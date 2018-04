El Casco Antiguo de Badajoz celebra sus primeras fiestas sin vaquillas en 35 años Lolo Iglesias pronuncia el 'pregón del balcón' dentro de los festejos de San José. :: jose vicente arnelas La Asociación de Vecinos celebró una consulta en mayo y ganaron los detractores, pero ayer había división de opiniones ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 8 abril 2018, 09:03

El Casco Antiguo celebra las fiestas de San José en abril. Es lo que ha provocado el marzo más lluvioso que se recuerda. En Extremadura ha caído siete veces más agua de lo normal y los vecinos del Casco Antiguo tuvieron que aplazar sus festejos. Por eso se celebran entre ayer y hoy, una edición tardía que será, además, la primera sin vaquillas en 35 años. Esta actividad, que era una de las señas de estas fiestas vecinales, quedó anulada el año pasado. Los movimientos antitaurinos se manifestaron, la asociación de vecinos realizó una consulta y ganaron quienes querían que esta práctica pasara a la historia.

Por eso hoy no habrá novilleros en la Alcazaba, ni vecinos con ganas de correr delante de los animales. A la una del mediodía hay previsto un concierto en la Plaza Alta con músicos del barrio en sustitución. Las fiestas arrancaron ayer con el pregón de Lolo Iglesias desde el balcón del Silencio, un edificio que se ha convertido en seña de la rehabilitación de la zona histórica.

EL PROGRAMA DE HOY 13 horas 'Con cierto des Concierto'. Actuarán Calee Arias y Tha Groove Elements Band, Faranduland y Radio Station. En la Plaza Alta. 15 horas 'Paella y Pa Tós' ofrecida por la Asociación de Vecinos en la Plaza Alta.

Los vecinos que escuchaban a Iglesias mostraban división de opiniones. Para unos la anulación del festejo se merece aplausos. Para otros, pitos. La tauromaquia levanta sentimientos encontrados y esa actividad del Casco Antiguo, también.

Hay gente que disfrutaba cuando los animales entraban al trapo. Miguel Montes roza la cuarentena y ha vivido siempre en las calles que rodean la plaza Alta. «Me he criado aquí. El día del padre me hacía ilusión, además de por ser el día del padre, por las vaquillas. Pero este año nos han quitado la tradición. Y la verdad es que me gustaría que volviera. Yo voté por mantenerla, pero perdimos». La Asociación de Vecinos, que organiza las fiestas, celebró una consulta ante las quejas de parte de los asociados y las manifestaciones antitaurinas que tuvieron lugar el mismo día de la suelta. El presidente de la asociación, José María Soriano, se había comprometido en las últimas elecciones a someter esta actividad a consulta. Así que abrió las urnas casi dos meses después, el 17 de mayo, y acudieron 88 socios de los 300 censados en la agrupación vecinal. De ellos una amplia mayoría, 60, votó para acabar con las vaquillas, mientras que 27 mostraron su apoyo al festejo y uno se abstuvo.

Por eso hoy no habrá plaza de toros. Joaquín Navarro también las echa de menos. «Me he saltado muchas veces, no me llevé nunca un revolcón porque siempre me quedaba lejos y si se acercaba echaba a correr al lado contrario. Este año las echo en falta».

Miguel Montes y Joaquín Navarro no son los únicos. Para Manuel Rodríguez «todo lo que sea fiesta, y atraiga gente se echa de menos. Era una fiesta con una tradición y es una pena que se pierda».

«He salido incluso a hacer mis pinitos. Me gustaba porque formaba parte de la idiosincracia de este pueblo. Hay muchas fiestas, pero en las vaquillas no había problemas ni peligros. Me gustaba. Algo ha desaparecido», añade Joaquín Tafur.

Hasta aquí, la opinión de los cuatro hombres consultados. Todos a favor de coger el capote.

Pero, ¿Y las mujeres? Ocho preguntadas y todas a favor de la abolición. No quieren vaquillas. Sol Galavís es una de ellas. «Me gusta mucho más este ambiente, de verbena. Las vaquillas no me gustan nada. Yo no fui a votar, pero si hubiera ido hubiera votado que no. Y doy las gracias a la gente que fue y que votó en contra. No me gusta la gente que usa a las vaquillas, a los toros ni a los animales para reírse de ellos en su divertimento».

Teresa Covarsí y Magdalena Rodríguez con sus amigas, todas en contra de las vaquillas. / J. V. Arnelas

En un grupo de siete mujeres, todas estaban a favor de eliminar la capea. Entre ellas estaba Magdalena Rodríguez, quien dice: «Estoy encantada de que hayan quitado las vaquillas. Me parece fatal que mareen a un animal, para el que es un estrés la gente corriendo alrededor mientras le hacen dar vueltas. Es totalmente primitivo y creo que está muy bien que no haya». Y con ella coincide Teresa Covarsí, que se confiesa taurina. «Me gustan los toros, pero lo de las vaquillas me parece una salvajada. Es feo y no respeta la tauromaquia. Yo soy currista y paulista, pero no me gustan las vaquillas».

El presidente habla

El presidente de la asociación de vecinos explica que se comprometió a realizar la consulta en el programa con el que ganó las elecciones para convertirse en presidente y que, una vez que los vecinos votaron, ya no tiene nada que decir.

«No necesariamente se ha perdido esencia de las fiestas sin vaquillas. Ganó el 'No' y eso hay que respetarlo. La democracia es así y ya está. Yo no era partidario de suspenderla por la tradición, porque son 34 años». Pero asume el resultado. La asociación invertía 5.000 euros en la capea, que ahora han empleado en el programa de esta edición, a la que prácticamente dio el pistoletazo de salida el pregón de Lolo Iglesias. Entre bromas y cantes, reivindicó que San José es el patrón de la ciudad -y no San Juan, patrón de la diócesis y de la Catedral-. Antes de que Iglesias y su guitarra salieran al balcón del Silencio, los vecinos ya habían participado en un concurso de fotografías con el móvil. Repusieron fuerzas con los garbanzos que repartieron al mediodía.

Otras actividades, sin embargo, se suspendieron ante el riesgo de lluvia que se cumplió. A las fiestas del Casco Antiguo les ha perseguido este año el agua, pero no les cogerá el toro.