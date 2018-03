La cantautora Mara Miranda debuta en el López de Ayala con 'Meraki' Mara Miranda, con su guitarra, en la puerta del Bárbara de Braganza. / PAKOPÍ Compositora de vocación temprana, esta pacense dejó su trabajo como contable para dedicarse por completo a la música ANTONIO GILGADO Badajoz Viernes, 9 marzo 2018, 07:59

Mara Miranda soñó de niña que algún día cantaría en el Teatro Romano de Mérida. El 4 de septiembre de 2015 allí estaba. 20 minutos de concierto como telonera de la gira de Víctor Manuel y Ana Belén. Ahora sueña con volver en solitario. Aunque, como ha dicho alguna vez, conviene tener un pie en el suelo y otro en el suelo. Por eso cree que ha llegado el momento de presentarse en Badajoz. Debutará mañana sábado en la ciudad donde nació en el López de Ayala - nueve de la noche- después de dos discos, una gira por salas pequeñas y recorrer casi todos los Fnac de España. «Un reto. Un auditorio muy grande, pero yo no aspiro a llenar las setecientas butacas, quiero que la gente se quede con mis canciones».

De vocación temprana. A los tres años decía que quería ser artista, a los quince componía sus propios temas y antes de los veinte ya estaba de gira con alguna banda. Estudió en el conservatorio. Lo de la música no sabe muy bien de dónde le viene. «Mi abuelo cantaba flamenco y mi padre tiene mucha cultura musical y eso influye, pero nadie en mi familia se dedica de forma profesional a esto».

Ahora ha emprendido ese camino en solitario después de dejar atrás un trabajo como contable en Don Benito. «Yo lo tuve claro desde el principio. Pero te inculcan que tienes que estudiar y prepararte y de lo dejas de lado. Yo decidí dejarlo porque entendí que esa no era mi sitio. He decidido luchar y en eso sigo».

Su primer disco fue 'Rompiendo moldes', en el que se presentó como una cantautora de baladas muy pegada a su guitarra. El tema 'Quiero aprender de ti' tuvo mucho éxito y le dio a conocer. Ahora vuelve con 'Meraki', en el que hay temas como. 'Alas de mariposa', 'Quédate allí' y 'La cara oculta de la luna'. «Hay temas abstractos en los que la luna solo es una metáfora, pero también soy directa y realista. Depende de cada momento».

A este segundo disco lo ha bautizado como 'Meraki', un término griego que puede traducirse como hacer algo con amor y creatividad poniendo el alma en ello. «Mi esencia es la música. Yo lo reflejo todo en lo que compongo».

Compositora prolífica, guarda muchos temas en un cajón. No han visto la luz, pero tampoco los descarta. «Siempre se pueden mejorar. No hay que obsesionarse a la hora de componer, pero creo que ser autocrítica y exigente ayuda».

La última canción que cierra, cuenta, le parece siempre la mejor, pero a la hora de elegir, y con la perspectiva del trabajo conjunto, se queda con 'Alas de mariposa'. «Tiene algo especial». Y en eso sigue. Fijándose en el mundo que le rodea para ponerle música. «Lo veo como un don. Necesito componer continuamente y cantar».

Ahora queda lo más difícil: llegar al público y hacerse un hueco en el complicado mercado musical. «Es un camino precioso, pero el salto de amateur a profesional no es un camino de rosas. Llevo un año luchando por conseguirlo. Tengo confianza y creo en el trabajo».

Para darse a conocer en Badajoz ha pasado toda la semana recorriendo institutos promocionando su música. El miércoles, por ejemplo, ofreció un concierto en el Bárbara de Braganza.

Mara ha trabajado para este disco con Game Records. Hasta llegar aquí ha pasado por grupos y orquesta. En el año 2000 inició su carrera en solitario con el nombre artístico de Mara. Ese mismo año grabó una maqueta de ocho temas titulado 'Sueños'. «Nadie me ha regalado nada. He tomado decisiones difíciles, pero quien no arriesga no gana». El sábado cantará por primera vez en Badajoz. «Es otro sueño cumplido. Igual que lo del Teatro Romano».