El Día de la Bicicleta se celebra este domingo Participantes en el Día de la Bicicleta. :: hoy Los interesados pueden inscribirse hasta el sábado en los dos centros Carrefour o el gimnasio Puerta Palmas ROCÍO ROMERO BADAJOZ. Jueves, 21 septiembre 2017, 08:32

A dos pedales. La ciudad se llenará el domingo de ciclistas para celebrar el Día de la Bicicleta, que cumple su trigesimosegunda edición. Este año adelanta su inicio media hora, con lo que el paseo comenzará a las 10.30 horas, para que termine antes y los participantes puedan disfrutar después del sorteo y entrega de premios, así como de Almossassa.

Los interesados pueden inscribirse hasta las 14.00 horas del día 23 (el sábado) en los dos centros Carrefour o en el gimnasio Puerta Palma.

La concentración de ciclistas está prevista a partir de las 10.00 horas y la salida está marcada media hora más tarde en el centro comercial de la Carretera de Valverde. El paseo comenzará por la avenida de Marcelo Nessi. La llegada será en Carrefour de la Granadilla, y a este se accederá desde la calle Gaspar Méndez.

La jornada tiene un perfil solidario y se pide la donación de un litro de leche o aceite para el Banco de Alimentos

No se trata de una competición, sino de un paseo familiar y de amigos. De ahí que no esté permitido rebasar la cabecera. El alcalde, Francisco Fragoso, insistió ayer en el carácter lúdico del certamen. «El objetivo es fomentar el deporte en familia», insistió. En la normativa del día figura que no se pueden usar triciclos. Fragoso valoró, entre otras cosas, el amplio dispositivo que obliga esta prueba. Un centenar de personas velarán por su buen desarrollo. Durante todo el recorrido se producirán cortes de tráfico, que están desgranados en la página 2 de esta edición.

Este día tiene, también, un marcado carácter solidario, ya que los participantes deben entregar un kilo de alimentos o un litro de bebida que se destinará al Banco de Alimentos. Su presidente, Jesús Reynolds, participó ayer en la presentación de la jornada y pidió preferentemente leche y aceite, dado que les cuesta mucho conseguir estos dos alimentos. Con el objetivo de facilitar su entrega, este año también se podrán dejar en alguno de los dos centros de Carrefour en el momento de formalizar la inscripción. De esta forma pretenden evitar las molestias a los ciclistas de portar los alimentos mientras disfrutan del paseo. Una de las novedades es que la camiseta que regala Carrefour homenajeará la Vuelta a España, dado que este año la han patrocinado. Además, después sortearán 60 regalos entre los presentes. Para optar a ellos, los ciclistas deben realizar el recorrido completo en su bicicleta y estar inscritos con anterioridad. La organización advierte que no recogerá aquellos dorsales que puedan tener algún distintivo para el sorteo, como cordones o pegatinas. Los organizadores tampoco entregarán premios a otras personas distintas a las inscritas con ese dorsal, ni siquiera a familiares.

Desde Carrefour, el Banco de Alimentos y el Ayuntamiento agradecieron la colaboración del resto de patrocinadores y empresas colaboradoras como Coca Cola, HOY, el gimnasio Puerta Palma, Cruzcampo, Delta y Amstel.