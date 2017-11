«Ser el autor en español más leído en ebook no es fruto de la casualidad» El escritor Enrique Laso, el autor más vendido en español en Amazon. :: HOY Amazon ha reconocido al escritor de Badajoz Enrique Laso como el más vendido en castellano en la historia de la plataforma A. GILGADO BADAJOZ. Lunes, 27 noviembre 2017, 00:14

La historia de Enrique Laso arranca en los Grupos José Antonio de Santa Marina y en la Librería Colón, donde iba de la mano de su abuela a comprar libros que luego devoraba en casa. Poeta premiado adolescente y novelista incansable que mandaba sus textos a editoriales, nunca se dio por vencido. Empezó a publicar en plataformas digitales, un mundo que conoce bien porque ha trabajado recorriendo medio mundo con campañas de marketing digital. Incluso participó como asesor voluntario en las campañas demócratas de Obama -el expresidente le sigue en Twitter-. Sus novelas digitales 'Desde el infierno' y el 'Rumor de los muertos' tuvieron un éxito más que aceptable, pero el verdadero espaldarazo ha llegado con la saga 'Crímenes azules' protagonizada por el agente 'Ethan Bush', un investigador que trabaja en la Unidad de Análisis de la Conducta del FBI. Lleva siete entregas y Amazon le considera ya el autor en español más vendido de la historia de la plataforma. En breve saldrá la octava historia, es muy probable que supere el millón y medio de ventas. 'Los crímenes azules' se han traducido a quince idiomas y Laso es también una referencia literaria en italiano o francés. En diciembre de 2013 dejó su trabajo como ejecutivo de marketing y se centró en lo que siempre quiso hacer: escribir y contar historias. Tras conquistar a los lectores de kindle, ahora Ethan Bush salta al papel de la mano de la editorial Urano.

-¿Le gustaría tener el éxito digital también en papel?

-Hace diez años quizá sí. Ahora ya no. El cambio de opinión no es por banalidad. En una librerías preguntas por Enrique Laso y quizá no me conozcan. Solo he publicado seis libros en papel, pero eso dejó de preocuparme hace tiempo por dos razones. Descubrí que podía llegar a lectores de todo el mundo y de otros idiomas de forma muy sencilla y porque gano mucho más dinero en digital que en papel. Cuando una editorial publica un libro mío yo recibo un euro y poco. En el digital son más de dos euros. Y además las plataformas digitales me pagan cada mes, las editoriales por año. Y después hay que ver la evolución. El mercado del papel se mantiene en los años buenos como éste o baja. El digital sube, a veces más y a veces menos. Yo lo he notado. Cada año vendo más libros que en el anterior. También porque la saga es muy conocida y se ha traducido a quince idiomas. Sin estar en papel hay un agente de Hollywood que ha comprado los derechos y HBO o Movistar quieren hacer una serie.

«Los lectores tienen una cultura audiovisual que les permite interiorizar estas novelas tan directas»

-¿Qué papel juega la industria editorial en que la literatura de ebook y la de libros mantengan caminos distintos?

-A diferencia de otros países, aquí hay mucha relación entre los medios de comunicación con las grandes editoriales. El Grupo Planeta, por ejemplo, tiene cadenas de televisión, periódicos y radios. Es lógico que haya intereses en no informar sobre lo que se publica en el mundo digital. En cualquier otro país, junto a la lista de los más leídos en papel siempre va la de los más vendidos en digital. Es normal ver reseñas de libros en digital o en papel. Tiene su lógica. Si hay un mercado creciente y con peso, también los medios culturales deben fijarse en él. Aquí eso no ocurre por la dependencia de los medios de la industria editorial.

-Cómo llega usted a la novela negra americana.

-Llegué a la novela negra americana casi por exigencia de los lectores. 'Desde el infierno' y 'El rumor de los muertos' eran libros de terror. Tuvieron mucho éxito. Del segundo se vendieron 130.000 copias. En estas novelas siempre había algún misterio. A través de las redes sociales, muchos de los lectores de estas dos novelas me proponían una y otra vez que hiciera una novela negra.

-¿Y crea Ethan Bush?

-Ethan suena bien, es un nombre que me gusta y Bush es un apellido muy común en Estados Unidos. Quería que mi novela fuera lo más creíble posible y tenía que ambientase en Estados Unidos porque allí sí que hay asesinos en serie. En España y en Europa no los hay. Me puse en contacto con el FBI para buscar asesoramiento y me respondieron. En un principio contaba con un asesor, hoy tengo cuatro colaboradores del FBI. A la Policía y al a Guardia Civil también les escribí, pero nunca me respondieron.

-Sus novelas son muy visuales. En algunos momentos parece una serie de televisión.

-Me llegan cada día más de cien mensajes de lectores. Trato de responder a todos, aunque sea de forma breve porque no me parece honesto que lo haga otro por mí. En esos mensajes hay muchos que me dicen que se lo han leído en una noche. Se lee bien porque tiene un lenguaje directo. Casi no describo a los personajes. Pero parece una serie porque los lectores tienen ya una cultura audiovisual que les permite interiorizar estas novelas tan directas. Yo tengo otros libros más reflexivos, con más descripciones, pero no los lee la gente. Yo escribo para que me lea la gente. Llevo toda la vida preparándome para esto. Puedo tener más de cuarenta novelas que no la ha leído nadie.

-¿Y cómo puede escribir dos novelas por año?

-El primer libro tardé diez años en acabarlo. Estaba trabajando y solo me ponía horas sueltas y no todos los días. Ahora me dedico a escribir. Son jornadas de diez horas. En realidad, a cada entrega de 'Los crímenes azules' le dedico más de mil horas. Eso, si lo comparas, ni tan siquiera se lo dediqué al primero.

-También se desprende un profundo conocimiento de la sociedad americana.

-En mi trabajo con el marketing he viajado a más de treinta países de los cinco continentes. Cuando vas a vender a Estados Unidos no te quedas solo en Boston o Chicago, también tienes que ir a vender a los pueblos pequeños, a lo que se llama la América profunda.

-¿Usted ejerce de extremeño?

- Sí, claro. El sábado 18 de noviembre fui a la manifestación del tren. Aunque ahora esté en Madrid y haya vivido en Barcelona, Valencia o Murcia. Yo hago siempre gala de extremeño. En 'Los crímenes azules' hay alguna referencia a las libélulas azules que cazaba en el Guadiana.

-En 2012 'Los crímenes azules' despierta el interés de los lectores digitales, pero no se edita el libro hasta ahora. ¿Cómo se entiende el desfase?

-El mundo digital y el del papel no tienen nada que ver. La saga, además de tener mucho éxito en castellano, también lo ha tenido cuando se ha traducido al inglés, al griego, al italiano... En el metro, todos los universitarios o veinteañeros van leyendo en ebook pero los pasajeros con más de cuarenta llevan libros de bolsillo. Y luego están los mixtos, que combinan ambos formatos.

-Usted encajaría en ese mundo de lectores mixtos.

-Nací en el 72, tengo 45 años y me gusta leer en papel. Pero tengo un Kindle desde hace nueve años. Fuí uno de los primeros autores de lengua hispana que publiqué en Kindle. Conocía el medio, pero venía del papel. El libro digital seduce a los jóvenes porque es más barato. Se venden por tres o cinco euros y han mejorado mucho la visualización.