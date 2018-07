La banda Marcus Valley de Badajoz se gana en la Joy Eslava tocar en el Gigante José Cava, Carlos Doblaré, Nacho Climent, Emilio Pedrero y Nacho Mangut forman Marcus Valley. :: pakopí La organización del festival indie de Guadalajara eligió al grupo de Badajoz entre más de 160 A. GILGADO Lunes, 2 julio 2018, 08:11

badajoz. A Nacho, José, Emilio, Carlos e Ignacio les unió el baloncesto de adolescentes. Más tarde se interesaron por la música anglosajona. Escuchaban Green Day, Oasis, los Beatles o Bruce Springsteen. Decidieron montar un grupo y componer en inglés.

La aventura de adolescentes hay que empezar a tomársela en serio. El grupo que formaron, Marcus Valley, estará a finales de agosto en el Gigante, el festival Indie de Guadalajara. Comparten cartel con Bumbury, Dorian, La M.O.D.A. o Novedades Carminha.

La plaza se la ganaron el pasado 23 de junio en la discoteca Joy Eslava de Madrid. Allí se presentaron los cinco amigos de Badajoz después de casi un año sin juntarse. «Tocamos cuatro temas y fue el mejor concierto que hemos hecho nunca». Recuerda Nacho Climent, la voz principal y compositor.

Acostumbrados a tener enfrente a un público repleto de amigos en el Centro Joven, el Meiac, Metalarium o El Mercantil, no les pudo la presión por subirse al discoteatro madrileño. «Tenemos los temas muy interiorizados porque son del videoclip del año pasado. No acusamos el tiempo distanciados», recuerda Climent. Para tres ingenieros que estudian en universidades diferentes, un abogado en prácticas y un economista que se mueve por el mundo con becas internacionales resulta imposible coincidir en Badajoz entre septiembre y junio. El verano lo aprovecharán para recuperar ensayos y sacar temas nuevos. Por primera vez se atreverán con temas en castellano. «Al final te expresas mejor en tu idioma», explican. El Gigante se lo toman como una forma de comprobar si realmente pueden dar el salto a banda profesional. Público grande y exigente en un fin de semana que coincidirán los referentes del género indie. «Si vemos que a la gente le gusta y tenemos éxito quizá sea una forma de catapultarnos». Aunque no han salido de Badajoz, a través de las redes sociales les llegan cada vez más mensajes de seguidores que les han conocido y comentan sus temas. En la Joy aterrizaron gracias al concurso público por Facebook que abrió el festival Gigante para bandas amateur.

Se presentaron más de 160 grupos y Marcus Valley consiguió 1.261 votos. El respaldo popular les sirvió para jugarse la plaza en una actuación en directo ante un jurado experto. «Incluso la gente que acompañaba a las otras dos bandas nos aplaudió a nosotros». Fue su mejor concierto hasta el momento. En agosto esperan superarlo.