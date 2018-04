El Ayuntamiento de Badajoz revisará 800 solares para evitar incendios de pastos Maleza en un solar de la Ronda Norte, en San Roque. :: pakopí Urbanismo tiene censadas 650 parcelas en el casco urbano y los bomberos 180 terrenos en el extrarradio que deben limpiarse NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 30 abril 2018, 07:54

El año pasado los bomberos atendieron 758 incendios de pastos en Badajoz. La mayor parte de ellos se producen entre mayo y septiembre, lo que significa que está a punto de comenzar la época más complicada del año para el Servicio Municipal de Extinción de Incendios. Para tratar de evitarlo tres servicios municipales se ocuparán de revisar más de 800 solares en la ciudad. El objetivo es que los dueños los desbrocen y así evitar el riesgo de que ardan.

La campaña ha arrancado con una reunión de coordinación entre los servicios implicados. Se trata de la Concejalía de Urbanismo, que se ocupa de las parcelas del casco urbano, los bomberos, que vigilan los terrenos del extrarradio y Parques y Jardines, que dirige las operaciones en las propiedades municipales. Los concejales responsables de estas áreas, junto con los jefes de servicio, se reunieron para plantear la campaña de este verano.

A partir de ahora los dueños de terrenos recibirán cartas en las que el Consistorio les pedirá que tengan sus propiedades en buen estado para evitar incendios. Esto supone, en las parcelas pequeñas, desbrozarlas por completo mientras que los terrenos agrícolas de gran tamaño tienen la opción de hacer solo un cortafuegos que evite que un posible fuego se acerque a las zonas urbanas.

Dependiendo del tipo de terreno, la notificación llegará de un servicio distinto. La Concejalía de Urbanismo tiene censados, según los últimos datos que hicieron públicos, más de 600 solares en el casco urbano. Estos forman parte de un plan de vigilancia para controlarlos. En concreto 440 son privados y otros 222 del propio Ayuntamiento. El mantenimiento de estos últimos depende del propio Consistorio.

Multas

En caso de que los propietarios de un terreno no cumplan la normativa, es decir, no lo tengan en buenas condiciones, Urbanismo podría multarles. También es posible obligar a los dueños a pagar el coste de la extinción del fuego o los daños que cause el mismo.

Por su parte, el Servicio Municipal de Extinción de Incendios se ocupa de los terrenos que rodean la ciudad. Hay 180 censados y los bomberos envían unas 370 cartas a los propietarios cada año. La cifra es mayor porque hay casos en los que las parcelas, al ser grandes, cuentan con más de un responsable.

Esta función de los bomberos depende de la normativa que se aprobó en 2014. Esta ordenanza establece sanciones de 300 a 3.000 euros dependiendo de la gravedad de los hechos que detecten. Por ejemplo, se puede castigar con una multa de 300 a 750 euros a una empresa o entidad que no tenga señalizados correctamente las salidas en caso de incendio. En cuanto a los solares sin desbrozar, los propietarios de los mismos se enfrentan a una sanción que va de 750 a 1.500 euros. Si además fuesen reincidentes en el futuro, la cuantía se podría duplicar.

Los primeros años tras entrar en vigor, los bomberos pacenses no propusieron sanciones. Optaron por informar a los dueños para tratar de lograr que desbrozasen sus propiedades. Finalmente el año pasado comenzaron a aplicar las multas y propusieron 42 denuncias hasta el mes de julio. Todas por tener los terrenos sin desbrozar. Si este año esos propietarios vuelven a hacerlo, la multa sería aún mayor.

Los últimos años los incendios de pastos han comenzado en los meses de abril y mayo. Se espera que en este 2018 sean más tardíos, ya que ha llovido mucho y la maleza aún está verde. Eso sí, las precipitaciones también han provocado que las malas hierbas crezcan mucho, por lo que el riesgo, cuando se sequen, puede ser aún mayor que otras temporadas.