Las cámaras del Campillo de Badajoz continúan sin funcionar cuatro años después Una de las cámaras instaladas en el Baluarte de San Pedro. :: j. v. arnelas En la zona hay problemas de seguridad, aparecen coches calcinados regularmente y se han denunciado varios robos en el interior de vehículos NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 2 abril 2018, 07:46

A última hora de la noche del domingo 25 de marzo prendieron fuego a uno de los coches aparcados en la calle Campillo. El incendio alcanzó y dañó otros dos vehículos. Fue frente a la Puerta de Mérida. A 60 metros de una cámara de seguridad. Hay varias instaladas desde 2014 en el aparcamiento del Baluarte de San Pedro, pero no funcionan.

El Campillo, en pleno centro, soporta problemas de seguridad desde hace años. En la zona hay numerosos puntos de venta de droga, según denuncian los propios vecinos, así como varias casas que se utilizan como fumaderos. Además, regularmente aparecen coches calcinados, como es el caso del domingo 25 de marzo, o rompen las lunas de los vehículos de la zona para entrar a robar.

Ante esta situación, la plataforma vecinal SOS Casco Antiguo consultó en Navidad al Ayuntamiento de Badajoz sobre el uso de las cámaras de seguridad que se instalaron en 2014 en el Baluarte de San Pedro. Ese año se realizó una obra de rehabilitación para recuperar este enclave y convertirlo en un aparcamiento. También se adecentó la galería de fusileros con la que cuenta esta fortificación. Esta obra incluyó la colocación de varias cámaras de seguridad en este enclave, en los postes en los que va la iluminación. Sin embargo, nunca entraron en funcionamiento.

La Policía Nacional está investigando los incendios de coches en la zona, pero no hay avances

Luis Pacheco, portavoz de SOS Casco Antiguo, detalla que en una reunión con la concejal responsable de la Policía Local, María José Solana, y el superintendente Rubén Muñoz, les consultó sobre estas cámaras de seguridad y le confirmaron que no funcionan. Le indicaron que hay un problema legal que no les permite ponerlas en marcha. HOY ha consultado sobre este conflicto al Ayuntamiento pacense, pero no ha aclarado este punto.

En estos cuatro años el propio Baluarte de San Pedro ha sufrido varios problemas, principalmente de vandalismo. Incluso se celebraron botellones durante una temporada y los lunes aparecía lleno de basuras. Hace justo un año, en la anterior Semana Santa, se produjo uno de los episodios más graves. Una docena de coches aparcados en este barrio fueron forzados para robar los objetos del interior. Varios de los turismos pertenecían a costaleros que estaban participando en una de las procesiones.

La falta de seguridad es aún mayor en el entorno del baluarte, aunque las cámaras podrían suponer un apoyo porque al menos registrarían el movimiento de personas y coches en esta zona.

Según Pacheco, en la misma reunión en la que coincidió con los responsables de la Policía Local, también les consultó sobre las cámaras que hay colocadas en otros puntos del Casco Antiguo, como la calle San Juan y las vías anexas. El portavoz de SOS Casco Antiguo asegura que no obtuvo respuesta sobre su funcionamiento. Considera que es una pena que se haya realizado una inversión y sin embargo no funcionen.

En la Alcazaba

Otra cuenta pendiente en cuanto a seguridad en la zona monumental son las cámaras en la Alcazaba. En 2016 el Consistorio anunció que instalaría este sistema de seguridad para acabar con los daños provocados por los actos vandálicos. En agosto de 2017 la muralla fue dañada gravemente, arrancaron fragmentos de la barbacana árabe en la zona donde se celebran botellones. Entonces el Ayuntamiento indicó que el proyecto estaba avanzado. Que serían 21 cámaras instaladas en postes y cubrirían los principales puntos del recinto para no tener que cerrar por las noches. Por el momento no se han colocado.

Los incendios de coches también son una preocupación para los vecinos. En los últimos meses se han producido al menos tres casos. Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, concejal responsable del Servicio Municipal de Extinción de Incendios, explica que los efectivos solo pueden determinar que se trata de fuegos intencionados e intervenir lo antes posible para que no se extiendan a otros coches o viviendas.

La Policía Nacional, por su parte, explica que son coches de vecinos, que no se trata de vehículos robados ni utilizados en delitos, como ocurre en otras ocasiones cuando aparece un turismo ardiendo. También revelan que hay denuncias de los propietarios y que se investigan, pero no hay más avances sobre los responsables de estos sucesos.