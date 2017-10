Badajoz reanuda las obras para ampliar el aparcamiento de caravanas Los operarios, trabajando en la ampliación del aparcamiento. / ARNELAS La actuación quedó inconclusa el año pasado porque la adjudicataria no la terminó en su plazo; estará lista antes de 2018 ROCÍO ROMERO Badajoz Miércoles, 25 octubre 2017, 07:14

Tras más de nueve meses paradas, las obras de ampliación del aparcamiento de caravanas vuelven a estar en marcha. Desde hace días se puede ver a los operarios trabajando.

La ampliación consiste en ganarle espacio a parte del césped que había al lado del aparcamiento que se habilitó junto al parque del río. Se trata de una superficie de ocho por veintisiete metros que dará para ocho plazas más. Además, en este caso el desnivel será menor, del 0,5%, el mínimo imprescindible para que no provoque charcos cuando llueve. El resto se quedará tal y como está, al 3% de desnivel, lo que obliga a colocar calzos en los vehículos para neutralizar la pequeña cuesta que tiene el lugar.

El objetivo es también mejorar la superficie porque se echará una nueva capa de aglomerado, se rebajarán algunos bordillos, se cambiará de sitio el lugar para llenar el depósito de agua y vaciar las aguas sucias que existen en la actualidad, y se colocarán unos postes para la toma de luz de las autocaravanas. Esto provocará una reordenación de los aparcamientos. Se suprimirán los que hay en línea y serán todos en batería, aumentando el número de plazas hasta la veintena.

Habrá una reorganización de la zona, con cambios en los estacionamientos que hay actualmente

Esta era la actuación total prevista el año pasado, pero se quedó en una ejecución del 35% y ahora se reanuda para terminarla antes de final de año. Lo explica el concejal de Turismo, Francisco Javier Gutiérrez. Como se ha indicado antes, las obras han empezado por contener el talud de tierra que se ha formado por eliminar parte de césped.

De esta manera, ahora se retoma una actuación que quedó paralizada en enero, dado que la empresa que ganó el concurso no pudo terminarla a tiempo. Entonces, el Ayuntamiento justificó que se había adjudicado a esta compañía porque presentó la oferta más barata y que después no pudo concluirla. La obra salió a concurso por 56.300 euros y la propuesta ganadora fue de 36.300 euros. Al estar financiada con el remanente de tesorería municipal, se obliga a que la obra esté certificada el 31 de diciembre como muy tarde. Al no ser posible, la actuación quedó paralizada.

Sin embargo, los fondos de este año ya están en marcha y la obra se ha iniciado de nuevo.

Este aparcamiento se creó con las obras del parque. Durante Semana Santa y otras fechas señaladas es habitual ver el cartel de «completo», de ahí que el Ayuntamiento decidiera ampliarlo. Su ubicación, junto al parque y el hornabeque, hace atractiva esta elección para los turistas, que han introducido a Badajoz en la ruta de las caravanas.