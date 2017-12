El cáncer de mama no es tan rosa 06:15 Manuela Monje y Lucas Garra esta semana con su libro. :: PAKOPÍ Un libro de Lucas Garra muestra con fotos la enfermedad de su mujer sin dulcificarla, enseñando la dureza del tratamiento NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Lunes, 4 diciembre 2017, 08:07

Una fotografía muestra a un hombre que besa en la frente a su mujer mientras ella llora desconsolada. Acaban de salir de una consulta médica en la que les han dicho que ella tiene cáncer de mama. El marido es el fotoperiodista Lucas Garra y, sin pensarlo, coge el móvil, alarga el brazo y hace un 'selfi' de una situación llena de dolor y amor. «Fue instintivo. No sé. No pensaba en trabajo. Necesitaba hacerla y registrar esa imagen porque igual que fotografío los cumpleaños de mi hijo, creía que ese era uno de los momentos más importantes de nuestras vidas».

En diciembre de 2015 la vida de Manuela Monje transcurría de manera normal. Estaba estresada al compaginar su trabajo en el servicio de emergencias 112 con el cuidado de su hijo de 11 años, pero se sentía bien. Dos semanas antes de las fiestas se notó algo extraño en un pecho y la víspera de Nochebuena supo que era un cáncer de mama. Pasó a vivir -según explica- una vida paralela llena de pruebas médicas, consultas y tratamientos.

Manuela Monje durante un tratamiento de quimioterapia en el hospital. / LUCAS GARRA

Su marido comenzó a documentar todo el proceso. También Manoli se hizo 'selfis' y escribió un diario. Incluso el hijo de ambos, Lucas, les ayudó. El resultado no tiene nada que ver con la imagen del enfermo de cáncer sonriente con un pañuelo rosa en la cabeza. Las fotografías muestran el miedo tras conocer la noticia, la soledad de la quimioterapia, la pérdida de pelo, las operaciones, los vómitos... También hay alegría, como una fiesta sorpresa de sus amigos, o su hijo convirtiendo el raparle el pelo en un juego.

Hace un año que Manuela terminó el tratamiento y ya ha pasado tres revisiones sin que vuelva a aparecer rastro de cáncer. En este tiempo el matrimonio ha decidido convertir su experiencia en un libro bajo el título 'Karkinos (como se denominaban los tumores en la antigüedad por tener forma de cangrejo). Triple Negativo. El cáncer de mama no es tan rosa'.

Con la última frase los responsables de la obra han querido mostrar la otra cara del cáncer. «El lazo rosa ha conseguido unir a la gente y concienciar, pero también ha dulcificado la enfermedad, y el enfermo y su familia tienen derecho a expresarse, a estar muertos de miedo, a enfadarse o a gritar», indica Lucas Garra.

En 'Karkinos' denuncian que hay un positivismo impuesto. «La mujer con cáncer de mama tiene derecho a estar triste. No puede sentirse presionada a manifestar la actitud positiva que requieren los demás».

Así, el libro repasa el día a día de Manuela durante un año. «Dos semanas antes de decidir ir al médico me noté algo extraño al levantar el brazo en la ducha. No le di mayor importancia pero fui al médico de cabecera por si acaso».

Galería. Lucas besa a su mujer a la salida de la consulta tras saber que tiene cáncer de mama. / LUCAS GARRA

El médico decidió que, ante la duda, lo mejor era hacer una mamografía. Pidió cita, pero no le hacían hueco hasta dos meses después a pesar de ser calificada por su médico como una prueba preferente. Decidieron ir a una clínica privada. «Eran épocas navideñas y queríamos salir de dudas, quedarnos tranquilos».

Finalmente el 23 de diciembre acudieron a realizarse la prueba. «En la mamografía no salió absolutamente nada. Me dijeron que me quedase tranquila, pero que, por ser la primera vez que iba, me iban a realizar también una ecografía por tenerla en el archivo. Con la ecografía solo tardaron tres minutos en salir de la consulta, hacernos entrar y ser muy tajantes. Era cáncer de mama. Lo vieron claro».

Un mes después el fotógrafo decidió hablar con su mujer y proponerle fotografiar todo el proceso. Ella aceptó. «No sabía qué iba a pasar conmigo y era una manera de dejar constancia de lo que estaba pasando. Cuando termina todo y lo ves, dices buf...». Manuela Monje, de hecho, apenas ha visto el libro y cuando ponen un vídeo en el que se proyectan las imágenes, ambos se emocionan.

Manuela en la cama con la peluca en la mesita. Prefería llevar pañuelos. / LUCAS GARRA

En enero de 2016 comenzaron las pruebas y recibieron otra mala noticia, Manuela sufría uno de los tumores más agresivos que existen, el Triple Negativo. Lo primero que le dijeron es que debían operarla para quitarle todo el pecho, pero mientras esperaba la cirugía los médicos optaron por empezar de inmediato con la quimioterapia, ya que su cáncer se reproducía muy rápido.

La quimioterapia, confiesa Manuela, no se puede entender si no se sufre. «El primer día volví a casa y me puse a hacer una tortilla. Estás normal, pero pronto notas los efectos. Empiezas a sentir que no eres tú misma». Su marido dice que también fue duro acompañarla. «Empiezas a pensar que no la conoces».

Lucas, con 11 años, ayuda a su madre a raparse el pelo que se le caía por el tratamiento:: / LUCAS GARRA

Poco después comenzó a notar que el pelo se le caía. Se resistió a ello. «Para mí era duro porque siempre he llevado melena. Me enfadaba con el peluquero si me cortaba de más». Primero se puso una melena corta, luego redecilla para proteger el pelo que le quedaba, pero finalmente cedió y decidió raparse. Para que el impacto fuera menor para su hijo, le invitaron a participar y el pequeño, a modo de juego, ayudó a su madre a quedarse calva. «Lo pasamos bien».

Tras superar la quimioterapia, que le bajó tanto las defensas que se desmayaba al intentar andar, la operaron para extirparle el tumor y comenzó la radioterapia. Un año después del diagnóstico, terminó el tratamiento. «Aunque el miedo a que vuelva lo voy a tener siempre porque el Triple Negativo es un cáncer con mayor recurrencia».

Manuela y Lucas quieren que su experiencia sirva para algo, así que el libro, que ha sido financiado por la Fundación CB, recaudará fondos para un proyecto de investigación en Badajoz. Cada ejemplar cuesta 15 euros y puede adquirirse en las librerías Colón, Universitas, Tusitala y Mercurio.