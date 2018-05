Cabezas lamenta que más del 60% de inversiones plurianuales no se ejecutan en Badajoz Según el portavoz municipal de PSOE, esta situación se traduce en que hay más de seis millones de euros no ejecutados en la ciudad EFE Miércoles, 9 mayo 2018, 19:49

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, ha lamentado que el Ayuntamiento de Badajoz no haya invertido aún más del 60 por ciento de lo presupuestado para el año pasado y el actual.

En una comparecencia ante los medios, Cabezas ha criticado la ineficiencia de los presupuestos plurianuales de 2017 a 2020 acordados entre el equipo de Gobierno local y Ciudadanos, como demuestran las escasas inversiones durante 2017 y 2018.

Esta situación se traduce en que hay más de seis millones de euros no ejecutados en la ciudad «debido a la magnífica idea del alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, junto a su socia Julia Timón (Cs)«.

En este sentido, el portavoz socialista ha coincidido con la Asociación Cívica 'Ciudad de Badajoz', que aprecia falta de proyectos municipales de calado, algo que sí llevan a efecto en Badajoz otras administraciones como el Estado o la Junta de Extremadura.

Por este motivo, Cabezas le ha pedido a Fragoso y a Timón que «trabajen», si es necesario «en jornadas de tarde y hasta las 21:00 horas» para que las inversiones presupuestadas no se queden únicamente en el papel y se solventen las «muchas carencias» de la ciudad.

Según el PSOE, hay 19 áreas del anexo plurianual de inversiones referentes a obras que no se han abordado ni en 2017 ni en lo que va de 2018.

Ricardo Cabezas también se ha referido a los «reventones» de tuberías en Melchor de Évora y en Santa Lucía, para expresar que debe cambiarse toda la conducción, y después asfaltarla debido a la «cantidad de remiendos».

«Pero no está previsto y si el Ayuntamiento no es capaz de realizarlo es que hay un grave problema, -ha afirmado el portavoz socialista- combatir los reventones no es una prioridad para el equipo de gobierno local».

Cabezas ha hecho estas declaraciones en la plaza de la Soledad, donde ha lamentado que el Consistorio no haya retirado aún las jardineras que impiden la accesibilidad en el entorno, y que han recibido muchas quejas tanto de vecinos como de turistas.

El edil del PSOE ha recordado que el equipo de gobierno local se comprometió a eliminar las jardineras de la plaza de la Soledad tras la Semana Santa, pero estas tareas aún no se han realizado.