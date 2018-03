El Ayuntamiento de Badajoz intentará que los pasos de Semana Santa suban a la plaza Alta El cierre parcial de la calle Moreno Zancudo. :: J.V. A. Las cofradías se niegan a hacerlo si hay riesgo de derrumbe en la calle Moreno Zancudo NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 19 marzo 2018, 21:49

Solo quedan diez días para el Viernes Santo. Esa tarde la Patrona de Badajoz, la Virgen de la Soledad, debe subir a la plaza Alta, pero es posible que no lo logre. El viernes pasado el Ayuntamiento decidió acordonar dos casas de la calle Moreno Zancudo por riesgo de derrumbe y la cofradía responsable de esta procesión no se arriesgará. Si hay peligro, renunciará a subir.

El viernes pasado el principal acceso a la plaza Alta, la unión con San Juan, quedó casi cortada. El paso por Moreno Zancudo, la antigua calle Zapatería, tuvo que ser restringido por el riesgo de que el número 20 y 22 de esta calle se desplomasen. Hubo desprendimientos en el interior de la estructura y la Policía Local colocó vallas para impedir que los peatones se acerquen a estas viviendas, que están pendientes de un proyecto para convertirse en una escuela de flamenco. El resultado es que queda un hueco de poco más de un metro que impide el tránsito normal de peatones y que no dejaría espacio para un paso de Semana Santa.

Hoy, el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, aseguró que intentarán que este problema no afecte a la celebración pacense. Indicó que los técnicos municipales han visitado el edificio para tratar de encontrar una solución de urgencia que permita reabrir el tramo. Sin embargo, se trata de dos inmuebles de grandes dimensiones con peligro de derrumbe, lo que supone un riesgo grave en una calle que se llena durante la Semana Santa. Rodolfo matizó que lo primero será la seguridad y que, en todo caso, cualquier obra que realice el Consistorio será costeada por los propietarios del edificio.

Las restricciones de paso en Moreno Zancudo afectarán, en la práctica, a la mayoría de las procesiones pacenses, ya que estos días el Casco Antiguo se llena de visitantes que tendrán que atravesar esta zona acordonada. Sin embargo, el mayor problema lo tienen dos cofradías, La Concepción y La Soledad, cuyas procesiones pasan por este punto.

La Hermandad de la Concepción aún no ha decidido qué hará si Moreno Zancudo permanece cerrada. Hace 30 años, destaca la hermana mayor, Maite Valor, que esta cofradía sube a la plaza Alta. Allí se celebra el vía crucis, por lo que consideran imprescindible acceder a esta plaza. Pase lo que pase, destaca Valor, buscarán la manera de llegar hasta arriba. La Soledad se inclina por la otra opción. Esta cofradía prefiere no bajar la calle San Pedro de Alcántara por el desnivel que supone para los costaleros. Eso supone que su única opción es subir por esta calle y bajar por Moreno Zancudo. Además, si esta segunda vía está cerrada, obligaría a este paso a pasar dos veces bajo el Arco del Peso lo que supondría un gran esfuerzo y un retraso. Por esa razón se decantan por no subir a la plaza Alta si el Ayuntamiento no les garantiza que es seguro pasar por la antigua calle Zapatería. En su lugar, si no suben, alargarán su procesión hasta Arco Agüero por Bravo Murillo. El jueves tomarán la decisión definitiva.

Los vecinos, hartos

Más allá de la Semana Santa, los vecinos del Casco Antiguo están hartos de convivir con el riesgo de derrumbe. Luis Pacheco, portavoz de la plataforma SOS Casco Antiguo, indicó que si el Consistorio considera que hay riesgo de derrumbe en Moreno Zancudo debería cerrar e intervenir en muchas más calles de la zona que están igual o peor, por ejemplo, Concepción Arenal, Eugenio Hermoso, San Lorenzo, Luis de Morales o Encarnación.

La Asociación Cívica, por su parte, lamentó profundamente que una vez más se haya producido el acordonamiento de una casa del Casco Antiguo por peligro de desplome. «Ante la inacción de las administraciones y de los particulares». «Creemos que llegar a esta situación de colapso, más en una calle principal del centro histórico, es un fracaso colectivo y una nueva pérdida de patrimonio en la ciudad. Desde nuestro colectivo solicitamos medidas urgentes para atajar situaciones como ésta».