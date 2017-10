Cataluña, los conserjes y el nuevo concejal

Además del IBI, las discusiones y las expulsiones, el Pleno trató otros asuntos. Entre ellos, una propuesta de la Alcaldía con el respaldo del PP, PSOE y Ciudadanos para apoyar a las instituciones del Estado como garantes del Estado de Derecho. En su texto se apoya a la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como se condena al acoso al que se está sometiendo a la sociedad que no es independentista.

El portavoz de Podemos, Remigio Cordero, aseguró que apoyan a la Policía y a la Guardia Civil, pero no las decisiones de sus jefes políticos del PP. «En el texto falta cualquier pensamiento crítico de los errores del PP», dijo Cordero, quien aseguró que es necesario un cambio de rumbo para desatascar la situación catalana. El concejal no adscrito, Luis García-Borruel, se sumó a la propuesta.

No fue la única moción sobre Cataluña o que, al menos, ha surgido a raíz de los acontecimientos de la últimas semanas. Así, Cs pidió la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que contó con el apoyo de Podemos y el PP, pero el rechazo del PSOE. El concejal no adscrito, Luis García-Borruel, llevaba un texto en el mismo sentido, pero no se votó porque cuando llegó el momento de defenderla ya había sido expulsado del Pleno. El PP presentó otra propuesta más por urgencia para apoyar al Gobierno nacional para restaurar el orden constitucional en Cataluña. Salió adelante con los votos a favor de PP y Cs, el PSOE ya se había marchado.

El PP también contó con Ciudadanos para pedirle a la Junta que asuma las competencias de los colegios públicos en la ciudad que desarrolla el Ayuntamiento, que se centran en la vigilancia y mantenimiento.

Todo esto lo vio un nuevo edil. Manuel Fuentes tomó posesión del acta de concejal por el PP en sustitución de Maripaz Luján. La próxima semana se conocerá qué área desarrollará.