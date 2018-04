Bomberos en alerta por el exceso de enjambres en Badajoz 01:48 Dos bomberos de Badajoz retiran un enjambre de una casa de la calle Vistahermosa, en San Roque. / HOY En los últimos días han tenido que retirar cinco colonias de abejas al día en distintos puntos de la ciudad tras recibir peticiones de ayuda de los vecinos NATALIA REIGADAS Badajoz Jueves, 26 abril 2018, 08:09

Los bomberos de Badajoz están dando buen uso de sus trajes de apicultores estos días. Desde la semana pasada se han visto obligados a realizar unas cuatro o cinco salidas cada jornada para retirar enjambres de abejas en distintos puntos de la ciudad. Normalmente, en esta época, se producen estas concentraciones, pero este año es especialmente llamativo por el número de colonias que se están encontrando.

Se desconoce la razón por la que este año hay más abejas, aunque sospechan que puede estar relacionado con las abundantes lluvias de las últimas semanas. Lo que sí es normal es que aparezcan enjambres en los meses de abril y mayo en Badajoz, aunque no tantos.

Los bomberos explican que los enjambres aparecen en esta época del año porque las abejas tienen mayor actividad. Suelen ser los meses en los que echan a las reinas viejas de las colmenas. Se sustituyen por ejemplares jóvenes que resultan más productivas. Las reinas, ya fuera de la comunidad, forman enjambres con otras obreras y tratan de instalarse en otros lugares, normalmente cerca de la ciudad.

Hay llamadas de vecinos alarmados por los enjambres procedentes de prácticamente todas las zonas de Badajoz. Así, han retirado abejas de la barriada de Llera o del Casco Antiguo, aunque ha habido dos áreas con mayor presencia de abejas, San Roque y la Margen Derecha. Ayer mismo, tres.

El martes, por ejemplo, solo en una tarde los efectivos del Servicio Municipal de Extinción de Incendios acudieron una vivienda en la barriada Llera, a la Plaza Nicolás Díaz Pérez, en Los Colorines, para eliminar un enjambre de una palmera, a la calle Joaquín Sama, en el Casco Antiguo y a Ramón Salas Terrón, en las 500 de San Roque.

«No atacan»

Los enjambres se forman tanto en árboles como en viviendas o en el mobiliario urbano. En los últimos días también han realizado intervenciones en el barrio de San Fernando (calles Mérida y Augusto Vázquez) en el Gurugú (calles Gurugú y Nuestra Señora de la Asunción) o en San Roque (calles Vistahermosa y el Porvenir) entre otros lugares.

En caso de encontrar un enjambre, los bomberos recomiendan a los vecinos avisar pero que no se alarmen. Estas colonias, a diferencia de las colmenas, no suelen atacar porque no tienen nada que defender, no hay miel.