Un carril bici con escaleras

Los usuarios reclaman que se renueve la vía ciclista de la avenida Adolfo Díaz Ambrona, que está llena de obstáculos

Badajoz Viernes, 20 abril 2018

Ayer se celebró el Día Mundial de la Bicicleta. Si algún pacense lo celebró usando este medio de transporte, es probable que evitase el carril bici de la avenida Adolfo Díaz Ambrona. Es un tramo en el que es mejor no pasar sobre dos ruedas. Hay baches, grietas, se interrumpe y no conecta con otros carriles. Lo más llamativo, además, es que tiene escaleras. Durante años se han producido obras en esta vía y no se ha reparado el firme. Los parches han provocado que haya varios escalones que deben salvar los ciclistas si quieren utilizarlo.

Un ejemplo es la entrada al pabellón deportivo Juancho Pérez. La rampa de acceso se asfaltó, pero la obra no respetó el trazado del carril bici. El resultado es un escalón de casi 20 centímetros en medio de la vía para bicicletas. «Los propios ciclistas han colocado baldosas para poder subir evitando el escalón, pero claro, desaparecen. Es un peligro para los que no saben que el escalón está ahí», detalla Nicolás Iglesias, vecino de la avenida Díaz Ambrona y usuario habitual de este carril.

Este tramo reservado cuenta con 850 metros y sirve para enlazar el puente de Palmas con el de la Universidad. Está unido a la plataforma del puente viejo, pero no enlaza con el carril bici de la avenida de Elvas. Se interrumpe abruptamente en el Hotel Río. Nicolás Iglesias explica que el problema de fondo es que nunca se terminó este carril bici. «Se pintó el verde sobre el hormigón, pero no se conectó, está interrumpido, vamos, no se remató. Tendrían que acabar de hacerlo y decentemente», añade.

Se instaló para conectar el puente de Palmas con la avenida de Elvas, pero nunca se terminó

Pionero, pero fragmentado

El carril bici de Adolfo Díaz Ambrona fue el primero que se instaló en la ciudad separado de la acera y de la calzada, es decir, una vía específica para los ciclistas tal y como se recomienda por seguridad. En la práctica, sin embargo, nunca resultó muy útil porque está fragmentado. Hay muchas salidas y calles que lo interrumpen y durante años ha habido obras en la zona que han impedido que tuviese continuidad.

Ahora, sin embargo, los usuarios reclaman que se recupere porque es un tramo indispensable para llegar al carril de la avenida de Elvas y conectar los barrios de la zona con el parque del río. «Para mí es la mejor opción porque vivo en el Seminario y así llegó fácilmente al puente de Palmas, pero la verdad es que es normal que la gente lo evite. Si no sabes donde están los obstáculos, puedes tener un accidente», explica Manuel Gama, otro ciclista que suele pasar y que asegura que en los últimos dos años, debido a la apertura del parque del Guadiana, hay más movimiento. «Y es más peligroso. También porque los coches salen de las calles sin tener en cuenta que este es un carril bici, aparcan encima y los peatones también se meten constantemente. No está señalizado y no se respeta», añade este joven aficionado a la bicicleta.

El carril bici de esta avenida se quedó fuera de la obra de renovación que tuvo lugar en 2013. Durante años el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura se enfrentaron por esta y otras calles de San Fernando. Eran consideradas carreteras autonómicas y el Consistorio exigía que la administración regional las arreglase. Hace cinco años hubo acuerdo. La Junta asfaltó Díaz Ambrona junto a Carolina Coronado y el primer tramo de la carretera de Cáceres (calle Nuestra Señora de Bótoa) y a cambio el Consistorio las recepcionó, es decir, pasaron a ser calles municipales. Sin embargo, la obra no incluyó la renovación del carril bici que sigue degradándose.

Además de los escalones debido a los parches de hormigón, este tramo también presenta varios baches importantes. El firme se ha levantado y supone un riesgo para los ciclistas. En otros casos hay alcantarillas en el recorrido que se han hundido por lo que suponen otro obstáculo.

La Asociación Cívica Ciudad de Badajoz también ha reclamado al Ayuntamiento de Badajoz que adecente este carril bici. José Manuel Bueno, presidente de este colectivo y también usuario del carril bici, explica que uno de los problemas es que la vía no está debidamente señalizada. Constantemente, explica Bueno, los coches, especialmente frente a los hoteles, aparcan encima. «Los peatones lo invaden y son atropellados por las bicis y los ciclistas, con los desniveles, se caen. Es un horror».

El caso de la avenida Díaz Ambrona es el de uno de los carriles bici con más problemas, pero no el único. Este tipo de vías casi siempre van acompañadas de polémica en Badajoz. El caso más recordado es el de Sinforiano Madroñero que finalmente fue eliminado para optar por carriles dentro de la calzada que deben compartir ciclistas y vehículos. En Circunvalación aún continúa su carril bici, estrecho y en el que hay que esquivar las farolas y las papeleras. Sin embargo, tras la reciente apertura del nuevo parque de la margen izquierda, ya apenas se usa. El que lleva a La Granadilla también suma muchas quejas de los usuarios por su mal estado.