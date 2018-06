El Ayuntamiento de Badajoz entregará mañana los terrenos para el nuevo colegio de Gévora Vecinos de Gévora reivindican un colegio nuevo en 2016. :: hoy Educación invertirá 3,5 millones en la futura escuela, que tendrá seis aulas de Infantil, doce de Primaria, gimnasio, comedor y biblioteca MIRIAM F. RUA Miércoles, 27 junio 2018, 07:48

El Ayuntamiento de Badajoz pondrá a disposición de la Junta de Extremadura los terrenos para que construya el nuevo colegio público de Gévora. Lo hará en el pleno que se celebra mañana y la previsión es que la cesión salga adelante, dado que en su día todos los grupos políticos aprobaron por unanimidad pedirle a la Junta que hiciera un nuevo centro en la pedanía.

Este es un paso de gigante para un proyecto que los vecinos de Gévora llevan reclamando más de una década, justo cuando el colegio De Gabriel se quedó pequeño. En este tiempo, la supresión de espacios comunes en el centro para tener más aulas ha sido la respuesta a una demanda de escolarización creciente en Gévora.

Para el nuevo colegio, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la Junta una parcela de 9.603 metros cuadrados junto al instituto. A partir de ahí, el proceso quedará en manos de la Consejería de Educación, que es quien tendrá que buscar el estudio de arquitectura que diseñe el nuevo colegio y después sacar a contratación las obras.

El dinero está reservado. En total, 3,5 millones de euros para que el nuevo De Gabriel sea una realidad. Ese es el presupuesto que figura en el Plan de Infraestructuras Educativas de Extremadura 2016-2020, donde en un primer momento solo se contemplaba la ampliación del actual colegio, pero que finalmente se decidió hacerlo nuevo.

En este cambio de rumbo, tuvo mucho que ver la presión de la comunidad educativa del colegio de Gévora y el propio Ayuntamiento. Con el alcalde a la cabeza, desde Badajoz se insistió mucho en dotar a la pedanía de un edificio nuevo, ya que la ampliación del actual exigía la supresión de una calle y el traslado de un colector, que además de hacer más complejo el proyecto, lo encarecía mucho.

Aunque todavía no hay diseño, Educación sí ha decidido cómo va a dotar al nuevo colegio. Tendrá seis aulas de Educación Infantil y doce de Primaria. Además, el centro contará con comedor escolar, gimnasio, biblioteca y aulas de usos múltiples.

Muchas de estas dotaciones las ha perdido con el tiempo el actual colegio De Gabriel. La necesidad de espacio les ha obligado a reconvertir espacios comunes en aulas. Construido en los años 70 para albergar ocho clases, hoy cuenta con 18. Para hacerles hueco han tenido que renunciar al aula de informática, a la biblioteca e incluso tuvieron que derribar el almacén que había en el patio para dar clases.

También se hizo una ampliación con la construcción fuera del edificio principal del colegio de un aulario. Esta medida nunca gustó a la comunidad educativa del centro porque obligaba a los alumnos a cruzar la carretera principal de la pedanía para llegar a las clases.

Precisamente, la inseguridad, la dispersión de los alumnos y la mejora de la calidad educativa han sido los caballos de batalla de los padres de alumnos y profesores que en los últimos años han protagonizado diversas protestas para pedir un nuevo colegio.

La Consejería de Educación no ha querido hablar de los plazos de este proyecto. Argumenta que la tramitación no depende solo de ellos, sino también del Ayuntamiento -a quien corresponde aprobar el proyecto y dar la licencia de obras- por lo que prefieren no aventurar ninguna fecha para que el nuevo colegio se convierta en una realidad.

Por su parte, la portavoz municipal, María José Solana recordó que Gévora es una pedanía demográficamente muy viva y valoró que «vaya a tener un centro acorde con sus necesidades de escolarización a medio y largo plazo».

Otros tres centros

El colegio De Gabriel es uno de los cuatro centros nuevos que la Junta de Extremadura tiene previstos hacer hasta 2020 en la ciudad. Los otros tres son el colegio del Cerro Gordo, que es el que está más avanzado, ya que tiene proyecto y solo está a la espera de que las obras salgan a concurso. El nuevo centro especial Los Ángeles se hará en Ronda Norte, próximo a los juzgados, pero está pendiente de la cesión municipal de la parcela. Entretanto, se van a reformar las actuales instalaciones de la carretera de Cáceres. Y el último es el nuevo colegio de San Fernando, aprovechando el aulario que ahora usa el instituto.