El Ayuntamiento de Badajoz construirá campos de fútbol de césped junto al seminario Los campos de fútbol se construirán junto al seminario, donde se iba a edificar la piscina. / Hoy Fragoso anuncia esta dotación tras las protestas de la asociación Santa Isabel, que reclama mayor disponibilidad del Viejo Vivero ROCÍO ROMERO Badajoz Jueves, 28 septiembre 2017, 23:28

Habrá pistas de fútbol de césped artificial junto al seminario. Es el anuncio que ha realizado el alcalde, Francisco Fragoso, esta semana para calmar las protestas de la asociación deportiva Santa Isabel, que reclama más horas de entrenamientos en el Viejo Vivero.

Este lunes, unas 200 personas se manifestaron para reivindicar mayor disponibilidad de las pistas. La asociación ha denunciado que el Ayuntamiento les ha reducido las horas de entrenamientos en las instalaciones municipales, lo que supone que 80 niños no puedan entrenar. Los manifestantes demandan que se reduzcan las horas de alquiler a adultos para ampliarles las posibilidades a los niños del barrio. El Ayuntamiento, por su parte, defiende que estos alquileres permiten su uso a deportistas que no formen parte de ningún club. Poco a poco, según la asociación, han ido perdiendo posibilidades de disponer de los campos hasta que han llegado a la situación actual. La entidad asegura que no tiene fondos para alquilar pistas deportivas y por eso reclama una solución al Ayuntamiento.

La Asociación Polideportiva Santa Isabel lleva 34 años siendo el club de referencia en San Fernando. Cuenta con 250 niños que entrenan en distintas categorías. Calculan que, si no logran más horas de entrenamientos para sus 18 equipos, unos 80 menores no podrán practicar fútbol.

A pesar de la necesidad de pistas que existe, hay varios campos abandonados en la ciudad

Ante estas reivindicaciones, el alcalde realizó el anuncio del nuevo campo de fútbol junto al seminario, en la parcela donde hace unos años se prometió la piscina. Finalmente, esta se construirá junto al pabellón Juancho Pérez y el parque del río, de manera que esa parcela ha quedado libre. Pero, de momento, no hay proyecto para ninguna de las dos iniciativas.

El problema que subyace en el rechazo a proporcionarles más horas de fútbol en el Viejo Vivero es que no hay suficiente césped para todos. De ahí que el alcalde anunciara esta semana la nueva instalación y reclamara también a otras entidades que presten su apoyo, como la Junta de Extremadura y la Federación Extremeña de Fútbol.

La ciudad cuenta con unos 500 equipos y más de 5.000 niños que juegan al fútbol. Es cierto que no todos necesitan campos de fútbol de césped. Algunos juegan a fútbol sala o entrenan en pistas de tierra, pero al menos un centenar de equipos exigen este tipo de terreno de juego tanto para sus entrenamientos como para sus competiciones.

La ciudad suma unos 20 campos entre los de césped natural y los de artificial, pero no todos están disponibles. De estos solo los de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) son gratuitos para los equipos pacenses. Pero, tal y como denuncia la asociación deportiva Santa Isabel, no todas las horas son de cesión.

Las horas en las instalaciones municipales son insuficientes para la demanda de practicar fútbol en césped. El Consistorio cuenta con terrenos de césped natural en La Granadilla, donde hay dos, el Nuevo Vivero, en Gévora y en Villafranco. Algunos son de fútbol 8 y otros de 11. Lo mismo ocurre con los artificiales que dependen de la FMD. Hay uno en Gévora y tres en el Viejo Vivero.

Campos inutilizados

El alcalde lamentó también esta semana que el estadio del José Pache se encuentre abandonado. Su degradación progresiva desde que el Cerro de Reyes desapareciera lo ha dejado inutilizado. Pero no es el único, hay otros campos que también se encuentran inutilizados a pesar de la necesidad que existe. Son los campos de césped de los barrios de Llera y el Gurugú, así como las instalaciones deportivas de la calle Stadium, que ahora son un aparcamiento de Adeba. También se encuentra abandonado el campo de tierra que hay en el Cerro de Reyes, en la calle Sor Julia, más conocida como el vial de las grullas.