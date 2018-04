El Ayuntamiento de Badajoz y la Junta buscan un acuerdo para reparar Circunvalación 00:45 Uno de los carriles cerrados en Circunvalación por los baches / Pakopí - El alcalde de Badajoz se reúne hoy con el director general de Infraestructuras para pedir que asfalten esta calle de titularidad regional NATALIA REIGADAS Badajoz Martes, 3 abril 2018, 07:48

Hace tres semanas que conducir por Circunvalación es un reto que supone esquivar baches, vallas y gravilla suelta. Las lluvias provocaron numerosos daños en las calles y esta vía fue una de las más afectadas. El Ayuntamiento ha iniciado la reparación de otras zonas de la ciudad, pero en este caso todo sigue igual. Se trata de una ronda de titularidad regional y los responsables municipales aseguran que han pedido a la Junta que intervenga, pero que aún no hay resolución. Para tratar de desbloquear la situación, hoy habrá una reunión entre representantes de ambas administraciones. El objetivo es lograr un acuerdo para reparar Circunvalación.

El encuentro tendrá lugar entre el alcalde de Badajoz, Francisco Fragoso, y el director general de Infraestructuras, José Luis Andrade Piñana. Así lo reveló ayer a HOY el concejal de Vías y Obras en el Consistorio pacense, Jesús Coslado. El edil indicó que, tras los daños causados por las lluvias, remitieron un escrito a la Dirección General de Infraestructuras para pedir que se ocupasen del mantenimiento de esta calle. La respuesta, según Coslado, ha sido convocar la reunión.

Jesús Coslado asegura que tanto el alcalde como él mismo están enfadados por la situación y admite que se trata de un riesgo para los ciudadanos. «Lo que deben hacer es arreglar la Circunvalación, que es de titularidad autonómica, y luego, si quieren, hablamos del futuro de la vía», dice el concejal que no descarta que, si la Junta asfalta esta calle, pase a manos municipales después.

Si la Junta arregla esta calle, el Consistorio podría aceptar que pase a ser municipal

Sobre un plano, esta calzada es una carretera regional y, por lo tanto, depende de la Junta. En el día a día, sin embargo, funciona como una calle más de la ciudad y cuenta con una alta densidad de vehículos. De hecho en 2013 el Ayuntamiento aprobó llamar a esta ronda Circunvalación Reina Sofía.

«La Junta nos abandona»

El concejal de Vías y Obras responsabiliza del estado actual de esta calle a la Administración regional. De hecho asegura que, antes de las lluvias, el mantenimiento ya era deficiente. «Es lo que ocurre siempre. En otras localidades, que no hace falta nombrar, la Junta realiza el mantenimiento de las calles que le corresponde, pero aquí nos tienen completamente abandonados. Deberían reparar la Circunvalación con la máxima urgencia porque es un peligro en su estado actual y es una calle por la que pasan muchos coches», resume Coslado.

Por último el edil solicita a la Junta que no solo repare el firme dañado, sino que realice una obra de renovación completa. «La Circunvalación necesita un asfaltado total».

En cuanto al resto de calles afectadas por las lluvias, el concejal de Vías y Obras garantiza que el Ayuntamiento está trabajando en ello. Coslado dice que hay tres cuadrillas bacheando con los medios propios que tiene el Consistorio. Utilizan aglomerado en frío que apisonan para tratar de cubrir los agujeros, al menos los de pequeño tamaño. Los grandes exigen una maquinaria que corte una sección de la calzada y posteriormente se asfalte. Los operarios municipales también utilizan material plástico con betún para sellar las grietas que se han abierto y así evitar que el agua se filtre y se abran nuevos agujeros.

Además de Circunvalación, las vías más afectadas por las últimas precipitaciones fueron la avenida del Guadiana (en Valdepasillas), Felipe Trigo (en Suerte de Saavedra) o Salvador Allende (en el Cerro de Reyes). En todos estos puntos la Policía Local tuvo que cortar carriles por los baches que se abrieron. El estado general de la calzada, sin embargo, ha empeorado en otros muchos puntos de la ciudad.

Los coches esquivando uno de los baches de Circunvalación / Pakopí -

Conflicto por una calle

En cuanto a la Circunvalación Reina Sofía, no es la primera vez que un desencuentro entre administraciones deja un problema enquistado. Uno de los casos más preocupantes para los vecinos es la avenida Ricardo Carapeto. El último tramo de esta vía, el más cercano a la carretera de Madrid, no es una calzada municipal, sino que se considera una carretera estatal. Por tanto su mantenimiento depende del Ministerio de Fomento. Esto provoca que los vecinos lleven años pidiendo aceras y farolas, pero no se instalan. Se trata de una zona con mucho tránsito de peatones, que cruzan sin protección y sin apenas luz.

La avenida Padre Tacoronte, entre El Progreso y el Gurugú, también está a la espera de que se desbloquee un conflicto entre administraciones. Solicitan una rotonda en el cruce con la calle Gurugú y el puente que enlaza con San Fernando. Se trata de un punto con mucho tráfico y con numerosos accidentes. El problema es que la vía principal es de la Diputación Provincial mientras que el resto depende del Consistorio. Es decir, para ejecutar cualquier obra es necesario que ambas instituciones se pongan de acuerdo.