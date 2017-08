'La bola dorada' se estrenará en los cines extremeños a finales de año Lola Álvarez. La protagonista, actuando en el rodaje de la película. :: hoy El largometraje rodado en las Vaguadas de Badajoz se promocionará en diferentes festivales infantiles de España MARILARA GONZÁLEZ BADAJOZ. Domingo, 13 agosto 2017, 10:17

La película 'La bola dorada', rodada en Badajoz y que tiene como protagonistas a dos niños extremeños, será estrenada en los cines regionales a finales de año.

El rodaje de la cinta ya ha acabado, y el proyecto se encuentra ahora en proceso de posproducción y montaje. Se prevé que esté completamente finalizada en dos semanas.

El filme, en el que participan actores de la región como Germán Jiménez, Lola Alvarez, Soraya Arnelas, José Antonio Lucía, Simón Ferrero, Ana Rodríguez y Francis Lucas entre otros, plantea una apuesta por el diálogo, la amistad y la ayuda mutua como antídotos contra la intolerancia y el acoso en el entorno escolar.

El 100% del rodaje se produce en Extremadura y la productora y todos los actores son extremeños

Partiendo de esa idea, el largometraje muestra la historia de Bea, una niña de Badajoz de siete años, tímida y un poco torpe. Como sus compañeros tienden a ignorarla, se refugia en sus únicos amigos, Teo y Sofi. Son los famosos presentadores de Técula Mécula, el programa de televisión que emite Canal Extremadura la mañana de los sábados.

Pero un día todo cambia y la vida de Bea se convierte en una aventura en la que entra en juego la magia y la acción. Gracias a una bola dorada (que da título a la película) se rompe el portal entre lo real y la fantasía, ella pueda entrar en su programa favorito y conocer a Teo y Sofi, al igual que ellos podrán salir a la vida real.

'La bola dorada' intenta ocupar el vacío de cine infantil que existe actualmente, según sus promotores. Las películas para niños siguen expresándose sobre todo en el lenguaje de la animación, hasta el punto que los largometrajes destinados al cine infantil con personajes reales son minoría en la cartelera española. «No hay muchas películas en imagen real para un público familiar ni para niños. Por tanto, creemos que esta película va a funcionar porque va a llenar ese vacío que hay para niños de 9 y 10 años», comenta Maite Ruiz de Austri, productora ejecutiva de 'La bola dorada'.

La película es extremeña no solo por la acción, que tiene lugar en Badajoz, sino porque sus protagonistas también están arraigados en el imaginario de los niños extremeños, con actores como Simón Ferrero y Ana Rodríguez que también interpretan a Teo y Sofi, los protagonistas de Técula Mécula, en la televisión.

Una muestra de la popularidad del programa es que en cuestión de poco más de una semana se presentaron al casting de la película alrededor de 600 niños. Allí fue donde se eligió como protagonistas a Germán Jiménez, procedente de Llerena, y a Lola Alvarez, de Medina de las Torres. «Estamos muy contentos porque no solo vinieron aspirantes de Badajoz, también llegaron menores de Plasencia y de otros puntos de Extremadura», rememora Ruiz de Austri.

En esta película, Extraproducciones apuesta por nuevos talentos, como el director novel, Aitor Aspe y como la responsable de dirección de actores, Isabel Martín. «Quiero recalcar el trabajo de Isa con los niños, que ha sido extraordinario. Ha contribuido a que todo vaya bien y sea una maravilla» recalca Ruiz de Austri.

También debutará como actriz la cantante Soraya Arnelas, que inicia su carrera cinematográfica con el personaje de Natalia, la madre de los niños. «Parece que lo lleva haciendo toda la vida, está estupenda y además tiene una vis cómica, que hacía falta para la película porque es muy divertida», comenta la productora.

La película se promocionará en todos los festivales que le sea posible en cuanto esté completamente terminada. «Me han llamado de Valencia y Bilbao para acudir a los certámenes que tienen de cine infantil. Me quieren hacer un homenaje, pero todavía no puedo decir seguro nada porque no sabemos fechas fijas», afirma Ruiz de Austri.

'La bola dorada' se caracteriza porque el rodaje tuvo lugar íntegramente en Extremadura, y porque todos los actores que participan en la película son de la región. «Nosotros creemos que funcionará muy bien en los cines, mezcla aventura, acción y magia. Además es divertidísima», comenta Ruiz de Austri.