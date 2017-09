El Banco de Alimentos necesita voluntarios Dos voluntarios del Banco de Alimentos junto con el presidente y secretario de la entidad. :: pakopí La asociación busca contables, administrativos, mozos de almacén y coordinadores para la Operación Kilo MARILARA GONZÁLEZ BADAJOZ. Domingo, 3 septiembre 2017, 11:26

La Fundación Banco de Alimentos de Badajoz busca voluntarios. Actualmente cuenta con unas 20 personas que aportan su labor para recaudar y repartir alimentos entre los que lo necesitan. Esta entidad busca, al menos, otros 10 vecinos que se impliquen de forma regular y otros que les apoyen durante las grandes campañas, como la Operación Kilo.

La fundación abre sus puertas de lunes a viernes entre las 9.00 y las 13.30 horas y busca personal que colabore con ellos dentro de ese horario. «Por supuesto esto es flexible. Las personas que quieran ayudar pueden venir las horas y días que ellos quieran. Siempre que sea dentro de esa franja horaria», comenta Jesús Reynolds, presidente de la Fundación Banco de Alimentos.

Necesitan personal de administración, mozos de almacén y coordinadores para la Operación Kilo, entre otros perfiles para sus voluntarios. «Nosotros adaptaremos el voluntario a la fundación según las habilidades profesionales y personales», afirma Manuel Brito, el secretario de la agrupación.

En la fundación requieren personas que se impliquen en su entidad y otras que colaboren algunos días de forma puntual

La fundación tiene «como fin la ayuda para solucionar el hambre, acabar con el despilfarro de alimentos y luchar contra la falta de recursos para llevar una vida digna». Por ello, animan a las personas que estén interesadas en ayudar a que se acerquen a la sede que se encuentra en el polígono industrial El Nevero para estudiar en qué podrían ayudar dentro de estas tareas.

«Lo único que pedimos es un compromiso e implicarse en la tarea para intentar conseguir los fines de nuestra organización. Esto no quiere decir que, si una persona quiere colaborar solo un día en concreto, no lo pueda hacer. Esa persona también aportaría su granito de arena pero no solucionaríamos el problema», dice Brito.

La labor se realizará siempre con los medios que ofrece la fundación. «La persona que venga a ayudar solo tiene que tener ganas. Lo que necesitan para llevar a cabo la actividad encomendada, se les proporciona aquí», afirma Reynolds.

La asociación recalca que la colaboración que se solicita no solo es necesaria en la ciudad de Badajoz. Al ser una fundación que desarrolla también su labor de recogida de alimentos a nivel provincial, en las diferentes localidades también se necesita personal. «Por ejemplo en Almendralejo tenemos un delegado que se encarga de revisar los alimentos cuando estos llegan. Necesitamos voluntarios como él en pueblos como Azuaga y otros municipios», comenta Brito.

Actualmente la fundación cuenta con un personal de unos 20 voluntarios, los cuales participan durante todo el año en la medida de sus posibilidades. «El perfil es muy diverso. Tenemos personas de todas las edades, pero para que esto funcionara realmente bien haría falta un personal de por lo menos treinta voluntarios», afirma Reynolds.

Personal de oficina

Los responsables de esta entidad explican que no solo necesitan voluntarios para la carga y descarga de alimentos en el almacén, sino también en las oficinas. «Queremos romper un poco con la idea que se tiene de los voluntarios, que parece que solo se pueden dedicar a las actividades de almacén. Por supuesto hace falta gente de este tipo, pero también vecinos que se dediquen a otras tareas. Algunos de estos últimos no están acostumbrados a ser voluntarios, pero pueden ayudar mucho», comenta Brito

La Fundación Banco de Alimentos resalta que es primordial la labor que realizan los voluntarios en esta asociación, no solo por su actividad dentro de la sede, si no por la gran ayuda que llevan a cabo en las operaciones kilo. En estas campañas se recogen importantes cantidades de alimentos en supermercados y grandes entidades comerciales. «En la provincia de Badajoz es realmente admirable la labor que realizan los ciudadanos aportando su granito de arena», concluye Reynolds.