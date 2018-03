«En Badajoz siempre hemos tenido grandes músicos» Nacho Campillo, ayer en la presentación de Badajoz. :: Pakopí Tras seis años en silencio vuelve con disco nuevo y arranca la gira en el López de Ayala el viernes seis de abril Nacho Campillo Cantante ANTONIO GILGADO Badajoz Viernes, 23 marzo 2018, 07:48

Nacho Campillo (Badajoz, 1960) se fue a vivir a Inglaterra en el año 75, cuando terminó COU en el Zurbarán. Su juventud fue de inviernos en Londres y veranos de Badajoz. «Me veían como un bicho raro. Venía con unas pintas muy estrafalaria, con pendientes...». De ese choque cultural nacieron dos canciones himnos con Tam Tam Go! como 'Espaldas mojadas' o 'Manuel Raquel' tan vigente tantos años después que el famoso estribillo 'Voy cruzando el río' lo versiona en su nuevo disco. La gira de 'Pacífico 360' arranca el viernes seis de abril en el López de Ayala.

-Escribir una canción hoy sobre los refugiados es casi obligado pero en los noventa, cuando sale 'Espaldas mojadas', no era un problema que muchos conocieran.

-Esa canción la escribí en los ochenta, aunque la publicamos en el 91. La saqué de un viaje que hice a Los Ángeles para acompañar a una amiga actriz. Le salió una película allí y como no sabía muy bien inglés me pidió que le acompañara. En el hotel hicimos muchos amigos mexicanos y nos contaron un poco como habían llegado de forma ilegal a Estados Unidos atravesando el río. En el avión de regreso empecé a darle vueltas y salió la canción. Desgraciadamente es un tema que sigue vigente, y con Trump, mucho más. La incorporo en el disco porque quiero que la conozca la gente joven.

-El otro tema que siempre le piden, 'Raquel Manuel' sigue el mismo esquema.

-Cuando saqué la canción de 'Raquel Manuel' los transexuales eran perseguidos y apaleados. Era un tema tabú. En este caso hemos avanzado mucho. Ya no es ningún tabú y tenemos hasta el Día del Orgullo que todos celebramos.

-¿Cómo era el contraste Londres, Badajoz en los ochenta?

-Pues no había tanto contraste. Badajoz tenía muchas bandas en esa época. Siempre hemos tenido grandes músicos. Todo lo que veía fuera lo traía aquí. Compraba instrumento, los probábamos. En cierto modo, la gente lo agradecía.

-Sigue sintiendo un respeto especial por el López de Ayala.

-Aquí comencé. Toqué muchas veces de adolescente con Enrique, con Cira y Ulises. Hemos presentado muchos discos de Tam Tam Go!... Es como jugar en casa. Eso hace que el público sea más exigente. Se conocen mucho las canciones. Ver a la familia y a los amigos en la primera fila te pone las pilas.

-En 'El telón' el tema con el que presenta su nuevo disco, se acuerda usted de los músicos a los que nadie aplaude.

-Es un homenaje a todos los que nos dedicamos a esto. Puede ser el caso mío o el de otros, pero durante un tiempo tocas el cielo y luego se acaba. Hay que saber vivir con eso. Al final, aunque caiga el telón siempre habrá alguien que te tire una flor al escenario.

-Lleva usted desde el 2012 sin sacar disco. ¿Que ha hecho este tiempo?

-Aunque he escrito canciones, me he dedicado, sobre todo, a mi hija. Recuerdo que Paco de Lucía dijo una vez que le dolía haberse perdido la infancia de sus hijos. No quiero que me ocurra a mí. Los primeros años de tus hijos hay que disfrutarlos.

-Usted que la vivió de cerca. ¿Fueron para tanto los ochenta?

-Yo creo que se ha inflado un poco. Aunque es verdad que han salido verdaderos talentos. Empezamos a leer libros y ver películas sin censura y la gente se desmelenó un poco. De allí salió Nacha Pop, Radio Futura... En esa época era muy amigo de Ricardo Franco, el director de cine. Un día me pidió que le acompañara a una película que estaba rodando Pedro Almodóvar. Allí estaba Carlos Tristancho y Almodóvar me puso de figurante en 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón'. Allí salgo con mis guitarras. Había mucha conexión entre la gente del cine, la música. Todo muy natural.

-En su prolífica carrera guarda alguna canción de la que se arrepienta.

-No. Todas me gustan. Tengo algunos temas que han pasado desapercibidos de forma injusta. 'Gato negro' o 'Sin tu deseo' nunca las he tocado en directo y yo las considero de las mejores.