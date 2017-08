Las campañas de injurias y calumnias en una red social acumulan 22 denuncias Sede de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, en Badajoz La preocupación entre los afectados ha crecido tras la denuncia de agresión presentada por un funcionario municipal ROCÍO ROMERO Badajoz Miércoles, 2 agosto 2017, 23:25

Las campañas de injurias y calumnias en redes sociales contra funcionarios, empresarios, políticos, familiares de todos estos y particulares que de algún modo están relacionados con el Ayuntamiento acumulan 22 denuncias en la Policía Nacional.

En octubre comenzaron las primeras. Desde entonces, los agentes dedicados a delitos tecnológicos han investigado quince por injurias y calumnias. De ellas, trece fueron presentadas en comisaría y otras dos enviadas desde el juzgado. Eso quiere decir que el juez responsable las ha admitido a trámite.

Existen otras siete denuncias por revelación y descubrimiento de secretos. Dentro de estas siete, dos incluyen ciberacoso.

Todas estas denuncias están relacionadas con el Club de Debates Urbanos de Badajoz alojado en Facebook. Ese grupo tiene 4.447 miembros y es abierto, lo que significa que cualquiera que acceda a él puede leer lo que ahí se escribe.

Cada denuncia ha seguido una suerte distinta. Algunas han sido archivadas, pero otras siguen su curso y los jueces están investigando.

Los comentarios referidos tratan en su mayoría de difundir la idea de que existe corrupción en el Ayuntamiento.

Estas campañas fueron ganando violencia verbal hasta que, hace una semana, dos de las personas que más denuncias acumulan sumaran otra: la presunta agresión física en su puesto de trabajo a Carlos Sánchez-Rubio. Se trata de un funcionario municipal que, aunque no había presentado denuncia alguna, dice llevar tiempo siendo objeto de injurias.

Tras esos hechos, Sánchez Rubio sí formuló una denuncia en la que señala que y José Antonio Hinchado accedieron a la oficina de turismo de la calle San Juan y, mientras el primero grababa, el otro le agredía. Sánchez-Rubio ha acusado también a una tercera persona. Los tres prestaron declaración ante la Policía el día 27 e Hinchado continúa como investigado.

CC OO, por su parte, reclamó ayer al Ayuntamiento un protocolo para evitar agresiones a los empleados que atienden al público.

HOY ha contactado con distintas personas que han presentado denuncias contra perfiles anónimos o reales por sus comentarios injuriosos en esa red social. La mayoría no quieren aparecer en HOY por miedo. Hasta ahora guardaban silencio porque preferían dejar que la Policía y los jueces hagan su trabajo sin interferencias. Sin embargo, desde que se produjo la agresión física al empleado de la oficina de turismo algunos admiten tener miedo. Sobre todo, por sus familiares, sobre los que se denuncia acoso.

Hay, por ejemplo, quien dice haber dejado de pasear por el Casco Antiguo porque se ha encontrado a los denunciados un par de veces. Otro ha cambiado su itinerario habitual para no verlos en una terraza donde suelen sentarse.

«Esto es ya un problema de violencia social. A mí me achacan formar parte de una supuesta ‘red clientelar’ en la que no tengo nada que ver y escupen a todo aquel que tengo a mi alrededor», dice un empresario que pide que no se revele su identidad. Esta persona cuenta que le han hecho fotos con su pareja en un bar y que hay amigos que le echan en cara haberse beneficiado del Ayuntamiento, cuando niega que sea así. «Me crea malestar porque hablan mal de mi entorno y la verdad es irrelevante tanto para quienes escriben los comentarios como para quienes los comparten, los comentan o dan al ‘me gusta’. El problema es que hay mucha gente que da por bueno lo que lee ahí, y en ese grupo hay más de 4.000 personas. Y si uno comparte, lo leen también sus amigos» en esa misma red social, de forma que el mensaje llega a más gente.

Estas campañas han generado malestar en las personas que las han sufrido y han convertido al Ayuntamiento en una olla a presión. La concejala Paloma Morcillo fue una de las primeras en presentar su denuncia. «Miedo no hay que tener, hay que estar alerta, pero ya está». Ella no está pendiente de este club, dado que contrató a un abogado que se encarga de ello.

No es la única política que ha presentado denuncia particular, del PP hay al menos otras tres. Otra es la portavoz de Cs, Julia Timón. En su denuncia aparecen también amenazas, aunque su caso no ha seguido adelante. El juez no ha continuado porque en el escrito no especificó el delito. Otras personas de este partido también han denunciado.

El alcalde, Francisco Fragoso, ha presentado una denuncia personal con un abogado externo al Ayuntamiento, una denuncia distinta a la puesta en defensa de los funcionarios municipales. Esta, que fue rechazada en primera instancia y que se ha recurrido ante la Audiencia Provincial, se puso a petición de un grupo de funcionarios cansados de que se les acusara de llevarse mordidas a cambio de contratos municipales.

Hay otros funcionarios, según ha podido saber HOY, que han presentado denuncias particulares con abogados propios. Esta misma línea han seguido familiares de políticos.

Otras personas continúan reuniendo datos y comentarios para presentar sus demandas. Hay que adjuntar mucha documentación y acompañarlas de actas notariales, lo que eleva el coste. De ahí que haya afectados que estén esperando a conocer las primeras resoluciones judiciales.

Hay empresarios que hablan de «heridas virtuales» causadas por esta campaña y ciudadanos de a pie que no entienden por qué se encuentran dentro de esta espiral. Uno de ellos es Luis Brito, de 36 años y trabajador de una empresa privada. «Un día estaba en casa y un amigo me dijo que estaban hablando mal de mí porque mi padre había escrito algo sobre política. De ahí, empezaron a decir que yo estoy enchufado en mi trabajo, que es en una empresa privada. El otro día publicaron unas fotos de mi boda. Yo no tengo miedo, pero sí rabia de que puedan seguir mintiendo desde perfiles anónimos. He denunciado».

Ha habido, por otro lado, cruce de denuncias. Antonio García Borruel e Hinchado han puesto otras. Una de ellas contra Carlos Sánchez-Rubio al que acusan de denuncia falsa. Otra denuncia se centró en la supuesta trama de accidentes de tráfico para financiar al PP de manera ilegal. Fue archivada en la Fiscalía. También se denunció que no se han ejecutado los derribos de Los Rostros. Y, entre otras, José Antonio Hinchado ha denunciado a María José Solana, primera teniente de alcalde, por llamarle «sinvergüenza». También está denunciada Julia Timón.