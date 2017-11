Badajoz aplaza la aprobación de la nueva ordenanza que regula los mercadillos Habrá una reunión de los grupos políticos y representantes de la Asociación de Ambulantes y Comerciantes de Extremadura EUROPA PRESS Miércoles, 15 noviembre 2017, 16:56

El concejal de Mercados en el Ayuntamiento de Badajoz, Antonio Ávila, ha informado este martes de que retrasarán la aprobación de la nueva ordenanza que regula los mercadillos de la ciudad por petición de la portavoz de Ciudadanos, Julia Timón, debido a que se necesitan reunir los grupos políticos y representantes de la Asociación de Ambulantes y Comerciantes de Extremadura (Acaex) y debatir propuestas.

En concreto, Ávila ha explicado que se han reunido el alcalde y el equipo de gobierno local en una Comisión de Comercio y han decidido que, tras la petición del grupo Ciudadanos de tomar una decisión más reposada y con representantes de los mercadillos, «las ordenanzas se retiraban del punto del día para que en diciembre sean debatidas y aprobadas por los grupos políticos».

«Tengo que poner de manifiesto que Julia Timón solo ha estado en la última parte, con lo cual todos los artículos anteriores los desconocía, y a propuesta suya, se retira porque ella lo ha solicitado y porque creemos que tiene razón que se incorpore un representante de los mercadillos en una mesa de negociación», ha dicho el edil popular.

Por su parte, la portavoz de la formación naranja ha pedido que se retrase puesto que representantes de los mercadillos le han informado de toda su problemática, y por lo tanto ha considerado que «hay que tomar decisiones y no estar ajeno ante unas personas que tienen unas necesidades».

Además, Timón ha afirmado que el consistorio tiene que «escuchar» y que si los demás grupos políticos no llevaron a los representantes de los mercadillos a las mesas de negociación «es su problema» pero que ella no va a «estar tranquila» si no lo hace.

Por lo tanto, la concejal de Ciudadanos ha pedido que se haga una ultima mesa «en la que se oiga al representante de la Asociación de Ambulantes y Comerciantes de Extremadura (Acaex) con el fin de que así sea mas fácil tomar decisiones»

De igual modo, ha instado al consistorio a que se realice cuanto antes, puesto que no quiere que la ciudad «se paralice durante meses» y sí que la ordenanza salga cuanto antes».

Respuesta de Ávila

Sobre alguno de los puntos de las ordenanzas que más disgustan a Acaex en relación ala asignación de los puestos libres en los mercados, Ávila ha lamentado que piden «dar prioridad a la gente del mercadillo».

Al respecto, ha dicho que «pretenden que los que tienen un puesto el domingo y no el martes, y el del martes esté libre, tengan prioridad sobre alguien que no tenga nada», algo que no se va a hacer porque «es ilegal».

Así, ha recordado que el Real Decreto del Gobierno Central sobre dichos temas pone de manifiesto cómo se pueden conseguir estos puestos, y además, ha subrayado que dicha Ordenanza «la realizan los técnicos y no los políticos».

«Nosotros no decidimos sino que deciden los técnicos que nos informan qué es viable o no», ha señalado el edil, quien también ha puntualizado que antes de realizar dicha ordenanza escucharon a las diferentes partes y las adaptaron a las ordenanzas, donde según sus palabras, «aceptamos que los espacios que estuviesen libre puediesen utilizarlos».

Por último, el concejal ha dicho que tiene que haber una medida estándar, «seis metros de fachada con el fondo de cuatro o cinco metros», y además, «los que tienen tres metros puedan optar a seis si estuviese libre».