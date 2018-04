El Ayuntamiento de Badajoz ofrecerá microbuses gratuitos a los alumnos de Biblioteconomía Aparcamiento en la zona de la Alcazaba / HOY La explanada del Museo Arqueológico se reservará a los trabajadores del museo, la facultad y la biblioteca EFE Viernes, 20 abril 2018, 16:10

El Ayuntamiento de Badajoz acondicionará microbuses gratuitos para los estudiantes de la Facultad de Documentación y Comunicación, ubicada en La Alcazaba, adaptados a los distintos horarios de las clases.

A preguntas de los medios tras informar de los acuerdos de la Junta de Gobierno, la portavoz municipal, María José Solana, ha explicado que se ha reunido con representantes de los alumnos, que protestaron el pasado miércoles por la nueva ordenación de los aparcamientos en La Alcazaba, que delimita dos espacios de estacionamientos.

Aunque los estudiantes no podrán estacionar en el aparcamiento superior, acotado a personal funcionario y docente, la edil se ha comprometido a que esta situación no entrará en vigor hasta que no esté acondicionado el aparcamiento inferior.

La concejala ha informado además a los alumnos de otras zonas de aparcamiento en el entorno, como el espacio de estacionamientos en torno al baluarte de San Pedro.

Solana ha explicado que la decisión de organizar los aparcamientos en La Alcazaba ha contado con unos trabajos previos donde Ayuntamiento, Universidad de Extremadura (UEx), Biblioteca Autonómica y Museo Arqueológico han estado presentes.

Tras finalizar las obras de las torres de Acevedo y Santa María, ha dicho, junto a la intención de seguir avanzando en la puesta en valor arqueológica del espacio, era «necesario» dotar de «coherencia» a estos espacios de aparcamientos.

Por ello, una vez decidido que no se puede aparcar en los entornos de las fachadas y puertas de la Facultad de Biblioteconomía y de la Biblioteca, salvo el tránsito para determinados vehículos y determinadas dos zonas de aparcamiento acondicionadas con zahorra, se resolvió que el superior fuera destinado a personal administrativo y docente de ambas entidades y del museo.

Así, en el aparcamiento superior, con una capacidad de unos 80 vehículos, se podrá estacionar con una tarjeta identificativa, destinada solo a los profesionales citados.

A modo de ejemplo, Solana ha explicado que, por ejemplo, los funcionarios de las concejalías de Turismo o Cultura, en un entorno a 100 metros de ese aparcamiento, no tienen la posibilidad de estacionar en el espacio superior. E