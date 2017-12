Aprobada la nueva ordenanza de venta ambulante de Badajoz Mercadillo de Badajoz:: HOY El PP aprueba la nueva regulación con la abstención de Ciudadanos y los votos en contra del PSOE, Podemos Recuperar Badajoz y el concejal no adscrito, Luis García Borruel E.P. Jueves, 28 diciembre 2017, 19:56

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado este jueves la nueva ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante. Se ha dado luz verde con los votos del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos, así como los votos en contra del PSOE, Podemos Recuperar Badajoz y el concejal no adscrito, Luis García Borruel.

«Hemos intentado hacer una ordenanza que sea para el bien del interés general», ha dicho el concejal del Área de Mercados, Antonio Ávila, quien además ha recordado que una vez esté en trámites, las personas o entidades que se sientan perjudicadas tendrán un plazo de 30 días para hacer las alegaciones.

En esta línea, ha asegurado que «no tienen acritud hacia ningún colectivo y lo único que quieren es regular esta actividad como así lo dice el reglamento y las leyes», donde además ha recordado que buscan el consenso y ha reiterado que la ordenanza «no está cerrada y pactada», a expensas de las alegaciones.

Sobre algunas críticas que ha recibido de la oposición de no aceptar ninguna de las propuestas de los vendedores ambulantes, Ávila ha dicho que es «mentira» y que han aceptado algunas reivindicaciones, como que, en lo que respecta a los espacios adjudicados a los vendedores que no puedan acudir por alguna circunstancia y estén vacíos, «los vecinos y colindantes podrán ocupar ese espacio que ahora no podrían».

Asimismo, ha recordado que las ordenanzas han sido realizadas por los técnicos y «no por nosotros», donde además, ha señalado que desde el equipo de gobierno local han debatido y consensuado puntos aunque siempre acompañados por un técnico que los ha dicho las cosas que pueden hacer o que no.

También ha señalado que para llegar a acuerdos «no» pueden incluir en la ordenanza todo lo que piden el colectivo, puesto que, según el concejal, «hay cosas que quieren que no son legales», por lo que ha subrayado que si esas cosas «no» son legales no se pueden aplicar.

«La ordenanza no puede estar por encima de la ley», ha resaltado Ávila, quien además, ha dicho que desde su grupo pretenden actuar dentro de la ley y «no permitir que algunos quieran hacer negocios con las licencias».

De igual modo, el edil de Mercados ha explicado que se ha reunido con el colectivo de vendedores ambulantes durante muchas horas. «Les he explicado lo que hay y les he dicho que hagan las alegaciones oportunas», ha señalado Ávila, quien ha indicado además que había «prisa» de que la ordenanza entrase en vigor debido a que «hay puestos que adjudicar y están vacíos».

«Hay gente que esta en el paro y hay gente que quiere ser emprendedor, por eso tenemos prisa y por eso no quería dar muchas vueltas a la ordenanzas, no puedo dejar mas tiempo la ordenanza en cima de la mesa», ha dicho al respecto.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha dicho que «la ley está para cumplirla» y ha indicado que lo único que quieren con esta modificación es que «no» se convierta en un mercado negro de licencias. «Queremos tener un control pensando en el interés general», ha dicho Fragoso, ya que, «no solo está afectado los mercadillos sino todo el sector de la ciudad», ha añadido.

Postura de la oposición

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Julia Timón, ha recordado que tras una reunión que mantuvieron con la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex), esta entidad propuso una serie de mejoras, y tras ello, su grupo habló con el gobierno local para realizar «una nueva mesa de negociación en la que pudiesen ser escuchados».

En este sentido, ha afirmado que son conscientes de la «paralización» que puede ocasionar «retrasar una y otra vez las ordenanzas», y ha añadido que «aunque a muchos les guste dejar las cosas sobre la mesa, es sinónimo de no avanzar, de quedarse anclados, y nosotros preferimos seguir adelante con el tema».

Por ello, ha explicado Timón, Ciudadanos se ha abstenido para «no entorpecer sino para construir y seguir trabajando», ya que, tras solo un mes de negociación, ha asegurado, es «imposible hacer lo que no han sido capaces de hacer en un año el Grupo Municipal Socialista».

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Socialista Luis Tirado ha criticado la postura de la portavoz Ciudadanos y ha apuntado que con su abstención la modificación «va a hacia adelante».

Según Tirado, los socialistas han trabajado en la modificación de la ordenanza desde hace mas de un año en la ordenanza, por ello, ha criticado que en menos de un mes Ciudadanos y Partido Popular han aceptado la propuestas sin escuchar a los implicados.

Finalmente, el concejal del PSOE ha pedido que dicha modificación se quede encima de la mesa para poder llegar a un consenso entre el equipo de gobierno, la oposición y los colectivos implicados con el fin de aplicar entre todos esta ordenanza y, además, ha denunciado que es «insuficiente y no representa los intereses del colectivos de la venta ambulante».

En esta línea, el concejal de Podemos Recuperar Badajoz Fernando de las Heras ha detallado que tal y como está redactada la ordenanza es «mala para los intereses de los comerciantes de la venta ambulante».

«No se entiende como hemos dejado pasar tanto tiempo desde la primera mesa para que ahora a toda prisa quieran aprobarla sin el suficiente contraste de pareceres de los grupos políticos y sin escuchar al colectivos», ha agregado.