Badajoz renovará la red de tuberías de agua en función del número de incidencias Los operarios durante las obras para renovar la tubería de Francisco Guerra. El alcalde, Francisco Javier Fragoso, ha visitado la mejora en la red de abastecimiento de la calle Francisco Guerra

El Ayuntamiento de Badajoz acometerá la renovación de las tuberías de la red municipal de agua, pues muchas de ellas son de fibrocemento, en función del número de incidencias que se registren, según ha anunciado este miércoles el alcalde, Francisco Javier Fragoso.

«Al alcalde le encantaría tener una varita mágica y administrar dinero suficiente para poder invertir los 100 millones de euros que harían falta para cambiar ya los 240 kilómetros de fibrocemento que tiene Badajoz», ha agregado Fragoso.

El regidor pacense ha hecho estas declaraciones en la visita del cambio del abastecimiento de la calle Francisco Guerra y ha mostrado su satisfacción por ver una de las obras más demandas por los vecinos.

En este sentido, ha explicado que se ha sustituido la antigua tubería de fibrocemento por una nueva tubería de 250 milímetros, que en abastecimiento es muy potente para evitar así los problemas de cortes continuos debidos a la poca resistencia que tenían las anteriores.

Fragoso ha recordado que la calle José Miguel Sánchez Hueso, la continuación de Francisco Guerra, se reemplazó a finales del pasado año, por lo que todo el tramo desde la rotonda del Puente Real hasta las instalaciones de La Granadilla cuenta con una nueva tubería principal de última tecnología que permite garantizar que aguantará las presiones.

Asimismo, ha manifestado que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante en la renovación del sistema de agua, ya que en tres años se han invertido más de 60 millones de euros en los sistemas de depuración de la ciudad y los poblados.

En cuanto a las redes interiores ha detallado que ha habido intervenciones en las calles Zurbarán, Ricardo Carapeto, Cardenal Cisneros o Argüello Carvajal.

El alcalde ha anunciado que dentro del plan de impulso que se espera aprobar en unos meses habrá una actuación importante en materia de agua para solucionar aquellas zonas con más incidencias.

Según Fragoso, Badajoz es una ciudad modelo a nivel de las grandes infraestructuras de aguas con lo nuevos colectores que han permitido crear nuevos parques, las nuevas plantas depuradoras, la actualización de la planta de tratamiento de agua potable y las nuevas depuradoras de los poblados.

Además, ha indicado que reventones de tuberías hay en todas las ciudades de España y el municipio pacense no está por encima de la media.

A preguntas de los medios sobre la posibilidad de realizar un plan director, el primer edil ha señalado que supondría un incremento del precio del agua y que el consistorio intenta gestionar estas cuestiones sin que haya subirle el precio a los ciudadanos, aunque es verdad que lo que se paga de agua es menos de lo que cuesta.

«El agua en Badajoz no es la más cara de España y en cada lugar tiene un precio, puesto que no todos traen el agua del mismo sitio, las confederaciones no cobran igual y la calidad no es la misma», ha añadido.