El Ayuntamiento de Badajoz afirma que la mejora de Sinforiano se planificó hace meses Las señales en la calzada han comenzado a borrarse. Coslado asegura que la obra se retrasó porque no es bueno asfaltar cuando hace mucho frío, pero hoy se reunirá con la empresa para empezar en breve

El concejal delegado de Vías y Obras, Jesús Coslado, se reunirá este miércoles con los responsables de la empresa Gévora Construcciones para planificar el reasfaltado de la avenida Sinforiano Madroñero y el refuerzo de la señalización horizontal.

Esa actuación iba a iniciarse a finales de febrero pero el edil dijo este martes que las lluvias de los últimos días han impedido cumplir con los plazos marcados.

La obra encargada por el Ayuntamiento contempla el reasfaltado de todos los tramos en los que no fue mejorado el alquitrán en el año 2016, incluidas las rotondas. «También se va a pintar entera la avenida para mejorar la señalización horizontal dado que está deteriorada por el gran tránsito que tiene».

Coslado dijo ayer que aunque esta intervención fue planificada hace varios meses, no se ha podido llevar a cabo con anterioridad porque noviembre y diciembre fueron muy fríos «y con temperaturas muy bajas no es aconsejable asfaltar».

Estas explicaciones han sido realizadas después de trascender que la Fiscalía de Tráfico de Badajoz ha abierto diligencias de investigación tras detectar que el estado actual de la avenida Sinforiano Madroñero puede resultar peligroso para la circulación dado que las líneas que separan los carriles de circulación no se observan con claridad, una circunstancia que podría haber influido en los atropellos que se produjeron el 5 de enero y el 5 de febrero de este año. En ambos casos, los atestados realizados por la Policía Local hacían referencia al mal estado en el que se encuentra la pintura. «Es notorio que la citada avenida es de las más importantes de la ciudad y que en la actualidad se encuentra muy deteriorada, sin que hasta la fecha se haya efectuado ninguna obra para adecentarla», alerta la Fiscalía antes de advertir de que en esos dos atropellos podría haber existido un delito contra la seguridad vial.

Desde la Fiscalía ya se ha dirigido un oficio a la Policía Local de Badajoz para que emita un informe en el que se explique cuál es el estado actual de la avenida. Igualmente solicita al cuerpo policial que indique cuáles son las actuaciones que se han llevado a cabo para corregir estas deficiencias y qué medidas están previstas para solventar el problema.

En el decreto de la Fiscalía también se pide a la Policía Local que aclare las razones por las que esas mejoras de la seguridad vial no se han llevado a cabo con anterioridad, una pregunta a la que ayer dio respuesta el concejal al indicar que si no se ha reasfaltado antes es porque este tipo de actuaciones no se deben realizar en temporadas de mucho frío.

«Como concejal de Infraestructuras siempre recogemos positivamente este tipo de recomendaciones porque detrás hay un trabajo profesional que busca la seguridad de todos», concluyó Coslado al ser preguntado por las actuaciones iniciadas por la Fiscalía.