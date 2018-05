Badajoz, Elvas y Campomayor unen a 184.000 habitantes en la eurociudad Fragoso, el ministro Pedro Marques, Mocinhas, Vara, Ricardo Pinheiro y Pedro Murcela en Elvas. :: PAKOPÍ Las localidades firman el protocolo de adhesión que se traducirá en una mayor colaboración ROCÍO ROMERO Badajoz Viernes, 4 mayo 2018, 08:51

Los pacenses somos extremeños, españoles, europeos y ahora, también, eurociudadanos. Lo somos desde ayer, cuando Badajoz firmó la constitución de la eurociudad con Elvas y Campomayor. Se ha convertido en realidad cinco años después de que empezaran a hablar de esta unión transfronteriza, que forman 184.018 ciudadanos.

La firma tuvo lugar a las seis de la tarde en el auditorio San Mateo de Elvas ante una amplia representación de los ciudadanos a ambos lados de la Raya y con la presencia del ministro portugués de Infraestructuras Pedro Marques.

La pregunta es, ahora, para qué sirve. El acto de ayer consiste en crear un marco legal y administrativo para profundizar en la colaboración. De hecho, el presidente de la cámara municipal de Elvas, Nuno Mocinhas, puso como ejemplo haber propuesto en Lisboa compartir los recursos hídricos de los dos países para hacer frente a la sequía a través de la eurociudad.

Ayer hubo referencias a la Plataforma Logística del Suroeste Europeo y la creación de un organismo que gestione esta instalación y la de Elvas, al igual que citaron la línea ferroviaria entre Sines y Caya con posterior llegada a Madrid. Ambos elementos «harán eurociudad». Ayer nombraron la colaboración en otras materias, como el turismo, el comercio, el empleo y el emprendimiento o la sanidad. El objetivo pasa por compartir las instalaciones municipales, buscar fondos europeos de manera conjunta e inversiones privadas.

De momento, no la notamos, pero ya está sobre el papel. El Ayuntamiento de Badajoz sacó a concurso la creación de la estructura y de la gestión del día a día. Está pendiente de adjudicación, pero en los pliegos aparece el contenido de este matrimonio a la europea entre las tres localidades. Su objetivo es apoyar los primeros pasos de la eurociudad. El proyecto asciende a 968.500 euros, de los que Europa financia 726.375 euros. Badajoz aporta 180.750 euros, Elvas otros 33.625 euros y Campomayor 27.750 euros. Es el programa Interreg, antes llamado Poctep.

El Ayuntamiento pacense lidera este programa, que formará un grupo técnico dedicado a elaborar un plan estratégico para afianzar la colaboración entre las tres ciudades. El fin es proporcionar un marco institucional para ofrecer a los ciudadanos las ventajas que supone pertenecer a una unión de este tipo.

Para ello se realizarán algunas acciones de cooperación como la creación de una agenda común de eventos culturales y deportivos, la puesta en marcha de una tarjeta para usar instalaciones públicas de las tres ciudades, la constitución de un observatorio y el desarrollo de un plan de comunicación y de una plataforma web.

Las otras eurociudades Cinco uniones transfronterizas están participadas por España y forman una red. Cuatro de ellas con Portugal (contando con la de Badajoz) y una con Francia. Aquí están las otras eurociudades españolas. San Sebastián-Bayona Esta eurociudad se creó en 1993 y abarca 600.000 habitantes de distintas localidades ubicadas dentro de los 50 kilómetros que distan San Sebastián y Bayona. Los municipios comparten proyectos sociales y culturales, así como medioambientales. Están unidos por el euskera. Chaves-Verín Chaves (Portugal) y Verín (Galicia) se unieron en 2008 en la 'eurociudad del agua' por su concentración de manantiales. Además de compartir agendas de eventos, han emprendido iniciativas como la Frontera Comercial Abierta y la Ventanilla Transfronteriza de Información Comercial. Ayamonte-Vila Real Bautizada como la eurociudad del Guadiana cuenta, también, con Castro Marin. Es la más cercana a Badajoz y se firmó en un barco sobre el río.Sus primeros pasos datan del 2003 y pretende, entre otras cosas, funcionar como una mancomunidad de estos tres municipios. Tui-Valença do Minho Ambas localidades agrupan a 35.000 habitantes y se unieron en eurociudad en 2012 con el objetivo de crear un modelo de gestión compartida a ambas márgenes del río Miño (Galicia). Uno de sus puntos fuertes es la oferta deportiva, que es la más amplia de todas las eurociudades de España.

De todas formas, ya existe la primera infraestructura común. Es el centro de recursos de formación en artes y oficios del patrimonio (CAOP) destinado a rehabilitaciones en Elvas. Estos días empieza su primer curso orientado a enseñar las técnicas y materiales de conservación y construcción tradicionales.

Todo esto constituye un primer paso. La idea es que se llegue, por ejemplo, a intercambios entre colegios de las tres localidades y fomentar el bilingüismo a través de los fondos de las bibliotecas municipales. Uno de los aspectos del acto de ayer fue, precisamente, el bilingüismo. Los alcaldes de Elvas y de Badajoz alternaron el español y el portugués en sus discursos.

Olivenza

El alcalde de Elvas, Nuno Mocinhas, tuvo palabras para Olivenza. «Se preguntarán por qué no entra, pero está en esto. No es su firma, pero está con nosotros», dijo. El alcalde de Badajoz, Francisco Fragoso, aclaró después que Olivenza no puede formar parte por motivos administrativos, dado que difícilmente el Gobierno portugués reconocería sobre el papel que Olivenza es una localidad española.