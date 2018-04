El Ayuntamiento de Badajoz oferta 124 contratos de seis meses para parados de larga duración Dos trabajadoras municipales de jardinería. :: Hoy La segunda fase del Plan de Empleo Social arranca el lunes con la apertura del plazo de solicitudes MIRIAM F. RUA Viernes, 20 abril 2018, 08:03

La segunda fase del Plan de Empleo Social ya está en marcha. El lunes, día 23, se abre el plazo de solicitudes para optar a los 124 puestos de trabajo que oferta el Ayuntamiento de Badajoz para parados de larga duración.

Los contratos, que tendrán una duración de seis meses, son para albañiles, mecánicos, electricistas, jardineros, ordenanzas y para personal de servicios de mantenimiento general y de los poblados.

La concejala de Recursos Humanos, Beatriz Villalba, que presentó ayer el plan, prevé que en esta segunda oleada se reciban entre 2.000 y 3.000 solicitudes. Por ello, las inscripciones se tienen que presentar en Ifeba (en las oficinas de la cafetería) entre las 9 y las 14 horas y solo hay cinco días para hacerlo (del 23 al 27 de abril).

Las fichas para inscribirse en la oferta de empleo pueden recogerse a partir de hoy en los diferentes centros de servicios sociales: San Lorenzo, San Roque, San Fernando y Suerte de Saavedra en horario de 9 a 13 horas.

La jornada de trabajo de estos 124 empleos será del 70 por ciento, como ya ocurrió en la primera fase, y está previsto que los contratos se firmen el 30 de junio, día que concluyen las contrataciones de la primera fase de esta plan, que financian conjuntamente la Junta de Extremadura y las dos diputaciones con 1,5 millones de euros y al que el Ayuntamiento aporta 700.000 euros.

ESTOS SON LOS PUESTOS Auxiliar de servicios de mantenimiento 90 plazas. Se requiere el certificado de escolaridad. Oficiales albañiles 4 plazas. Se pide el graduado escolar. Oficiales mecánicos 2 plazas. Se pide el graduado escolar y título de FP, ciclo formativo o certificado de profesionalidad. Oficiales electricistas 2 plazas. Se pide el graduado escolar y título de FP, ciclo formativo o certificado de profesionalidad. Oficiales jardineros 5 plazas. Solo se pide el graduado escolar. Auxiliares de servicio de poblados 17 plazas. Se requiere el certificado de escolaridad. Ordenanzas 4 plazas. Se pide el certificado de escolaridad.

Para poder optar a uno de estos puestos hay que tener entre 16 y 65 años y ser parado de larga duración (no haber trabajado en el último año más de 30 días) y que las rentas e ingresos no superen el salario mínimo interprofesional. Además, los aspirantes no pueden estar cobrando la prestación contributiva por desempleo, aunque sí pueden ser beneficiarios de la Renta Básica.

Hay un requisito que aunque no figura como tal en las bases, también se aplicará y es que solo podrá optar a estos empleos un miembro por familia. Por ello, la recomendación del Ayuntamiento es que solo se presente una solicitud por cada unidad familiar. «El objetivo de este plan es llegar al mayor número posible de familias con necesidad», justificó la edil.

Del mismo modo, cada solicitante solo podrá aspirar a una categoría laboral. La lista provisional de los seleccionados se publicará el 1 de junio y una semana después se dará a conocer la definitiva.