encuentran enterrados destacados miembros de la Logia masónica Pax Augusta, como lo fue Vicente Martínez Bas, alcalde de Badajoz en 1873 y exiliado en París junto con Rubén Landa. También fue presidente del Comité del partido republicano federal.

En las lápidas de los nichos se puede ver los símbolos masónicos como son la escuadra y compás, las columnas masónicas o las iniciales L.I.F. (Libertad, Igualdad y Fraternidad), los tres lemas utilizados por la masonería. Los miembros de la Logia Pax Augusta de Badajoz fueron grandes activistas de la vida social y política de Badajoz. Fueron ellos los que impulsaron la creación del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Badajoz, el liceo de Artesanos de Badajoz o la sociedad ‘La Constructora de Casas en Badajoz’.

El recinto de este cementerio fue utilizado durante muchos años como lugar de almacenamiento de materiales de construcción del camposanto, e incluso existía un horno para quemar los restos de coronas fúnebres y materiales vegetales. Desde hace unos pocos años, el Ayuntamiento lo ha adecentado incorporándolo al resto del cementerio. Hoy es un lugar dignificado para recordar a sus moradores y aquella parte de la historia de Badajoz.

En otras ciudades, como Lisboa o París, los cementerios son un lugar turístico más. En sus puertas se pueden encontrar paneles informativos donde se sitúan las tumbas de aquellos que pasaron a la historia de esas ciudades, de sus países o de la humanidad. No estaría nada mal que el Ayuntamiento hiciera algo parecido.