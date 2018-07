Una capilla 24 horas El oratorio tiene capacidad para unas 20 personas. :: / ARNELAS La parroquia de San Juan Bautista acoge un oratorio que nunca cierra sus puertas | Es atendido por 620 adoradores que se van turnando durante las 24 horas del día para que el sagrario al que dirigen sus oraciones nunca esté solo EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Domingo, 1 julio 2018, 08:53

Ocurrió en la capilla de adoración perpetua del convento de Santa Clara, en Almendralejo. Era de noche cuando entró un señor que no paraba de gritar. Se puso de rodillas y comenzó a rezar. Una adoradora lo observaba preocupada sin saber cómo reaccionar. De pronto, el visitante se levantó y apuntando con su dedo al sagrario (donde los cristianos creen que está presente Jesucristo) comenzó a repetir: «Por culpa de ese no me he quitado la vida».

Quien narra este impactante episodio es José María Garrido Castillejo, uno de los promotores de la capilla de adoración perpetua de Badajoz, un pequeño espacio dedicado a la oración que desde mayo del pasado año funciona de forma ininterrumpida en la parroquia de San Juan Bautista, frente al antiguo Hospital Provincial.

La capilla 24 horas de Badajoz hace la número 50 en España y comenzó a funcionar el 15 de mayo de 2017, coincidiendo con la celebración del primer centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Desde entonces, más de 600 adoradores se turnan para que este oratorio permanente permanezca activo todos los días del año.

Sus promotores calculan que a lo largo del mes recibe la visita de cerca de 2.000 personas

Entre sus impulsores se encuentran Aquiles Pairola, Manuel Caballero y José María Garrido Castillejo. Ellos tres son las cabezas visibles de un grupo de personas que ha encontrado acogida en la parroquia de San Juan Bautista, en la que está destinado como párroco Antonio López. «La idea fue fraguando durante unas vacaciones que pasábamos junto a nuestras familias, poco a poco fue madurando y nos dimos cuenta de que había otras muchas personas con esta misma inquietud», explica Garrido.

En estos momentos, la capilla de adoración perpetua de Badajoz es atendida por 620 adoradores. La mayoría son mujeres, pero también hay muchos hombres. «La edad media es inferior a 50 años, pero hay personas de todo tipo. Mi hija de ocho años, por ejemplo, me acompaña a hacer oración cuando yo voy y también hay personas de más de 80 años, sin olvidar el grupo de pastoral universitaria», prosigue.

Lo habitual es que cada persona se comprometa a realizar un turno de adoración semanal. «Mi esposa, por ejemplo, viene de 15 a 16 horas, que es cuando murió Jesucristo, pero hay adoradores nocturnos, que es cuando supone un mayor sacrificio, por eso el Señor lo valora más».

El compromiso de todas esas personas hace posible que la capilla se convierta en foco de atracción permanente para quienes buscan en la ciudad un lugar de oración, de ahí el continuo goteo de visitas que recibe este pequeño templo a cualquier hora del día o de la noche.

Sus promotores calculan que a lo largo del mes acoge a unas 2.000 personas, cifra que no para de aumentar. «Existe un responsable para cada turno y también un responsable de hora para lograr que todo funcione de forma adecuada. Por cada adorador calculamos que pasan otras dos personas más».

«El sagrario es un manantial de consuelo», reconoce Candi Ontiveros, que encuentra en este oratorio un lugar donde calmar las situaciones de agobio y angustia que en ocasiones la atenazan. «Mi marido falleció recientemente, era una persona maravillosa. Cuando pienso en él siento una enorme pena, pero la oración hace que esa pena sea serena y que entren ganas de ayudar a los demás».

Candi Ontiveros, que ha sido profesora en el colegio salesiano Ramón Izquierdo, no oculta que su relación con esta capilla de adoración le permite afrontar la vida de una forma distinta. «Cuando viene la tormenta, siempre hay que pensar que el sol saldrá de nuevo».

«Desde que Dios está ahí las 24 horas del día, la ciudad se ve de otra manera. Por aquí pasan personas de todos los barrios, vienen del centro, de La Paz, del Cerro de Reyes. Es como si estuviéramos unidos todos. Yo me acerco todos los días, en ocasiones dos veces», explica Toni Caballero, otra adoradora habitual.

José María Garrido tiene claro que los frutos ya comienzan a verse y destaca cambios de vida radicales como el de una persona con ludopatía que ha logrado superar su adicción tras convertirse en adorador.

«Gracias a la capilla de adoradores y a la terapia que sigo se van solucionando mis problemas de adicción», confiesa este pacense que prefiere no facilitar su nombre para seguir orando desde el anonimato. «Yo voy una hora un día de la semana y cuando salgo siento una enorme paz interior. A veces me preguntan que cómo sé que me escucha Dios y yo siempre digo que es lo mismo que cuando voy a visitar a mi madre al cementerio, yo le hablo y sé que ella está allí. Con Dios pasa lo mismo, aunque no esté en este mundo, sé que está presente en el sagrario».

Testimonios como éste son recogidos por José María Garrido para que sirvan de ejemplo a otras personas. En otros casos, esas historias le llegan a través de una pequeña urna de cristal en la que cualquier persona que lo desee puede introducir una petición por la que rezarán los 620 adoradores que atienden esta capilla. «El gozo es enorme cada vez que pedimos por una chica que está pensando en abortar y vemos que finalmente sigue adelante con su embarazo», confiesa.

«A veces me dicen que por mucho que uno pida, no siempre se cumplen sus intenciones. Y es cierto, a lo mejor es que eso que se pide no es lo mejor para esa persona. Yo me he preparado recientemente unas oposiciones pero no he aprobado. A lo mejor es que Dios quiere que siga empujando para que esta capilla de adoración siga adelante», concluye Garrido.