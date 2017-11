Se busca a un héroe canino Trinidad Urquía junto al pozo donde rescataron al perro. :: c. moreno Un perro logró que salvasen a otro que estaba en un pozo de la barriada de Llera al alertar a los vecinos NATALIA REIGADAS Badajoz Jueves, 23 noviembre 2017, 07:14

La semana pasada los bomberos rescataron a un perro atrapado en un pozo de la barriada de Llera. Llevaba días en el fondo sin agua ni comida, pero dos vecinos lo descubrieron, alertaron a las autoridades y actualmente está en la perrera recuperándose. Si no lo reclaman o aparecen sus dueños, podrá ser adoptado. Este mastín negro debe su vida a los servicios de emergencias y a los vecinos de Llera, pero también a un salvador muy particular, otro perro de color marrón. Se ha convertido en un héroe, pero ha desaparecido.

Trinidad Urquía es vecina de la barriada de Llera y le gustan los perros. Tiene dos y suele salir a pasearlos por su barrio. La semana pasada se acercó hasta la zona del antiguo campo de fútbol del barrio, junto a la guardería. Allí vio a un perro marrón que parecía perdido. No llevaba collar, pero parecía que buscaba a alguien. Esta vecina preguntó y buscó a los propietarios, pero no dio con ellos. Trató de acercarse al can, que ladraba y corría, pero no se dejaba tocar. Incluso llamó a la Policía Local y varios agentes recorrieron la zona con linternas, porque se hizo de noche, para tratar de localizar al perro, pero no fueron capaces.

Al día siguiente, sin embargo, el perro marrón volvía a estar en el mismo lugar. Durante tres días Trinidad Urquía volvió a visitarlo. El can ladraba y daba vueltas, pero no se dejaba coger. Al acercarse mucho, huía, pero una y otra vez volví a regresar al mismo punto. Esta vecina le dio de comer y beber, pero no consiguió acercarse para poder cogerlo y poder comprobar si llevaba un chip que lo identifique.

En una de las visitas se encontró con otro vecino y le comentó este extraño comportamiento. El otro residente de este mismo barrio le dijo que creía escuchar un gemido además de los ladridos del perro marrón. Ambos fueron siguiendo los sonidos y localizaron al mastín negro atrapado en el pozo. Entonces entendieron que el perro marrón trataba de alertar sobre la situación de este animal.

«Vigilaba a su compañero»

«Estaba vigilando a su compañero. Si no es por él, ese perro se muere de hambre y de sed solo en el fondo del pozo», asegura Trinidad Urquía. Esta vecina llamó a los bomberos, que utilizaron una escalera para bajar, colocar un arnés al mastín y rescatarlo. El perro fue recuperado con síntomas de deshidratación. Urquía pidió a los efectivos de los Servicios de Protección Animal que, tras sacar al mastín, también se llevasen a su compañero, pero después supo que no pudieron coger al can marrón. Desde el rescate, no han vuelto a verlo. Por esa razón la vecina que fue testigo del sacrificio de este animal, que pasó días sin separarse de su compañero, ha querido contar su historia.

La esperanza de Trinidad es que dar a conocer la historia sirva para localizar al perro marrón, al que hizo varias fotos como la que aparece adjunta. También cree que puede lograr localizar a los dueños de ambos canes. Los vecinos de Llera aseguran que ya los habían visto alguna vez, por lo que creen que se han podido escapar de alguna finca de la zona.

«Me gustaría saber que el perro marrón está bien», explica la vecina, que también espera que el mastín se recupere por completo y que su estancia en la perrera sea corta. «Espero que de con una familia que lo trate bien». Sea como fuere, quiere que el acto heroico del animal, que se mantuvo junto a su compañero hasta que logró que lo rescatasen, sirva como ejemplo del valor que tienen los animales y de la importancia de cuidarlos.

Por último los residentes de la zona también esperan que el accidente que sufrió el perro sirva para que sellen el pozo abandonado, ya que está a ras del suelo y supone un grave peligro. De hecho, durante la búsqueda del perro, los propios vecinos estuvieron a punto de caerse porque hay zonas de tierra que se hunden junto a este orificio. Por el momento la Policía Local ha colocado vallas, pero el temor de los vecinos es que desaparezcan y alguien pueda caerse a este pozo abandonado.