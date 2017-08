«Las buenas fotos salen de la intuición»

Santiago Rodríguez (Peligros, Granada, 1959) juega en casa. Fotógrafo de la Diputación de Badajoz desde al año 97, ahora muestra en la sala Vaquero Poblador de la institución sus inicios. Desempolva los negativos de sus etapa como fotoperiodista a finales de los ochenta. De cuando empezaba el día en el Vivero y lo terminaba en la carretera de Olivenza para llegar al cierre del HOY. 'A pie de calle' se puede ver hasta el 2 de septiembre y la selección de fotos va acompañada de códigos QR que remiten a la página del periódico que fue publicada. La muestra está coordinada por Martín Carrasco, quien destaca el carácter antropológico del autor.

-¿Cuándo empieza usted a salir a la calle con la cámara?

-Yo llegué al HOY en el año 87. Alfonso Rodríguez era el fotógrafo de plantilla y Brígido Fernández le sustituía los verano, pero ese año Brígido se fue a Mérida y me llamaron. También pase una etapa en El Periódico de Extremadura y a principios de los noventa me llamó Teresiano Rodríguez para que me incorporara definitivamente al HOY. Estuve hasta el año 97 y la exposición se centra en esta época. La época en la que trabajé como fotoperiodista de calle. Empecé en el 87, lo dejé en el 97 y ahora que estamos en el 2017 es el momento de echar la mirada atrás.

LAS CLAVES«Al incendio del Chiado de Lisboa me fui a la aventura, pero el resultado fue espectacular» «Un día estás en un barrio marginal en un desalojo y al siguiente en un acto con el Rey»

-¿Sorprendido por lo que ha encontrado?

-Yo sabía que tenía mucho material que merecía la pena ver, pero también era consciente del trabajo. Había que escanear negativo por negativo y eso lleva su tiempo.

-¿Algún recuerdo que le ha emocionado?

-El incendio que arrasó el barrio del Chiado de Lisboa del 88 fue muy espectacular. Yo estaba empezando en esta profesión, quería meter cabeza y decidí irme por mi cuenta porque veía que era un suceso importante. En ese momento no trabajaba para nadie y finalmente el trabajo se publicó en el HOY. Mereció la pena la aventura, el resultado fue espectacular.

-Y si tuviera que recomendar alguna foto.

-En el fondo, las fotos son como los hijos. No puedes elegir entre uno y otro porque todas tienen algo propio que las hace única. Pero recuerdo la de una madre en el cementerio viejo con la lápida de fondo en la que se ve el retrato de una niña. Me parece muy potente. También me quedo con la manifestación de gitanas contra la droga.

-¿Le gustaba a usted la calle?

-Un día estás en un barrio marginal en un desalojo y al siguiente estás en un acto al que viene el Rey. Eso de levantarte y no saber donde te va a llevar el día ni a lo que te vas a enfrentar tiene su encanto. Un redactor de calle acaba especializándose. Hace información municipal, de sucesos, deportes..., pero el fotoperiodista abarca todos los palos. Está en el pleno, más tarde en el Vivero y termina con un suceso. Hay que ser resolutivo.

-Y qué buscaba en las fotos.

-Sobre todo, me gusta el costumbrismo. Plasmar la realidad de cada momento. Huir un poco de los posados artificiales. Un fotógrafo siempre debe tener en cuenta el contexto. El temporero debe parecer un temporero.

-Y cómo consigue ese contexto.

-Hay que intentar pasar desapercibido para no distorsionar el entorno. Pero a veces esto no es posible. Uno, por mucho que quiera, no puede tener siempre buen ángulo desde la lejanía. En muchos casos no queda más remedio que acercarse y ganarte la confianza de los demás para trabajar. Aquí entra la empatía. Es fundamental que el otro se sienta cómodo cuando tú estás enfrente con la cámara.

-La técnica, al menos, facilita algo el trabajo.

-La técnica ha cambiado por completo. Yo vengo de la época del carrete que se positivaba en el laboratorio. Tardabas mucho tiempo en tener la foto. Ahora la tienes al instante. Aunque parezca un trabajo distinto, en realidad es el mismo. Lo importante es la mirada del fotógrafo. La técnica nunca superará a la mirada propia del fotógrafo.

-Martín Carrasco, el coordinador de la muestra, le compara a usted con Bresson por su intuición.

-En prensa somos muy de fabricar la foto en la cabeza. Nos gusta anticiparnos para cuando llegue el momento intentar hacer lo que hemos interiorizado. Por eso es importante la intuición. Las buena fotos salen por la intuición. Tienes que saber en qué sitio debes ponerte para tener el encuadre que ya te habías prefabricado. Eso que llevas ganado.