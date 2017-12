Una biblia escrita con emoticonos La Biblia Emoji, en primer plano. Detrás, Rosa María Barroso (en el centro) junto a sus alumnos. / C. MORENO La profesora Rosa María Barroso pidió a sus alumnos que tradujeran los textos bíblicos al lenguaje de las redes y el resultado ha quedado plasmado en un libro | Estudiantes de Religión del instituto de Talavera adaptan sus pasajes al lenguaje 'emoji' EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Viernes, 8 diciembre 2017, 08:17

¿Cómo serían los textos de San Pablo si, en vez de escribir cartas, hubiese escrito whatsapps? La respuesta está en la nueva Biblia Emoji, un sorprendente texto regado de imágenes simbólicas que fue confeccionado el pasado curso por los alumnos de Religión del instituto 'Bachiller Diego Sánchez' de Talavera la Real.

En ese centro imparte clases la profesora que ha coordinado la nueva Biblia, Rosa María Barroso, una docente que está empeñada desde hace años en buscar métodos que hagan las clases más atractivas y faciliten el aprendizaje.

Con ese empeño, el curso pasado pidió a los estudiantes de tercero de ESO que buscasen emoticonos que pudieran representar los principales conceptos que aparecen en el Nuevo Testamento.

El Espíritu Santo es representado con un fantasma, y la muerte, con una calavera Los beneficios que se logren serán destinados a un proyecto de desarrollo de Manos Unidas

El reto no parecía fácil, puesto que los dibujos que circulan por la red no suelen hacer referencia a cuestiones religiosas. Pero los estudiantes no cesaron en el empeño y después de buscar en Internet llegaron a la conclusión, por ejemplo, de que el Espíritu Santo debía ser representado por un fantasma. O que la muerte podría identificarse con una calavera.

«Lo más complicado tal vez fue aunar criterios, porque cada estudiante buscaba los emoticonos que creía más adecuados y en ocasiones nos juntábamos con varios», reconoce Barroso, que es licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de Salamanca y profesora en el instituto de Talavera desde el año 2005.

Miriam Bravo, que tiene 14 años, fue una de las alumnas que participaron en la confección de la nueva Biblia. Su nombre encabeza el capítulo en el que se relata la resurrección de Jesús. «Al principio pensábamos que no llegaría a publicarse, lo veíamos complicado, pero poco a poco fuimos avanzando y ahora estamos muy contentos porque la recaudación irá a un proyecto de Manos Unidas que ayudará a quienes menos tienen».

La portada de la Biblia ha sido diseñada por Marta Villasán, hija de Rosa María Barroso, y esta primera edición la componen 300 ejemplares que están siendo vendidos al precio de 15 euros. Si se agotan, ya está prevista una nueva tirada para que la Biblia Emoji llegue a todos los lugares en los que está siendo demandada. «Mientras más ejemplares se vendan más podremos contribuir al proyecto de Manos Unidas», argumentan los alumnos.

Rosa María Barroso está muy satisfecha con el resultado conseguido y cada vez son más los profesores de colegios e institutos que se interesan por la nueva Biblia para hacer más divertido el aprendizaje de la Religión. «Hemos hecho una selección muy cuidada del Nuevo Testamento que incluye los Evangelios, algo de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo y el Apocalipsis».

Esa apuesta permite acercarse a las parábolas con un lenguaje directo en el que las palabras clave son sustituidas por emoticonos similares a los que se utilizan en las conversaciones que se realizan a través de los teléfonos móviles. «Cuando le llevé el libro a mi abuela me dijo que aunque no lo iba a entender mucho, se esforzaría en leerlo porque lo habíamos hecho nosotros. Ella está muy orgullosa de que nuestro trabajo permita financiar un proyecto solidario», explica Abraham Tirado Bravo, que ha adaptado un capítulo del Evangelio de Marcos.

Orgullosos de ayudar

Para la abuela de Abraham, que no tiene whatsapp en el móvil, será de gran utilidad el vocabulario emoji que ha sido incluido en la parte final del libro, donde la palabra 'alimento' se identifica con un trozo de pizza; 'tesoro', con un diamante; 'judío', con una bandera en la que aparece una estrella de seis puntas; y 'escuchar', con la silueta un oído.

La Biblia Emoji ya se puede comprar en las principales ciudades de Extremadura y a través de las redes sociales, por lo que sus impulsores han comenzado a recibir peticiones desde Alicante, Valencia, Salamanca, Madrid, Cantabria y Canarias. «Sabemos que hay biblias adaptadas en muchos lenguajes y de muchas maneras, pero este es un texto muy distinto que puede ayudar a entender los textos sagrados», destaca Barroso antes de recordar que la primera persona que compró el libro fue una profesora de Lengua de su centro. «Ese mismo día me mandó un whatsapp diciendo que sus hijos no se querían ir a la cama porque estaban entusiasmados leyendo el libro. Justo eso es lo que buscábamos, que leer la Biblia sea algo divertido».

Borja Tejada, de 17 años, tiene claro que el objetivo se ha conseguido. «A mis primos les ha hecho mucha ilusión. Tienen cuatro, cinco y seis años y nunca antes habían leído la Biblia. «Está claro que con los emoticonos es más fácil entenderla», concluye Sheila Valle, otra de las alumnas que han participado en el trabajo.