Caminos llenos de escombros 05:31 1 Tras el golpe dado en 2015 a los transportistas de ripios, la Policía Local combate ahora a pequeños empresarios y particulares que arrojan los restos de obras de forma clandestina MIRIAM F. RUA BADAJOZ. Domingo, 26 noviembre 2017, 11:12

El pasado 11 de octubre la Policía Local sorprendió a un vecino del Casco Antiguo vertiendo ripios en un solar de la calle Encarnación. Justo 20 días antes habían pillado in fraganti a otro arrojando los restos de la obra de reforma que estaba haciendo en una vivienda en pleno campo, en las traseras del supermercado Carrefour de la carretera de Valverde.

Estos dos casos ilustran la estadística de denuncias que la Policía Local pone al mes por tirar escombros en zonas no autorizadas. Un goteo de dos o tres denuncias mensuales que no hace justicia al seguimiento que el grupo Silyce (Servicio de Información Local y Cometidos Especiales) de la Policía Local hace de los caminos de escombros, las zonas de la ciudad que son utilizadas para deshacerse ilegalmente de ripios, enseres, chatarra o restos de poda.

La barriada de Llera, Las Vaguadas, Suerte de Saavedra, Cerro de Reyes o el Rincón de Caya son los puntos calientes donde se acumulan en los márgenes de caminos o en pleno descampados los rastros de obras o reformas particulares. La Policía los tiene perfectamente identificados y los transita prácticamente a diario para intentar erradicar una práctica, que no solo ofrece una imagen demoledora del paisaje, sino que además entraña riesgos para el medioambiente y la salud pública.

El juego del gato y el ratón

La tarea no es fácil. Emilio, el oficial que está al frente del grupo Silyce, lo sabe. «Ojalá que cada vez que saliéramos sorprendiéramos a infractores. No siempre es posible, pero no por falta de vigilancia o porque no pongamos interés en hacerlo, sino porque esto es el juego del gato y el ratón», defiende.

La realidad de las escombreras ilegales en Badajoz ha cambiado radicalmente en los dos últimos años, a raíz de la operación Alaspico desarrollada por la Policía Local en colaboración con el Seprona. En septiembre de 2015 y después de un año de investigación, una decena de empresas de la ciudad dedicadas al transporte y reciclaje de residuos de construcción y demolición fueron denunciadas.

Los agentes pudieron probar con grabaciones y un dossier de 5.500 fotografías que habían hecho los vertidos en zonas no autorizadas. En esta operación llegaron a documentar que un edificio entero que se demolió acabó arrojado al río Guadiana. Las multas por este caso, que siguió la vía administrativa, han llegado. La más leve ha sido de 1.200 euros y la mayor de 15.000 euros. «Son sanciones muy importantes y sí hemos notado que las empresas están cumpliendo ya con la normativa», valora.

Ahora el desafío es otro. Después de ese golpe, la práctica ilegal de verter escombros en zonas no autorizadas ha cambiado de cara. «Ya no hablamos de empresas grandes ni de grandes vertidos que se hacen a diario, sino de empresarios autónomos o gente que ni siquiera está dada de alta para ejercer la actividad, que hace una pequeña obra y se deshace de los escombros sin contratar un contenedor ni llevarlos a una planta por ahorrase un dinero», añade. También los negocios piratas contribuyen a estas escombreras.

Esta realidad se percibe claramente si se hace una batida por los caminos de tierra usados para deshacerse de los ripios. Los márgenes del que conecta Las Vaguadas con la barriada de Llera están salpicados de pequeñas montañas de escombros, donde hay restos de azulejos, revestimiento de cables, techados, electrodomésticos, muebles, neumáticos... Y de residuos más peligrosos como el fibrocemento o la uralita, que contienen amianto, un componente muy tóxico.

Un trabajo rápido

Esto es así porque el modo de proceder es muy rápido: el infractor de turno llega con la furgoneta o con un coche particular descarga las espuertas al pie del camino y se va. Apenas unos minutos. Ese es también el tiempo que tiene la Policía para poder denunciarlo. Precisamente, una de las dificultades para acabar con esta práctica es que para poder levantar acta la Policía tiene que pillar al infractor justo en el momento en el que está tirando los escombros.

No es el único hándicap: las escombreras están dispersas en un termino municipal amplísimo, no hay frecuencia ni estacionalidad de la práctica y hay poca colaboración ciudadana que ayude a los agentes a localizar a los infractores.

Por eso, su tarea es un ejercicio de constancia y paciencia. Patrullan de paisanos. «Lo hacemos así para ser más efectivos y ser nosotros los que veamos al infractor y no al contrario». Y de su parte están las fuertes sanciones con las que están castigadas estás conductas que oscilan entre los 750 euros y los 120.000 euros, en función de la peligrosidad de los residuos.

Frente a estas multas, el precio de deshacerse de los escombros de forma legal es de unos 150 euros (el coste de sumar el contenedor de obra y el transporte de los vertidos hasta una planta de acopio temporal o directamente a una planta de reciclaje). «Por ahorrarse 150 euros se arriesgan a una sanción mínima de 750 euros. No compensa jugársela por ese dinero, pero hay gente que se la juega», comenta Emilio. Hay además, una opción gratuita y es llevar los escombros al punto limpio del polígono El Nevero, siempre que estos no excedan del metro cúbico.

La raíz de este problema es, para la Policía, la falta de concienciación con el medioambiente. «Hay gente que juega con la salud del resto y le da igual. Creo que todo el mundo se ha concienciado con el maltrato animal, se ha concienciado con el bullying y con el medioambiente se deben concienciar igual. Es nuestro patrimonio y tenemos que hacer algo para evitar que se contamine».

Su trabajo para controlar los vertidos no autorizados tiene poca visibilidad, pero están empeñados en erradicar esta práctica que tiene mucho de picaresca. «Hemos conseguido que los vertidos a gran escala se erradiquen. Nos queda ahora el pequeño goteo, que causa alarma pero contra eso seguimos luchando. Es lo que podemos aportar para preservar el medioambiente», concluye.