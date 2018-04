El balón medicinal criba las oposiciones a policía local en Badajoz 00:55 Un aspirante completa el salto con los pies juntos. :: c. moreno De los 176 aspirantes que llegaron ayer a las pruebas físicas, 21 no se presentaron y 54 no superaron el corte NATALIA REIGADAS Badajoz Jueves, 5 abril 2018, 09:04

En unos meses Mario Rico, 'Cubillas', puede pasar de ser conocido por su trayectoria con el CD Badajoz en Segunda, a vestir el uniforme de la Policía Local de la ciudad. Ayer dio un paso adelante, superó el primer día de las pruebas físicas de la oposición. Lanzó el balón medicinal a más de 9 metros, saltó más de 2,20 metros con los pies juntos y corrió los 50 metros en menos de 7 segundos y 50 centésimas. Fue un buen día para este pacense, aunque una jornada dura para muchos que se fueron a casa disgustados, especialmente con el lanzamiento de balón.

Ya solo quedan 101 aspirantes para ocupar las 12 plazas de policía local que ha convocado el Ayuntamiento. El día de ayer fue clave en el proceso de selección, más de 70 personas tuvieron que retirarse al no superar la primera jornada de las pruebas físicas. La oposición comenzó el pasado 2 de marzo con el primer test psicotécnico que midió la agilidad mental de los aspirantes. Se habían inscrito 348 personas, pero solo se presentaron 207 a la primera prueba. De ellos 198, la inmensa mayoría, fueron considerados aptos.

El segundo examen psicotécnico, especializado en aspectos psicológicos de los aspirantes, fue el 20 de marzo y 176 fueron considerados aptos. Todos ellos estaban convocados ayer en La Granadilla a las 8.30 horas para la primera jornada de pruebas físicas, pero 21 no se presentaron. Los restantes esperaron pacientemente a que dijesen su nombre en el lateral del pabellón deportivo para recoger su dorsal. Los nervios se sentían. Algunos sumaban varios viajes al baño, otros apenas hablaban y otros bromeaban para tratar de relajar el ambiente.

«Venía a probar y espero conseguirlo la próxima vez. Tendré que machacarme en el gimnasio» josé ángel, 42 años

«Pues yo veo la línea muy cerca. Eso está hecho», le dijo uno de los aspirantes a otro cuando estaba a punto de entrar a la prueba del balón medicinal. Los hombres debían superar los 9 metros lanzando la pelota de 3 kilos. Las mujeres estaban obligadas a usar el mismo peso, pero solo alcanzar los 7 metros. En principio los aspirantes no temían este examen, pensado para poner a prueba la fuerza de su tren superior. La mayoría se mostraba más angustiado por el salto posterior, pero ayer el balón medicinal dio muchos disgustos.

Uno se lo llevó José Ángel, un pacense de 42 años que se quedó en 8.80, a solo unos centímetros de superar la prueba. Reconoció al salir, sin embargo, que se había presentado para probar e intentar ver el examen teórico. Su verdadera intención es comenzar a prepararse ahora en serio de cara a las próximas convocatorias. «Me tocará machacarme en el gimnasio», bromeó.

Solo 6 mujeres siguen

Entre los aspirantes hay un perfil variados, desde jóvenes de apenas 20 años a aspirantes que rondan los 40. Las mujeres son minoría. De los 176 convocados ayer, solo 30 eran féminas y de los 101 que superaron la jornada, solo 6 mujeres lo lograron. En lo que si coinciden los futuros agentes es en ser deportistas. La mayoría practican deportes, muchos fútbol e incluso había caras conocidas además de Cubillas.

Miriam Marcos fue una de las pocas mujeres, solo 10, que superaron la prueba de lanzamiento del balón medicinal. Salió animando a una compañera que no lo había logrado, pero se notaba su entusiasmo. Llevaba 4 años preparándose. «Siempre lo he tenido claro, que quería ser policía local y he decidido centrarme en eso porque no es bueno ir de una cosa a otra».

«Siempre he tenido claro que quería ser policía local. Llevo cuatro años preparándome para esto» Miriam Marcos, 23 años.

Su esfuerzo, sin embargo, no logró la recompensa que esperaba. Solo unos minutos después tuvo que entregar su dorsal al no superar la prueba de salto. Esta comenzó a las 10.30 horas en las pistas, al aire libre. La lluvia amagó con complicar el día, pero finalmente solo hubo chubascos. Para entonces ya solo quedaban 122 aspirantes, ya que 33 se habían marchado tras el balón medicinal.

La prueba consistió en saltar al foso de arena con los pies juntos. Los hombres debían superar los 2,20 metros y las mujeres 1,90. Es un examen complicado porque la mayoría de los candidatos son capaces, pero los nervios jugaron más de una mala pasada. Uno de los aspirantes, por ejemplo, superó la goma que marcaba el corte con mucha diferencia, pero se resbaló y pisó hacia atrás rozando la marca. En su segundo intento también salvó la prueba con holgura, pero se resbaló y cayó de espalda. Un sonoro 'oh' se escapó del público. «Nulo. Entrega tu dorsal», escuchó el candidato cabizbajo.

Prueba de lanzamiento del balón medicinal en La Granadilla:: / CASIMIRO MORENO

Hoy, natación

«Siguiente. Apto» eran ayer las palabras más deseadas y en la prueba de salto las escucharon 101 personas. Estos son los que continúan hoy las oposiciones con la segunda jornada de pruebas físicas porque el tercer examen de ayer, la carrera de velocidad, la superaron todos. Los hombres debían completar 50 metros en 7,5 segundos y las mujeres en 8,4. Solo siete aspirantes necesitaron una segunda oportunidad y todos salieron victoriosos.

Hoy se enfrentarán a la mayor novedad de estas oposiciones, la prueba de natación. El Ayuntamiento ha decidido incluir este examen que hasta ahora no se hacía.

Puede ser necesario para un rescate en el río como el que protagonizó un municipal hace poco. Deben cubrir 25 metros en la piscina en menos de 20 segundos (25 para las mujeres). Los aspirantes ayer, sin embargo, estaban más intimidados con la última prueba, la carrera de mil metros que deberán completar hoy también en menos de 3 minutos y 30 segundos (4 minutos las féminas).

Los que superen las pruebas físicas aún se enfrentarán al examen teórico, el supuesto práctico, un reconocimiento médico y deberán completar un curso de seis meses en la academia.