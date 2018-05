Badajoz se queda sin diez millones de euros de la UE para mejorar el río Vista aérea del río Guadiana a su paso por Badajoz. :: MARI CERRADA / HOY La ciudad concurrió con Guadiana, Talavera y Pueblonuevo a la última convocatoria Dusi con un proyecto en torno al Guadiana y la ornitología ROCÍO ROMERO Badajoz Martes, 8 mayo 2018, 08:02

No se sabe cuál es el motivo. Pero la ciudad se ha quedado sin diez millones de euros de la última convocatoria de los fondos europeos Dusi, de donde obtuvo quince millones de euros que están por invertir.

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la resolución en la que aparecía la negativa a este proyecto liderado por Badajoz. Otras localidades extremeñas sí han logrado dinero en esta convocatoria. Son Villanueva de la Serena y su entorno (5 millones de euros), Almendralejo (2,7 millones de euros), Don Benito (1,8 millones de euros) y la Diputación de Cáceres (5 millones). Mérida, que presentó una iniciativa junto a la Diputación de Badajoz, también se ha quedado fuera.

De momento se desconoce cuál es el motivo del rechazo a Badajoz, dado que no se especifica en la orden del BOE. Solo consta que no alcanza la puntuación. La concejala encargada de los proyectos con Europa, Blanca Subirán, explica que es una resolución provisional y que su intención es presentar alegaciones cuando conozcan las puntuaciones. Si la diferencia con otros proyectos ganadores es mínima, lo intentarán. Además, deja el proyecto sobre la mesa por si más adelante Europa saca otra convocatoria de este programa.De momento no hay previsión de más, pero este programa es muy burocrático y eso está haciendo que los proyectos se desarrollen con mucha lentitud en toda España. Esto puede hacer que algunas ciudades desistan o que no les dé tiempo a invertir todos los fondos y, en tal caso, la UE podría sacar otra convocatoria con el dinero que no se gaste.

OTROS PROYECTOS EUROPEOS EDUSI 1: Son 15 millones de euros, a los que el Ayuntamieno aporta otros 3,7. Ya está concedido y en elaboración. Se invertirá en el Casco Antiguo, El Progreso, la UVA, Gurugú, Nueva Luneta y Los Colorines, Suerte de Saavedra y Cerro de Reyes. EUROBEC: Proyecto conjunto de Badajoz, Elvas y Campomayor para crear la estructura de la Eurociudad que forman las tres localidades. Suponen 968.500 euros, de los cuales 726.375 euros salen del Interreg. El Ayuntamiento ha sacado este contrato a concurso. GURA: Guardianes del Patrimonio se llama esta iniciativa que aspira a lograr 6,5 millones de euros para rehabilitar fortificaciones. También está solicitado con Elvas yCampomayor. Fue rechazado en la primera convocatoria y están pendientes de la segunda. EMPLEO Y FORMACIÓN: El Ayuntamiento acaba de sacar a concurso el contrato para que una empresa realice la candidatura para conseguir hasta 10 millones de euros del fondo social de empleo para desarrollar programas de formación, empleo y educación en colectivos vulnerables.

El eje vertebrador de este proyecto rechazado es el río Guadiana. Los cuatro ayuntamientos (Badajoz, Pueblonuevo, Guadiana y Talavera) querían buscar fórmulas para explotar el río y su riqueza ornitológica como atractivo turístico. A proteger el medio ambiente y promover sus recursos se pretendía destinar entre dos y tres millones de euros. Entre los cuatro ayuntamientos iban a aportar 2,5 millones de euros a los 10 del fondo europeo.

Una de las características de esta convocatoria es que no se pueden repetir las zonas que se beneficiarán de la primera convocatoria de fondos, que es la que inyectará 15 millones en los próximos meses. En el caso de la ciudad es el Casco Antiguo, Suerte de Saavedra y la zona norte una vez pasadas las vías del tren. Es decir, el Gurugú o El Progreso. De momento las medidas no se han materializado. «Estamos trabajando en todo esto, es verdad que no se ve, pero estamos trabajando y ya hay pliegos listos para que veamos las acciones concretas», explica Blanca Subirán, que apunta a la burocratización de este programa para explicar los retrasos en el inicio.

San Roque y las pedanías

Así que el objetivo ahora era financiar mejoras en San Roque y las pedanías. A este fin de luchar contra la pobreza y promover la inclusión social irían destinados entre 3,5 y 4 millones de euros entre las cuatro localidades. A favorecer la economía baja en carbono se destinarían entre dos y tres millones de euros. Y a fomentar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se aportaría entre medio millón y 1,5 millones de euros.

El Ayuntamiento tiene ahora que preguntar los motivos de este rechazo. Prácticamente se descarta que se base en que Badajoz ya cuenta con la financiación máxima de la primera convocatoria, dado que otras localidades cuentan con más de un proyecto. Es el caso de Don Benito y Villanueva de la Serena.