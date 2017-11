Los billetes de avión costarán un máximo de 90 euros a Madrid y 110 a Barcelona Fernández Vara con Íñigo de la Serna. / Brígido El ministro de Fomento avanza que el tramo ferroviario entre Plasencia y Mérida será de doble vía CELESTINO J. VINAGRE Lunes, 13 noviembre 2017, 13:27

Volar desde Extremadura a partir de mitad del año próximo será más barato y contará con el doble de frecuencias a Madrid. La obligación de servicio público (OSP) que se aplicará sobre los vuelos Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona supondrá que un viaje ida y vuelta a Madrid no pueda costar más de 90 euros mientras que a Barcelona el tope se queda en los 110. Lo acaba de decir en Mérida el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que se ha desplazado a la capital de Extremadura para firmar junto al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el protocolo que intenciones imprescindible para poner en marcha la OSP.

El servicio público, según la intención avanzada por el ministro, entrará en vigor el 1 de julio próximo. Volar hoy a Madrid cuesta, por ejemplo, 146 euros según la web de la aerolínea Air Nostrum tomando como fecha de la ruta el próximo miércoles 22 de noviembre, es decir, a una semana vista. Para Barcelona, para esa misma fecha, la web de la aerolínea indica un coste del billete se fija a partir de 183 euros.

Como adelantó HOY el pasado viernes, el protocolo firmado entre el Ministerio de Fomento y la Junta servirá para mejorar no solo el precio de los billetes y la garantía de que haya vuelos sino también se asegura más frecuencias. De esta forma, como informó este periódico, los vuelos a diarios a Madrid se duplicarán cada día. A la semana, se pasa de 6 rutas diarias a la capital española de ahora mismo (una de lunes de viernes y otra el domingo) a las 11 que habrá a partir del próximo año (dos cada día de lunes a viernes más la ruta de ida y vuelta dominical). Las rutas saldrán a licitación sin subvención pública alguna y, si como es previsible, ninguna compañía aérea se presenta saldrá a licitación por parte del Estado contando ahora sí con una subvención que pagará la Junta de Extremadura. El coste en ese caso para las arcas públicas extremeñas todavía no está cuantificado (ahora es de 2,1 millones al año, aunque con menos frecuencias que las que regirán a partir del año próximo). Fomento solo ha dicho que el coste total anual no podrá superar los 3,5 millones al año.

Fernández Vara ha agradecido a Fomento la celeridad demostrada por atender la reclamación del Gobierno extremeño de poner en marcha la OSP para los vuelos desde la región. «A partir de ahora tendremos mejores horarios y más frecuencias. Unos horarios que, hay que recordar, condicionan también la demanda», ha relatado. «Iniciamos un tiempo nuevo con mejores horarios y más vuelos, muy positivo para el turismo de eventos y para las empresas de nuestra región», ha remachado Vara.

Mientras, De la Serna ha recordado que Gobierno y Junta están trabajando desde «la cooperación y la lealtad institucional» para mejorar no solo las conexiones aéreas sino también las ferroviarias. En este sentido, el ministro ha subrayado que habrá doble vía entre Plasencia y Mérida. Hasta ahora solo se contemplaban 40 kilómetros con doble vía entre la ciudad placentina y Cáceres. Para el subtramo Mérida-Badajoz la doble vía no es algo que se maneje a medio plazo pero De la Serna ha aclarado que Fomento está abierto a esa posibilidad.

Fernández Vara mantiene, respecto a la jornada reivindicativa del 18 de noviembre en Madrid, que se trata de un día en el que los extremeños se manifiestan «no contra nadie sino en favor de Extremadura», a la vez de indicar que es «bueno que los pueblos se manifiesten». El ministro de Fomento ha dicho, por su parte, que «se están cumpliendo los plazos y los compromisos» para mejorar el tren a corto plazo en la región y ha resaltado de la coordinación entre los Gobiernos español y portugués para conseguir una mejor conexión Madrid-Lisboa a medio plazo.