Los bares pacenses aún no saben si podrán cerrar más tarde en la Noche en Blanco Preparativos de la Noche en Blanco ayer en la Plaza Alta, donde habrá conciertos. :: pakopí Un grupo de vecinos del Casco Antiguo ha pedido que no se autorice la ampliación de horarios, pero la decisión está en manos de la Junta NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Viernes, 1 septiembre 2017, 08:34

Este sábado es la Noche en Blanco y los bares del centro de Badajoz aún no saben en qué horario abrirán durante este evento. Un grupo de vecinos se opone a que cierren más tarde. El Ayuntamiento, por contra, no se opone a que amplíen su actividad, pero la última palabra la tiene la Junta de Extremadura y no tomará su decisión hasta hoy, a lo largo del día.

Los propietarios de locales de ocio están indignados por encontrarse en esta situación. Además, no es la primera vez que no saben qué podrán hacer cuando solo faltan horas para que comience un evento de este tipo. El año pasado, en la anterior edición de la Noche en Blanco, ocurrió lo mismo aunque finalmente les autorizaron. La incertidumbre, aseguran los afectados, está dañando gravemente a su sector.

En este caso han sido los locales de ocio de Badajoz que pertenecen a la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (Cetex) los que han pedido poder cerrar dos horas más tarde. Esto supone que los bares, que normalmente clausuran sus puertas a las 3.00 horas en verano, podrían hacerlo a las 5.00. Eso sí, desde Cetex matizan que solo los negocios asociados a su entidad estarán autorizados, ya que lo han pedido a título particular. Son una treintena en el centro y otros diez en otras zonas. Las actividades de la Noche en Blanco (conciertos, exposiciones y otras actuaciones) tendrán lugar entre las 21.30 y las 3.00 horas.

Cetex pidió la ampliación de horario a la Junta de Extremadura. En otros casos, como en Carnaval, es el propio Ayuntamiento de Badajoz el que solicita este cambio, pero en la Noche en Blanco se ha abstenido y han sido los propios empresarios. María José Solana, portavoz del grupo de Gobierno, explicó ayer a HOY que, aunque no lo han pedido, no se oponen a las dos horas de ampliación y así se lo han hecho saber a la Junta por escrito, ya que la administración regional les ha consultado.

Ahora la decisión está en manos de la Consejería de Administraciones Públicas, que aseguró a este periódico que ayer aún no había autorización y que tomarán su decisión a lo largo del día de hoy.

Antonio Martínez, portavoz de Cetex, explica que la incertidumbre puede provocar, por ejemplo, que se contrate a menos personal. «Las asesorías laborales cierran mañana (por hoy) a las dos de la tarde y aún no sabemos qué horario tenemos. No podemos contratar el personal sin saber cuánto tiempo vamos a abrir o no podemos hacer los pedidos a los distribuidores. Se está perjudicando a mucha gente», aseguró ayer. Martínez responsabiliza al Ayuntamiento del retraso.

En el lado contrario están los vecinos de la zona. José María Iglesias, de la Asociación contra el Ruido Espantaperros, que es el colectivo que solicita que no se amplíen el horario, asegura que se trata de un problema de salud. Pone como ejemplo un informe de la OMS que recomienda que no se superen los 45 decibelios por la noche. «Lo hemos medido y aquí se superan ampliamente», asegura.