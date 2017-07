El Ayuntamiento de Badajoz asume la gestión de las tres vías principales de El Nevero Imagen del Polígono Industrial El Nevero / HOY El convenio supone un desembolso para el Consistorio de más de 45.000 euros anuales EFE Viernes, 7 julio 2017, 15:15

El Ayuntamiento de Badajoz y la Entidad de Conservación del Polígono Industrial El Nevero han firmado un convenio por el cual el primero gestionará las calles Federico Mayor Zaragoza y Jerónimo Valencia, y la avenida Joaquín Sánchez Valverde, las tres vías más transitadas del entorno debido a la expansión experimentada en los últimos años.

La Junta de Gobierno local ha visto hoy la aprobación de este convenio de colaboración, tal y como ha expresado a los medios el concejal de Infraestructuras, Jesús Coslado.

Se incluye, además, la gestión por parte del Consistorio Municipal de las obras viales más importantes que se acometan en el entorno de la zona Sup E-7.

Gracias al convenio, el Ayuntamiento realizará todo el control, mantenimiento y gestión de esas tres vías, arterias donde la actividad ha ido "in crescendo" en los últimos años y que, por lo tanto, requerían de la recepción por parte del consistorio.

Así, en los últimos años han llegado a estas arterias no solo instalaciones industriales sino también centros de salud, supermercados y grandes superficies comerciales de firmas como Leroy Merlin, lo que ha hecho incrementar su afluencia y tráfico.

Además, estos viales se han convertido en accesos a la ciudad desde la Autovía de Extrenmadura (A-5), tráfico que se incrementará con la apertura de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo y con la Ronda Sur.

Sin embargo, todo este incremento de actividad no ha venido parejo de un mantenimiento en las mismas proporciones, lo que lleva a estas calles a tener unas "deficiencias" importantes en temas como señalización horizontal y vertical, o el asfaltado.

El convenio supone un desembolso para el Consistorio de más de 45.000 euros anuales, pero el equipo local de Gobierno entiende que era un paso necesario ante la necesidad de mejorar estos viales de tanta afluencia de vehículos.

Además, el Ayuntamiento se encargará de las obras viales "más importantes" de todo el entorno conocido como Sup E-7 (ahora Sup EE-8.2 y Sup EE-8.3), como son por ejemplo las obras de alumbrado público o de colectores de agua, mientras que trabajos menores como la conservación de jardines seguirán como responsabilidad de la Entidad de Conservación.

El Consistorio mantendrá además la gestión del alumbrado público del polígono industrial gracias a este convenio, donde no está incluida la zona denominada ACO-36.