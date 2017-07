Badajoz suspende las plusvalías si no hay beneficio Pisos en venta en el centro de Badajoz / CASIMIRO MORENO El Consistorio establece un procedimiento provisional hasta que se establezca una nueva legislación tras la sentencia del Constitucional NATALIA REIGADAS Badajoz Miércoles, 26 julio 2017, 23:33

El Ayuntamiento de Badajoz suspende el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Iivtnu), más conocido como el impuesto de plusvalía municipal, cuando los vendedores no logren beneficio en la transacción. Los pacenses que vendan una vivienda, un garaje, un local u otro tipo de propiedad, no tendrán que pagar este impuesto si lo hacen por un precio menor que el que pagaron al comprarlo. Con esta medida, el Consistorio pacense da una solución provisional a este conflicto fiscal hasta que haya una nueva legislación al respecto. Así lo anunciaron ayer mediante una resolución de Alcaldía publicada en la web municipal.

El conflicto surgió en febrero cuando el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales varios artículos de la normativa foral de Navarra referente a la plusvalía. EL TC concluyó que no puede exigirse al vendedor de un inmueble el pago de un impuesto que grava el beneficio cuando en realidad no se ha producido porque el propietario ha vendido por debajo del precio que pagó cuando lo compró. Este fenómeno se ha repetido habitualmente en España en los últimos años debido a la caída del precio de la vivienda.

Esta decisión del TC afecta directamente a los ayuntamientos, ya que cobran este impuesto. En el caso de Badajoz, en 2016 los pacenses debieron pagar 1,3 millones correspondientes a la plusvalía. El problema, además, no es solo dejar de cobrarlo sino que los municipios temen que los propietarios que han abonado la plusvalía en los últimos años reclamen que se la devuelvan.

Hasta ahora, los ayuntamientos estaban a la espera, ya que se indicó que, tras el fallo del Constitucional, el Ministerio de Hacienda propondría una nueva legislación. La decisión del TC, además, no afectaba por el momento al resto de provincias, ya que Navarra cuenta con su propio régimen foral. En mayo esta circunstancia cambió porque el Constitucional falló de forma similar en un caso de Jerez de la Frontera.

Ante esto, el Ayuntamiento ha decidido adelantarse al cambio de legislación y la resolución de Alcaldía publicada ayer establece una serie de pautas hasta que exista una nueva normativa. En concreto, suspende la gestión y recaudación del impuesto, así como el procedimiento sancionador, para todos los procedimientos a partir de la sentencia de mayo. Eso sí, el contribuyente debe alegar formalmente, y por escrito, que no ha habido incremento de valor en la compra-venta, «tanto onerosa como lucrativa», detalla.

Para solicitar la suspensión, los interesados deben rellenar un formulario específico que el Consistorio subirá a la web los próximos días. Además debe presentar documentos que justifiquen que no ha habido incremento del valor entre la compra y la venta.

Estas condiciones provisionales no afectan a los vendedores que ya hayan liquidado el impuesto y que, al no recurrir, sea un proceso firme y consentido. Sus reclamaciones administrativas no serán admitidas. Para reclamar la plusvalía que pagaron, al menos por el momento, tendrían que acudir a los juzgados.